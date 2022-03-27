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Будущее - вместе с Россией! Народ Донбасса озвучил единственное желание

27 марта 2022, 16:05  •  275 • Политика
В Луганской народной республике допустили проведение референдума о вхождении в состав России.
Будущее - только вместе с Россией! По этому поводу в Луганской народной республике может состояться референдум. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник. Он отметил, что народ на референдуме сможет высказать своё мнение.
Определённых сроков проведения Пасечник не назвал, но поделился уверенностью, что народ Луганщины выступит за Россию.
Впрочем, что многие видят своё будущее только с Россией, говорит и статистика. На конец февраля число жителей Донбасса, получивших гражданство России, превысило 770 тысяч человек. Подавших заявление на получение гражданства России - 950 тысяч человек.
На слова Пасечника по поводу референдума в России ответили: республика вправе принимать любое решение в соответствии с конституцией.
"Россия признала суверенитет Луганской и Донецкой народных республик. Органы власти этих республик вправе принимать любые решения в соответствии со своими конституциями", - заявил для "РИА Новости" председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Бывший депутат Верховной рады Украины и экс-спикер парламента Новороссии Олег Царёв в своём телеграм-канале указал, что Донбасс кровью заслужил своё право быть в составе Российской Федерации.
"Скажу больше. Я считаю, что такое право нужно со временем предоставить и другим бывшим регионам Украины. Люди должны иметь возможность сами определить свою судьбу", - отметил он.
Понятно, что пока демилитаризация засевших неонацистов, атакующих Донбасс, не завершится, сложно говорить о сроках. Как отметил в беседе с Царьградом политолог Юрий Кот, нужно действовать последовательно.
"После денацификации я могу поддержать заявление Пасечника. Но давайте не забегать наперёд - с начала давайте победим, а затем будем думать о референдуме", - указал он.
Неизвестно, как в нынешних условиях вообще будет развиваться ситуация относительно государственных образований. Потому загадывать наперёд пока рано, пояснил он.
Первый министр государственной безопасности ДНР доктор политических наук Андрей Пинчук в свою очередь отметил, что разделяет воодушевлённость народа Донбасса.
При этом он согласен с позицией политолога: следует завершить до конца определённую миссию. В частности, силы Луганской народной республики зачистили от нацистских формирований порядка 97% территории. В ДНР пока продолжаются горячие бои.
Потому призыв о вхождении в состав России - логичный шаг, однако, полагает он, референдум надо проводить тогда, когда вся территория ЛНР и ДНР будут очищены.
"Тут ждать нечего - осталось территорию очистить и всё", - заметил он.
А желание народа Луганщины о готовности объединиться с Россией можно приветствовать. По сути, добавил Пинчук, они уже живут в пространстве России.
"Большая часть граждане России, поэтому логично, если граждане России хотят становиться частью России. Люди проголосовали ногами и документами", - резюмировал он.

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