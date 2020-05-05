Будущее флота СПГ-танкеров в России: подводный атомный танкер в перспективе • 129 • Аналитика

Львиная доля мирового производства танкеров для перевозки сжиженного природного газа принадлежит Южной Корее. Она выпустила примерно две трети всех существующих в мире судов СПГ-флота. В России эта отрасль судостроения находится в зачаточном состоянии. Но сейчас, когда в нашей стране начинает развиваться производство сжиженного природного газа и расширяется география его экспорта, появилась заинтересованность и в создании отечественных морских судов, приспособленных для перевозки этого вида топлива.









Уже есть определенные наработки, позволяющие утверждать, что сегодня Россия стоит на пороге создания собственного флота для перевозки сжиженного природного газа.



СПГ-танкеры арктической зоны

4 сентября прошлого года на Восточном экономическом форуме российские компании «Новатэк» и «Совкомфлот» подписали контракт на создание совместного предприятия «Современный морской арктический транспорт» (СМАРТ). Задача нового предприятия – постройка и дальнейшая эксплуатация флота для перевозки продукции завода по производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ-2».



Предполагается, что создание такого флота обойдется в 5,5 млрд долларов. Эти средства предоставит ВЭБ по лизинговой схеме. Помимо этого, организаторы не возражают против привлечения в проект сторонних инвесторов.



В рамках проекта планируется создать 17 судов класса Arc7, способных ходить по Северному морскому пути. Они будут курсировать между Ямалом и портами перевалки. В западном направлении конечный пункт будет в Мурманске, а в восточном – на Камчатке. Там сжиженный газ будут перегружать на обычные СПГ-танкеры. Такие рейсы будут продолжаться непрерывно, круглый год.



По оценкам специалистов, запасы ископаемого топлива Ямала составляет примерно 13 триллионов кубометров, поэтому любой проект, касающийся природных ресурсов этого региона, планируется на длительный срок.



Создание новых танкеров поручено российскому судостроительному предприятию «Звезда». Их передача в эксплуатацию запланирована на 2023-2025 год.





Танкеры для завода «Арктик СПГ-2» конструктивно будут отличаться от судов, созданных для «Ямал-СПГ», которые предназначались для плавания и через льды, и по открытой воде. В отличие от них, Arc7 предполагается использовать только в Арктике. Поэтому они станут более узкими и мощными, чтобы лучше проходить через льды.



Подводный атомный СПГ-танкер

На пути СПГ-судостроения Россия не занимает позицию догоняющего, а идет своим путем, предлагая нестандартные новаторские решения. Ярким примером тому является создание судов класса Arc7, о которых говорилось выше. Наша страна начала реализацию проекта, учитывая российскую специфику, и приступила к созданию специализированных танкеров для перевозки сжиженного газа через льды Арктики.



Другой проект российских судостроителей и вовсе является уникальным. Они начали работу над созданием первого в мире атомного подводного СПГ-танкера. Этой разработкой занялось Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит». Работы начались весной прошлого года.



Подводная лодка-газовоз разрабатывается для иностранного заказчика. Ее планируют использовать для перевозки газа, добываемого в северных месторождениях, по восточному маршруту.



Информация об этом появилась в виде отчета компании на корпоративном портале.



Последние несколько десятилетий основной специализацией «Малахита» является создание атомных подводных лодок для Военно-морского флота России, поэтому эту организацию и выбрали для разработки СПГ-субмарины.



Морской флот переходит на газ

В последнее время степень загрязнения нашей планеты заставляет ужесточать требования экологической безопасности во всех отраслях, в том числе и на транспорте. В первую очередь обратили внимание на автомобильный транспорт, как на один из самых значительных источников загрязнения атмосферы. Теперь очередь дошла и до других видов транспорта, в том числе и морского.



В частности, Международная морская конвенция заметно ужесточила требования по выбросу вредных веществ в атмосферу.



Поэтому судовладельцам приходится устанавливать сажеуловители, фильтры и другое оборудование для очистки. Из-за этого многие задумались об использовании на судах природного газа, который является одним из самых экологически чистых видов топлива.



Пионером этого направления стала Норвегия, использующая сжиженный газ в качестве топлива для судов уже около 20 лет. За ней последовали Финляндия и Германия. Недавно появились «газовые» разработки и у китайцев. Сейчас таких судов в мире около 150, не менее половины из которых принадлежит Норвегии.



В России тоже начинает развиваться это направление. В частности, известно о проекте постройки Выборгским судостроительным заводом четырех ледоколов для «Атомфлота», мощность которых составит 45 МВт. Их планируют оснастить энергетическими установками, способными работать и на дизельном топливе, и на СПГ.



Испытания СПГ-танкера "Владимир Русанов":







Перспективы создания судов-бункеровщиков СПГ

Кроме того, с появлением судов, работающих на СПГ, появляется и необходимость создания судов-заправщиков. Вероятность создания судов-бункеровщиков (заправщиков) рассматривала одна из дочерних структур «Газпром нефти».



Стало известно, что КГНЦ (Крыловский государственный научный центр) по собственной инициативе начал рассматривать возможность бункеровки СПГ еще в 2012 году. Поводом для этого стала информация о том, что введение более жёстких требований по вредным выбросам для морских судов стало неизбежным. А в 2013-2014 году уже в рамках госзаказа специалистами научного центра был создан проект небольшого бункеровщика на 3 тысячи кубометров. Проект даже был представлен на нескольких международных выставках.



Помимо этого, КГНЦ разработал целую серию проектов самоходных и буксируемых бункеровщиков и провел модельные испытания. На начальном этапе, пока рынок бункеровки еще не стал большим, разработчики предложили выпускать баржи со съемными грузовыми модулями, чтобы их можно было быстро перепрофилировать в бункеровщики и обратно.



Таким образом, Россия готовит почву, чтобы своевременно отреагировать на массовый переход морских судов на СПГ-топливо.



Похоже, у Российской Федерации появляется возможность занять собственную нишу в СПГ-судостроении, найдя свою специализацию, а не пытаясь копировать достижения лидеров в этой отрасли. Наша страна просто вынуждена это делать, ведь завоевывать новые рынки на других континентах для отечественного газа без собственного флота СПГ-танкеров просто невозможно. Львиная доля мирового производства танкеров для перевозки сжиженного природного газа принадлежит Южной Корее. Она выпустила примерно две трети всех существующих в мире судов СПГ-флота. В России эта отрасль судостроения находится в зачаточном состоянии. Но сейчас, когда в нашей стране начинает развиваться производство сжиженного природного газа и расширяется география его экспорта, появилась заинтересованность и в создании отечественных морских судов, приспособленных для перевозки этого вида топлива.Уже есть определенные наработки, позволяющие утверждать, что сегодня Россия стоит на пороге создания собственного флота для перевозки сжиженного природного газа.4 сентября прошлого года на Восточном экономическом форуме российские компании «Новатэк» и «Совкомфлот» подписали контракт на создание совместного предприятия «Современный морской арктический транспорт» (СМАРТ). Задача нового предприятия – постройка и дальнейшая эксплуатация флота для перевозки продукции завода по производству сжиженного природного газа «Арктик СПГ-2».Предполагается, что создание такого флота обойдется в 5,5 млрд долларов. Эти средства предоставит ВЭБ по лизинговой схеме. Помимо этого, организаторы не возражают против привлечения в проект сторонних инвесторов.В рамках проекта планируется создать 17 судов класса Arc7, способных ходить по Северному морскому пути. Они будут курсировать между Ямалом и портами перевалки. В западном направлении конечный пункт будет в Мурманске, а в восточном – на Камчатке. Там сжиженный газ будут перегружать на обычные СПГ-танкеры. Такие рейсы будут продолжаться непрерывно, круглый год.По оценкам специалистов, запасы ископаемого топлива Ямала составляет примерно 13 триллионов кубометров, поэтому любой проект, касающийся природных ресурсов этого региона, планируется на длительный срок.Создание новых танкеров поручено российскому судостроительному предприятию «Звезда». Их передача в эксплуатацию запланирована на 2023-2025 год.Танкеры для завода «Арктик СПГ-2» конструктивно будут отличаться от судов, созданных для «Ямал-СПГ», которые предназначались для плавания и через льды, и по открытой воде. В отличие от них, Arc7 предполагается использовать только в Арктике. Поэтому они станут более узкими и мощными, чтобы лучше проходить через льды.На пути СПГ-судостроения Россия не занимает позицию догоняющего, а идет своим путем, предлагая нестандартные новаторские решения. Ярким примером тому является создание судов класса Arc7, о которых говорилось выше. Наша страна начала реализацию проекта, учитывая российскую специфику, и приступила к созданию специализированных танкеров для перевозки сжиженного газа через льды Арктики.Другой проект российских судостроителей и вовсе является уникальным. Они начали работу над созданием первого в мире атомного подводного СПГ-танкера. Этой разработкой занялось Санкт-Петербургское морское бюро машиностроения «Малахит». Работы начались весной прошлого года.Подводная лодка-газовоз разрабатывается для иностранного заказчика. Ее планируют использовать для перевозки газа, добываемого в северных месторождениях, по восточному маршруту.Информация об этом появилась в виде отчета компании на корпоративном портале.Последние несколько десятилетий основной специализацией «Малахита» является создание атомных подводных лодок для Военно-морского флота России, поэтому эту организацию и выбрали для разработки СПГ-субмарины.В последнее время степень загрязнения нашей планеты заставляет ужесточать требования экологической безопасности во всех отраслях, в том числе и на транспорте. В первую очередь обратили внимание на автомобильный транспорт, как на один из самых значительных источников загрязнения атмосферы. Теперь очередь дошла и до других видов транспорта, в том числе и морского.В частности, Международная морская конвенция заметно ужесточила требования по выбросу вредных веществ в атмосферу.Поэтому судовладельцам приходится устанавливать сажеуловители, фильтры и другое оборудование для очистки. Из-за этого многие задумались об использовании на судах природного газа, который является одним из самых экологически чистых видов топлива.Пионером этого направления стала Норвегия, использующая сжиженный газ в качестве топлива для судов уже около 20 лет. За ней последовали Финляндия и Германия. Недавно появились «газовые» разработки и у китайцев. Сейчас таких судов в мире около 150, не менее половины из которых принадлежит Норвегии.В России тоже начинает развиваться это направление. В частности, известно о проекте постройки Выборгским судостроительным заводом четырех ледоколов для «Атомфлота», мощность которых составит 45 МВт. Их планируют оснастить энергетическими установками, способными работать и на дизельном топливе, и на СПГ.Испытания СПГ-танкера "Владимир Русанов":Кроме того, с появлением судов, работающих на СПГ, появляется и необходимость создания судов-заправщиков. Вероятность создания судов-бункеровщиков (заправщиков) рассматривала одна из дочерних структур «Газпром нефти».Стало известно, что КГНЦ (Крыловский государственный научный центр) по собственной инициативе начал рассматривать возможность бункеровки СПГ еще в 2012 году. Поводом для этого стала информация о том, что введение более жёстких требований по вредным выбросам для морских судов стало неизбежным. А в 2013-2014 году уже в рамках госзаказа специалистами научного центра был создан проект небольшого бункеровщика на 3 тысячи кубометров. Проект даже был представлен на нескольких международных выставках.Помимо этого, КГНЦ разработал целую серию проектов самоходных и буксируемых бункеровщиков и провел модельные испытания. На начальном этапе, пока рынок бункеровки еще не стал большим, разработчики предложили выпускать баржи со съемными грузовыми модулями, чтобы их можно было быстро перепрофилировать в бункеровщики и обратно.Таким образом, Россия готовит почву, чтобы своевременно отреагировать на массовый переход морских судов на СПГ-топливо.Похоже, у Российской Федерации появляется возможность занять собственную нишу в СПГ-судостроении, найдя свою специализацию, а не пытаясь копировать достижения лидеров в этой отрасли. Наша страна просто вынуждена это делать, ведь завоевывать новые рынки на других континентах для отечественного газа без собственного флота СПГ-танкеров просто невозможно. Сергей Кузмицкий Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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