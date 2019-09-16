Будущее Евросоюза. Ангела Меркель беспокоится • 73 • Аналитика









Китайским маршрутом

Ангела Меркель в бундестаге выступала практически сразу после своего завершившегося визита в Китай. В Пекин германскую гостью привели две актуальные проблемы. Прежде всего, это обострившиеся торгово-экономические противоречия между Евросоюзом и Соединёнными Штатами. Они ещё не переросли в полномасштабную торговую войну, как это случилось у США с Китаем, но протекционизм американского президента доставляет европейцам немало хлопот.



Дональд Трамп то грозит двадцатипроцентными пошлинами на европейские товары, то откровенно вмешивается в инфраструктурные проекты ЕС, как это стало с газопроводом «Северный поток 2». Доходит уже и до прямого американского диктата. В конце минувшей недели, например, министр финансов США Стивен Мнучин предупредил Францию, что она «не сможет предоставить Ирану 15 млрд. долларов кредита без согласия американской стороны».



Давление Вашингтона, его очевидный протекционизм заставляют Меркель искать поддержку у других партнёров, радеющих за «глобальный рынок». Поэтому её визит в Пекин закономерен. У Китая, как и у Германии, экспортноориентированная экономика. В прошлом году экспорт Китая составил $2,584 триллиона и на $587 миллиардов превысил импорт. По оценкам некоторых экспертов, экспортные доходы пополняют китайский бюджет почти на 80 процентов.



Германия свой торговый оборот считает в евро. В прошлом году она экспортировала товаров и услуг на 1,3 трлн. евро при положительном сальдо внешнеторгового баланса в 200 млрд. евро. Сорок процентов торгового оборота ФРГ пришлось на дружественные ей пять стран – США, Великобританию, Францию, Нидерланды и Италию.



«Пояс Янцзы». Чужие здесь не ходят

Китай в торговле Германии ходит на вторых ролях. Но в последние годы немцы, сильно не афишируя «поворот на Восток», нарастили свой торговый оборот с китайцами до $107 миллиардов. Потому визит Меркель в Пекин носил подчёркнуто экономический характер. Делегация ФРГ искала своё место во внутреннем китайском проекте «Пояс Янцзы».



Этот проект был заявлен вскоре после широко известной инициативы «Нового Шёлкового пути». «Пояс Янцзы» охватывает девять провинций Китая суммарной численностью населения в 600 млн. человек. По замыслу китайских властей, проект должен способствовать внутренней экономической интеграции от развитого приморского побережья (мегаполиса центрального подчинения Шанхая) по самой большой реке и её притокам к внутренним районам страны (до мегаполиса центрального подчинения Чунцина).



«Пояс Янцзы» реализуется силами китайских компаний «с опорой на внутренние силы». Во время визита Меркель немцы попытались подставить под проект крепкое германское плечо, но тут выяснилось, что основной экспорт ФРГ в Китай, равно как и инвестиции, растут за счёт автомобилестроительных гигантов BMW и Volkswagen и химического концерта BASF.



Для внутреннего китайского рынка немцы не могут предложить продукты высоких технологий, уже освоенные местными компаниями. Больше того, по ряду позиций (IT-технологии, телекоммуникации, работа в области искусственного интеллекта и пр.) немцы серьёзно отстают от китайцев, что и зафиксировала Ангела Меркель в своём выступлении в бундестаге, округлив эту проблему до общеевропейской.



Как Маас нарвался на китайское «недовольство»

В последнее время по ряду причин зашаталось немецкое доминирование в Европе. Прежде всего, сказался раздрай в германском политикуме. Сейчас оппозиционные партии и группы теснят силы правящей коалиции. Создают нервозность в правительстве. Лишним подтверждением тому стали недавние земельные выборы Саксонии и Бранденбурге, где второе место уверенно заняла партия евроскептиков «Альтернатива для Германии».



Внутренние проблемы отвлекают канцлера Германии от европейской повестки. Добавляет Меркель хлопот и пошатнувшееся здоровье. Случившийся с ней приступ во время встречи президента Украины вначале объяснили стечением обстоятельств, потом – незначительным недомоганием.



Теперь Ангела Меркель, уже не скрываясь, проводит протокольные мероприятия сидя. Так было при исполнении государственных гимнов во время визитов в Берлин премьер- министров Молдавии и Великобритании. Так было и в Пекине. Германскому обществу идёт сигнал, что канцлер, несмотря на недомогание, не оставляет важные государственные дела.





В Пекине таких дел было два. Первое, как уже отмечено, поднять уровень экономического сотрудничества двух стран. Второе – предъявить миру, и в первую очередь Европе, международный вес Германии. Правда, внешнеполитическая часть визита Меркель совсем не удалась. В Пекине её мнение по международной проблематике вежливо выслушали, и – всё.



Тогда, немецкая гостья возвысила свой голос до «защиты общечеловеческих ценностей» и на итоговой пресс-конференции попеняла хозяевам за жёсткий разгон протестующих в Гонконге, напомнив про соглашение «Одна страна — две системы». Критику Меркель в Пекине тоже пропустили мимо ушей. Зато резко одёрнули главу МИД ФРГ Хайко Мааса, когда он пообщался с участниками протеста в Гонконге и пригласил их в Берлин. Китайский МИД направил Маасу «жёсткое представление», в котором выразил по данному поводу «решительный протест и недовольство».



Наперегонки с Макроном

Надо полагать, немцы понимали, что политически позируя перед европейцами недовольством ситуации в Гонконге, они ставят под угрозу договорённости, достигнутые во время в целом успешного визита Меркель в Пекин. Значит, борьба за влияние в Европе для них оказалась важнее экономического успеха на Востоке.



Ещё несколько лет назад, благодаря сильной экономике, лидерство Германии в Европе было безоговорочным. Но в дело вмешался президент Франции Эммануэль Макрон. Фонтанируя идеями о реформировании Евросоюза (усиление централизации Сообщества: единый бюджет, общая армия, европейский валютный фонд и т.д.), французский президент явил себя главным реформатором ЕС, его новым неформальным лидером.



Макрон перехватил у Меркель инициативу по урегулированию конфликта на Украине, стал главным европейским переговорщиком с капризным Трампом и теперь всё настойчивее напоминает: после выхода Британии из Содружества Франция будет единственной страной Евросоюза, обладающей ядерным оружием, прямо влияющей на мировую политику (постоянный член Совбеза ООН с правом «вето»).



Немцам пока особо ответить нечем. Экономика не радует. Послушные ранее партнёры по ЕС преклонились перед американской политикой. Единственный серьёзный козырь Берлина – Урсула фон дер Ляйен во главе Еврокомиссии (европейского правительства). Теперь Ангела Меркель пытается напитать её идеями по развитию ЕС, а заодно перехватить у Макрона инициативу главного реформатора Европы, заботящегося о будущем Содружества.



В экспертном сообществе есть сомнение, что Берлин добьётся в этом безоговорочного успеха. Скорее, последние инициативы Меркель приведут к новым противоречиям и конфликтам внутри ЕС. Отчего будущее Евросоюза станет ещё более неопределённым… 11 сентября канцлер Германии Ангела Меркель выступила в бундестаге во время генеральных дебатов по бюджету ФРГ на 2020 год. Однако речь бундесканцлерин вышла за рамки внутригерманской повестки. Меркель говорила о меняющемся балансе сил в мире и проблемах Евросоюза. Она, в частности, отметила, что Европа столкнулась с очевидным технологическим отставанием в некоторых сферах. Преодолеть его должна «глобально ориентированная Еврокомиссия», которую сейчас формирует её новый председатель Урсула фон дер Ляйен, многие годы проработавшая в правительстве канцлера Меркель.Ангела Меркель в бундестаге выступала практически сразу после своего завершившегося визита в Китай. В Пекин германскую гостью привели две актуальные проблемы. Прежде всего, это обострившиеся торгово-экономические противоречия между Евросоюзом и Соединёнными Штатами. Они ещё не переросли в полномасштабную торговую войну, как это случилось у США с Китаем, но протекционизм американского президента доставляет европейцам немало хлопот.Дональд Трамп то грозит двадцатипроцентными пошлинами на европейские товары, то откровенно вмешивается в инфраструктурные проекты ЕС, как это стало с газопроводом «Северный поток 2». Доходит уже и до прямого американского диктата. В конце минувшей недели, например, министр финансов США Стивен Мнучин предупредил Францию, что она «не сможет предоставить Ирану 15 млрд. долларов кредита без согласия американской стороны».Давление Вашингтона, его очевидный протекционизм заставляют Меркель искать поддержку у других партнёров, радеющих за «глобальный рынок». Поэтому её визит в Пекин закономерен. У Китая, как и у Германии, экспортноориентированная экономика. В прошлом году экспорт Китая составил $2,584 триллиона и на $587 миллиардов превысил импорт. По оценкам некоторых экспертов, экспортные доходы пополняют китайский бюджет почти на 80 процентов.Германия свой торговый оборот считает в евро. В прошлом году она экспортировала товаров и услуг на 1,3 трлн. евро при положительном сальдо внешнеторгового баланса в 200 млрд. евро. Сорок процентов торгового оборота ФРГ пришлось на дружественные ей пять стран – США, Великобританию, Францию, Нидерланды и Италию.Китай в торговле Германии ходит на вторых ролях. Но в последние годы немцы, сильно не афишируя «поворот на Восток», нарастили свой торговый оборот с китайцами до $107 миллиардов. Потому визит Меркель в Пекин носил подчёркнуто экономический характер. Делегация ФРГ искала своё место во внутреннем китайском проекте «Пояс Янцзы».Этот проект был заявлен вскоре после широко известной инициативы «Нового Шёлкового пути». «Пояс Янцзы» охватывает девять провинций Китая суммарной численностью населения в 600 млн. человек. По замыслу китайских властей, проект должен способствовать внутренней экономической интеграции от развитого приморского побережья (мегаполиса центрального подчинения Шанхая) по самой большой реке и её притокам к внутренним районам страны (до мегаполиса центрального подчинения Чунцина).«Пояс Янцзы» реализуется силами китайских компаний «с опорой на внутренние силы». Во время визита Меркель немцы попытались подставить под проект крепкое германское плечо, но тут выяснилось, что основной экспорт ФРГ в Китай, равно как и инвестиции, растут за счёт автомобилестроительных гигантов BMW и Volkswagen и химического концерта BASF.Для внутреннего китайского рынка немцы не могут предложить продукты высоких технологий, уже освоенные местными компаниями. Больше того, по ряду позиций (IT-технологии, телекоммуникации, работа в области искусственного интеллекта и пр.) немцы серьёзно отстают от китайцев, что и зафиксировала Ангела Меркель в своём выступлении в бундестаге, округлив эту проблему до общеевропейской.В последнее время по ряду причин зашаталось немецкое доминирование в Европе. Прежде всего, сказался раздрай в германском политикуме. Сейчас оппозиционные партии и группы теснят силы правящей коалиции. Создают нервозность в правительстве. Лишним подтверждением тому стали недавние земельные выборы Саксонии и Бранденбурге, где второе место уверенно заняла партия евроскептиков «Альтернатива для Германии».Внутренние проблемы отвлекают канцлера Германии от европейской повестки. Добавляет Меркель хлопот и пошатнувшееся здоровье. Случившийся с ней приступ во время встречи президента Украины вначале объяснили стечением обстоятельств, потом – незначительным недомоганием.Теперь Ангела Меркель, уже не скрываясь, проводит протокольные мероприятия сидя. Так было при исполнении государственных гимнов во время визитов в Берлин премьер- министров Молдавии и Великобритании. Так было и в Пекине. Германскому обществу идёт сигнал, что канцлер, несмотря на недомогание, не оставляет важные государственные дела.В Пекине таких дел было два. Первое, как уже отмечено, поднять уровень экономического сотрудничества двух стран. Второе – предъявить миру, и в первую очередь Европе, международный вес Германии. Правда, внешнеполитическая часть визита Меркель совсем не удалась. В Пекине её мнение по международной проблематике вежливо выслушали, и – всё.Тогда, немецкая гостья возвысила свой голос до «защиты общечеловеческих ценностей» и на итоговой пресс-конференции попеняла хозяевам за жёсткий разгон протестующих в Гонконге, напомнив про соглашение «Одна страна — две системы». Критику Меркель в Пекине тоже пропустили мимо ушей. Зато резко одёрнули главу МИД ФРГ Хайко Мааса, когда он пообщался с участниками протеста в Гонконге и пригласил их в Берлин. Китайский МИД направил Маасу «жёсткое представление», в котором выразил по данному поводу «решительный протест и недовольство».Надо полагать, немцы понимали, что политически позируя перед европейцами недовольством ситуации в Гонконге, они ставят под угрозу договорённости, достигнутые во время в целом успешного визита Меркель в Пекин. Значит, борьба за влияние в Европе для них оказалась важнее экономического успеха на Востоке.Ещё несколько лет назад, благодаря сильной экономике, лидерство Германии в Европе было безоговорочным. Но в дело вмешался президент Франции Эммануэль Макрон. Фонтанируя идеями о реформировании Евросоюза (усиление централизации Сообщества: единый бюджет, общая армия, европейский валютный фонд и т.д.), французский президент явил себя главным реформатором ЕС, его новым неформальным лидером.Макрон перехватил у Меркель инициативу по урегулированию конфликта на Украине, стал главным европейским переговорщиком с капризным Трампом и теперь всё настойчивее напоминает: после выхода Британии из Содружества Франция будет единственной страной Евросоюза, обладающей ядерным оружием, прямо влияющей на мировую политику (постоянный член Совбеза ООН с правом «вето»).Немцам пока особо ответить нечем. Экономика не радует. Послушные ранее партнёры по ЕС преклонились перед американской политикой. Единственный серьёзный козырь Берлина – Урсула фон дер Ляйен во главе Еврокомиссии (европейского правительства). Теперь Ангела Меркель пытается напитать её идеями по развитию ЕС, а заодно перехватить у Макрона инициативу главного реформатора Европы, заботящегося о будущем Содружества.В экспертном сообществе есть сомнение, что Берлин добьётся в этом безоговорочного успеха. Скорее, последние инициативы Меркель приведут к новым противоречиям и конфликтам внутри ЕС. Отчего будущее Евросоюза станет ещё более неопределённым… Геннадий Грановский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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