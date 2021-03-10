Будущее конкуренции: Противники США и рост непостоянных военных действий

"Покорить врага без боя – это вершина мастерства" Сунь-цзы

В то время как обычные войны – стандартные сражения между крупными вооружёнными силами – в значительной степени определяли конфликт XX века между крупными державами, нерегулярные войны, вероятно, будут определять международную политику в дальнейшем.

Такие страны, как Китай, Россия и Иран, конкурируют с США, используя методы непостоянных войн, потому что обычные и ядерные войны слишком затратные. Инструментами нерегулярной войны являются не стратегические бомбардировки, боевые танки или пехотные солдаты, а хакеры, оперативники разведки, силы специальных операций и частные военные компании, которые часто действуют в тени.

К сожалению, Соединённые Штаты совершенно не готовы к такого рода соревнованиям – как внутри страны, так и за рубежом. Правительственные учреждения и ведомства США ошибочно уделяют слишком много внимания планированию обычных и ядерных войн, включая такие сценарии, как обмен ядерными ударами и обычные войны в странах Балтии, Тайваньском проливе и Южно-Китайском море.

Тем не менее Китай, Россия и Иран ежедневно – даже ежечасно – атакуют Соединённые Штаты как изнутри, так и за пределами страны, используя нерегулярные средства. Одним из последних примеров является массовая кибератака на 250 государственных учреждений и компаний США, совершённая Службой внешней разведки России (СВР).

Соединённым Штатам не нужно выбирать между обычными, ядерными или нерегулярными типами конфликта. Все они важны. Россия и Китай развивают и обычный, и ядерный военный потенциал, который представляет угрозу для Соединённых Штатов и их партнёров. Но задача администрации Байдена будет заключаться в том, чтобы найти баланс между подготовкой к обычным, ядерным и нерегулярным войнам – и выработать стратегии их сдерживания.

От Клаузевица до Сунь-цзы

Нерегулярная война относится к действиям, за исключением обычных и ядерных войн, которые предназначены для расширения влияния и легитимности страны, а также для ослабления её противников. Как поясняется в публикации Министерства обороны 2020 года, нерегулярные войны "поощряют косвенные и асимметричные подходы" со стороны стран, "чтобы подорвать мощь, влияние и волю противника". Они включают в себя многочисленные инструменты управления государством, которые правительства могут использовать для изменения баланса сил в свою пользу: информационные операции (включая психологические операции и пропаганду), кибероперации, поддержку государственных и негосударственных партнёров, тайные действия, шпионаж и экономическое принуждение.

Многие из этих инструментов, такие как информационные воздействия и кибероперации, могут использоваться как для нерегулярных, так и для обычных кампаний. Однако в нерегулярных войнах страна разрабатывает и использует эти инструменты, чтобы дестабилизировать своих противников в рамках соревнования по сохранению баланса сил, не участвуя в стандартных сражениях. Другие правительственные лица и учёные использовали аналогичные термины, такие как "политическая война", "гибридная война", "активность серой зоны", "асимметричный конфликт" и "косвенный подход", чтобы охватить некоторые из этих действий (или все из них).

Нерегулярная война отличается от обычной войны, которую называют "традиционной".

Обычная война включает использование прямых наземных, морских, воздушных и других военных возможностей для поражения вооружённых сил противника на поле боя, установления контроля над территорией и населением или уничтожения военной силы врага. Нерегулярная война также отличается от ядерной войны, которая включает применение или угрозу применения ядерного оружия против противников. Наконец нерегулярная война отличается от внешней политики, которая может включать дипломатические, гуманитарные, разведывательные и другие действия, не имеющие ничего общего с военным соперничеством.

Некоторые могут возражать против использования термина "война" для описания ненасильственных действий, таких как экономическое принуждение и информационные операции, но соперники США так не считают. Они разделяют широкий взгляд на войну как на "борьбу между конкурирующими субъектами". Китай использовал такие термины, как "сан чжун чжанфа" ("три направления войны"), которые подразумевают медийную, психологическую и юридическую войну. Ни один из этих аспектов не предполагает прямого применения насилия. Иран применял такой термин, как jang narm ("мягкая война"), подразумевающий пропаганду и дезинформацию, используемые с целью влияния на других. Россия десятилетиями использовала активные мероприятия в качестве средства ведения войны против Соединённых Штатов и их партнёров.

Ключевой момент, – пишет американский военный историк Чарльз Бартлс, – заключается в том, что, хотя Запад рассматривает эти невоенные меры как способы избежать войны, Россия считает эти меры войной.

Короче говоря, будущая концепция войны, с которой столкнётся администрация Байдена, гораздо ближе к воззрениям китайского генерала и военного стратега Сунь-цзы, чем прусского военного теоретика Карла фон Клаузевица, который узко определил войну как "акт насилия, направленный на принуждение противника выполнить нашу волю".

Активные меры и три войны

Нерегулярная война – не новость. Во время холодной войны российские службы, такие как КГБ, вели агрессивные нерегулярные кампании против Соединённых Штатов по всему миру. Олег Калугин, бывший глава внешней контрразведки КГБ, охарактеризовал активные мероприятия и аналогичные операции как "сердце и душу советской разведки", которые использовались для "ослабления Соединённых Штатов" и "вбивания клиньев в альянс западного сообщества".

С приходом к власти администрации Байдена противники США прибегают к необычным стратегиям и тактикам. Возможно, наиболее характерным примером является Россия. При президенте Владимире Путине, начальнике Генерального штаба Валерии Герасимове и других официальных лицах Россия использует сочетание наступательных киберопераций, шпионажа, тайных действий, информационных и дезинформационных кампаний, чтобы ослабить Соединённые Штаты и расширить влияние Москвы.

Россия вмешивалась в выборы в США и провела кампанию дезинформации внутри Соединённых Штатов, пытаясь разжечь социальную, расовую и политическую напряжённость посредством таких проблем, как Black Lives Matter, COVID-19, движение Me Too, контроль над оружием, превосходство белых, аборты и иммиграция.

Россия разместила вредоносные программы, такие как Triton и BlackEnergy, в критически важной инфраструктуре США, угрожая электростанциям, электросетям и иным коммуникационным сетям и финансовым системам США.

Российские агентства также использовали теневые организации для проведения информационных операций и кибератак, включая Агентство интернет-исследований (IRA); "Лабораторию Касперского"; сети и онлайн-персонажей с креативными именами, такими как Cozy Bear, Fancy Bear и Guccifer 2.0; а также частные военные компании, такие как Wagner Group.

«Чёткий сигнал Вашингтона»: почему Джо Байден до сих пор не поговорил с Владимиром Зеленским За границей Москва пыталась ослабить Соединённые Штаты и подорвать отношения США с союзниками. Российские спецслужбы проводят кампании по дезинформации, ложно обвиняя Соединённые Штаты в поддержке "Исламского государства"* и других террористических организаций в таких странах, как Сирия и Афганистан. Москва работала с террористическими группировками, такими как ливанская "Хезболла", и негосударственными группировками на Украине, в Сирии, Ливии и Афганистане, включая "Талибан"**.

Российская военная разведка ГРУ и СВР также оказывали помощь политическим лидерам в Европе, в том числе крайне правым организациям, таким как "Партия лиги Италии" и "Партия свободы Австрии", и создавали разногласия между Соединёнными Штатами и их европейскими союзниками.

Иран также взял на вооружение принципы нерегулярной войны. Тегеран обладает огромным потенциалом, которым руководит Корпус стражей исламской революции – КСИР. Самая серьёзная проблема администрации Байдена в отношениях с Ираном вряд ли будет заключаться в пересмотре ядерной сделки, но скорее в подрыве нерегулярной военной кампании Ирана в регионе и помощи негосударственным партнёрам, таким как ливанская "Хезболла". КСИР оказывает помощь негосударственным дружественным силам в Сирии, Ираке, Йемене, Ливане, Афганистане и других странах.

Кроме того, в Иране находятся крупнейшие на Ближнем Востоке силы баллистических и крылатых ракет, благодаря поддержке России, Китая и Северной Кореи. Иран также улучшил свои наступательные кибервозможности и нацелился на казино, плотины, энергосистему США, а также на финансовые учреждения, такие как Bank of America, JP Morgan Chase и Нью-Йоркскую фондовую биржу.

Наконец, Китай ведёт нерегулярную военную деятельность для достижения своих целей по расширению влияния, особенно в Азии, увеличения своей экономической мощи (за счёт насаждения меркантилизма) и достижения превосходства над Соединёнными Штатами – наиболее развитой в технологическом, военном и экономическом отношениях державой.

Пекин разработал один из самых сложных киберпреобразователей среди противников Соединённых Штатов, используя такие организации, как "Объединение №61398" Народно-освободительной армии. Лидеры Китая пытаются расширить глобальный экономический, политический, военный и технологический потенциал страны, используя китайские стратегии глобального развития, такие как инициатива "Один пояс, один путь".

Китайское правительство привлекло телекоммуникационного гиганта Huawei и другие технологические компании для расширения сетей 5G – технологии пятого поколения для сотовых сетей и сбора разведданных по всему миру. Пекин также использует флот рыболовных судов (которые также имеют военные функции) и создал искусственные острова, сбрасывая миллионы тонн песка и бетона на рифы, создавая точки опоры и отстаивая свои территориальные и ресурсные претензии в Тихом океане.

Китайское влияние распространяется даже на Соединённые Штаты. Китайские политические и разведывательные агентства проводят операции в университетских городках США, включая кражу секретных технологий, сбор информации, мониторинг китайских студентов и оказание давления на издателей и исследователей с целью пресечения издания материалов, представляющих Китай в негативном ключе.

Влияние Пекина достигло даже Голливуда, где одобрение Коммунистической партии влияет на возможность распространения крупного фильма в Китае и заставляет американские студии изменять содержание сценариев.

Сейчас в голливудских фильмах очень мало китайских злодеев, в отличие от времён холодной войны, когда в американских фильмах, например в "Охоте за красным октябрём", Соединённые Штаты противопоставлялись Советскому Союзу. Как показало одно исследование, в Голливуде существует повсеместная "самоцензура" – для обеспечения доступа на китайский рынок.

У Соединённых Штатов ещё есть время изменить курс. Но Соединённым Штатам необходимо существенно изменить свои представления о конкуренции и способы участия в ней.

Нерегулярная конкуренция

Сегодняшние нерегулярные войны – это всего лишь новейший вариант вековой борьбы между соперничающими державами. Для оптимизации этого инструмента борьбы потребуется лучше понять природу конкуренции сегодня и начать реализовывать стратегию и политику, соответствующие ценностям США. Конкуренция, конечно, не обязательно имеет отрицательное влияние. Конкуренция лежит в основе лёгкой атлетики, академических кругов и бизнеса. Конкуренция также не запрещает сотрудничество. Даже в разгар холодной войны Соединённые Штаты и Советский Союз нашли способы сотрудничать в таких областях, как контроль над вооружениями, где у них были общие интересы.

Китай в будущем останется важным торговым партнёром и важным рынком для американских компаний. Экономика Китая растёт, его производственный сектор является крупнейшим в мире (с большим отрывом от прочих игроков), его население в 1,4 миллиарда человек является привлекательным рынком для американских компаний, и Китай насчитывает 400 миллионов миллениалов – в пять раз больше, чем в Соединённых Штатах.

Сегодня конкуренция в международной политике – это в значительной степени борьба между соперничающими политическими, экономическими и военными системами, контролируемыми государством. Возможно, самым важным шагом администрации Байдена будет пересмотр внешней политики США и создание новой, основанной на ключевых американских принципах, которые действуют с момента основания Соединённых Штатов.

Китай, Россия и Иран недемократичны и сторонятся свободных рынков и свободной прессы. Они жестоко подавили демократические движения, разработали государственную экономическую систему и попытались подавить информацию, создав китайский Great Firewall, русский Рунет и персидскую Халяльную сеть. Добавим, что недавно Россия подавила продемократические митинги в поддержку заключённого в тюрьму лидера оппозиции Алексея Навального.

Следующий шаг – лучше понять, как Китай, Россия и Иран рассматривают конкуренцию с США. К сожалению, Соединённые Штаты не извлекли уроки из своего собственного прошлого. Пекин, например, вкладывает значительные ресурсы в перевод и изучение материалов, отражающих основы культуры и политики США. В отличие от времён холодной войны, правительство и частный сектор США не смогли инвестировать в языковые навыки и знания, чтобы эффективно конкурировать с коммунистической партией Китая.

В документах по национальной безопасности США утверждается, что Соединённые Штаты и Китай участвуют в долгосрочном стратегическом соревновании. Но вы бы этого не заметили, глядя на американские СМИ и оценив общую нехватку федерального финансирования программ китайского языка – роль, которую выполняли институты Конфуция в Пекине в кампусах американских колледжей.

Один из вариантов – создать информационную службу XXI века с открытым исходным кодом при поддержке конгресса. Соединённым Штатам следует начать с перевода важных материалов своих основных конкурентов, таких как Китай, Россия и Иран, и сделать их общедоступными. Например, каждое выступление Си Цзиньпина должно быть доступно на английском языке в течение одного или двух дней. Технологии машинного обучения и перевода таких программ, как Google Translate, оказались полезными временными мерами. Но они не могут заменить перевод, сделанный людьми с тонким пониманием местной культуры, политики и истории.

За кулисами Amnesty International: как Навального освобождали от статуса «узника совести» Кроме того, правительству США необходимо увеличить ресурсы, выделяемые на обучение своих дипломатов, солдат и шпионов китайскому, русскому и персидскому языкам, истории, политике и культуре названных стран. В Telegram дипломат Госдепартамента и эксперт по холодной войне Джордж Кеннан призвал американцев изучить Советский Союз и по-настоящему понять "природу движения, с которым мы имеем дело".

Наконец, администрации Байдена необходимо проводить наступательные, а не только оборонительные операции, в том числе на информационной арене. Китай, Россия и Иран уязвимы – так же как Советский Союз был уязвим во время холодной войны. Их авторитарные политические системы и попытки контролировать доступ к информации, в том числе через государственные СМИ, делают их уязвимыми для информационных кампаний США и Запада.

Соединённые Штаты и их партнёры в Европе, Азии и других регионах должны безжалостно разоблачать нарушения прав человека, угнетение и коррупцию в Китае, России и Иране. Эти страны были причастны к арестам, пыткам и убийствам беженцев, политических оппонентов и лиц, расследующих в судебном порядке взяточничество и мошенничество.

Но есть пределы тому, что Соединённые Штаты могут делать за границей, особенно с применением военной силы. Целью внешней политики США не должно быть то, что некоторые называют "либеральной гегемонией": распространение либеральной демократии путём свержения режимов и попыток навязать либеральные ценности иностранному населению посредством военного вмешательства.

Соединённые Штаты обязаны поощрять свободную торговлю, демократию, права человека и другие основные ценности, но, как правило, не с помощью военной силы. Холодная война закончилась не потому, что страны НАТО вторглись в Польшу, Восточную Германию и другие страны Варшавского договора, а потому, что их население восстало против тирании.

Американские принципы демократии, свободы религии и свободного рынка сыграли важную роль в становлении Соединённых Штатов как страны. Они также сыграли решающую роль в победе в холодной войне против Советского Союза. И они столь же важны, чтобы превзойти авторитарных противников США – и сегодня, и завтра.

* "Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) – террористическая организация, деятельность которой запрещена в Российской Федерации.

** "Талибан" – террористическая организация, деятельность которой запрещена в Российской Федерации.

Оригинальный материал без перевода можно прочесть здесь

Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой "Катехон".