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Будущее Дмитрия Медведева
16 января 2020, 01:39 • 56 • Аналитика
Дмитрий Медведев, перестав быть премьер-министром, не становится частным лицом — он сохраняет по меньшей мере один важнейший пост и идет на другой, статус и функционал которого представляет собой пока загадку.
Медведев, во-первых, станет заместителем В. В. Путина в Совете безопасности. Должность будет создана специально для него, подчеркнул президент. "Дмитрий Анатольевич всегда занимался этими вопросами, и с точки зрения повышения нашей обороноспособности, и безопасности. Я считаю возможным и просил его об этом, чтобы он занялся в будущем вопросами именно этого свойства, этой категории", — сказал глава государства.
Комментировать это назначение пока затруднительно, поскольку в рамках масштабных изменений, предложенных президентом (а они предполагают в значительной степени переформатирование системы политической власти в стране), баланс полномочий и ответственности между разными органами может также претерпеть значительные перемены.
Но имеется другой факт, который в свете тех же самых конституционных изменений представляется не менее важным. А именно: Дмитрий Медведев сохраняет пост главы партии "Единая Россия".
Напомним, что среди инициатив, которые предстоит вынести на народное голосование, Путин особо выделил повышение статуса Федерального собрания в системе власти. Так, если Совет Федерации получит полномочия в части утверждения глав силовых ведомств, то нижняя палата российского парламента приобретет возможность не просто согласовывать, как это было до сих пор, кандидатуры министров, но и фактически утверждать их, включая кандидатов на должность премьера. О том, насколько сильно меняет сам статус российских законодателей это изменение, за ушедший день успели многократно сообщить все эксперты.
Отсюда следует логичный вывод: вместе с ролью парламента резко вырастают и роль, и значение, и полномочия политических партий. И в первую очередь это относится, безусловно, к "партии власти" — ЕР.
Тут стоит еще раз напомнить, что выборы в Государственную думу состоятся уже в следующем году, — и эти выборы, судя по информационно-событийному фону, будут одним из самых жарких политических процессов в России за многие годы.
Мы по понятным причинам не можем сейчас предугадать даже число партий, которые в итоге окажутся в Госдуме. С учетом констатированного президентом "запроса общества на перемены" на политическом ландшафте страны могут возникнуть не просто новые политические силы, представляющие различные срезы общества. Нет, в сущности, даже оснований уверенно исключать возникновение больше чем одной "партии власти". Стоит вспомнить, что общероссийских организаций, поддерживающих курс президента, в России уже и сейчас более одной.
Поэтому теперь уже экс-премьер может оказаться в следующем году и лидером партии с главной пропрезидентской фракцией в Госдуме VIII созыва, и руководителем одной из "партий власти". Вполне можно допустить, что конкурентность предстоящих выборов в ГД в сентябре будущего года резко повысится по сравнению с большинством предыдущих парламентских кампаний. В таком случае для человека, который возглавляет ЕР, "времени на раскачку" действительно будет мало.
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