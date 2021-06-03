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Будущее "одинокой" России определит Китай - немецкие СМИ

03 июня 2021, 21:20  •  170 • Политика
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Москва так и не смогла выбрать свой путь, считает обозреватель
Попытка привести Россию к Западу после распада Советского союза привела к тому, что новообразованное государство потерпело экономический крах и так и не нашло своего конкретного места на геополитической карте. Такое заявление сделал обозреватель немецкого издания Die Welt.
Тем временем, пишет журналист, наращивает свою мощь Китай, который уже сегодня можно назвать крупнейшей мировой державой. Российская сторона же пока что не определилась, к какому анклаву она принадлежит.
"Открытость к Западу не оправдала себя из-за "вечной России", слабой модернизации и неспособности Соединенных Штатов. Сыграло роль и непонимание со стороны правящих элит Запада, которые оказались неспособны сформировать новый мировой порядок", – высказался журналист о неудаче реформ ельцинской России.
Как пишет Die Welt, новую эру можно смело назвать "веком Китая". Самой Москве предстоит расплата за свое "озлобленное одиночество". Так, с позиции немецкого СМИ, Пекин свел роль Москвы к "полугегемону", у которого отсутствует своя концепция. Сама Россия продолжает находиться на стыке двух ведущих игроков, и потому до сих пор зиждется на весьма шатком "евроазиатском положении".
"Цари построили здесь азиатскую империю, которая казалась бесконечной. Как долго она продержится, решит в обозримом будущем Китай", – считает автор.
Ранее немецкий обозреватель Клеменс Вергин заявил, что Москва, по его словам, намерена обустроить в Арктике "второй Крым", наращивая в регионе свое военное присутствие. При этом, указал журналист, Россия усиливает в Арктике свои позиции из-за отсутствия стратегии у НАТО и Соединенных Штатов.

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