«Будущее непредсказуемо»: Генсек НАТО считает, что с Россией нет гонки вооружений

Руководитель НАТО Йенс Столтенберг уверен, что сейчас не идет речь о противостоянии с Россией и гонке вооружений, хотя и признает, что предсказать будущее точно не может.

В НАТО прокомментировали возможное противостояние с Россией и новую гонку вооружений. С точки зрения руководство альянса новой гонки вооружений с России никто вести не хочет.

Соответствующие заявления сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг входе учений «Единый трезубец 2018», которые проходят в Норвегии. Столтенберг считает, что нынешние учения не являются способом разжечь конфликт с Россией, а станут «инструментом его предотвращения».

При этом генсек НАТО признал, что будущее непредсказуемо, хотя уровень конфронтации в настоящее время существенно снижен.

«В годы холодной войны в Европе были сотни единиц ядерного оружия, огромные силы в состоянии готовности. Сейчас ситуация в сфере безопасности совершенно иная», — сказал Столтенберг на пресс-конференции в рамках учений «Единый трезубец 2018».