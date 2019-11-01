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«Буду общественным помощником»: мама убитой в Саратове девочки рассказала, как планирует уберечь остальных детей
01 ноября 2019, 22:09 • 11 • В России
Елена Киселёва, мать убитой в Саратове девятилетней Лизы, возглавила движение «Территория безопасного детства». Проект реализуется в саратовском регионе по инициативе местного детского омбудсмена Татьяны Загородней. Жителям предлагается сообщать об опасных местах для детей, после чего специалисты будут добиваться их облагораживания. В интервью RT Елена Киселёва рассказала, как будет работать проект, а также поделилась подробностями расследования гибели дочери.
— На прошлой неделе в СМИ прошла информация о том, что вы возглавили проект «Территория безопасного детства». Можете рассказать, чем вы будете заниматься и что это за проект?
— Наш саратовский омбудсмен Татьяна Загородня предложила мне свое содействие, и рассказала, что у нее сейчас запущен проект, который называется «Территория безопасного детства». Я вступила в него. Я буду общественным помощником в этом проекте. И сейчас, пользуясь случаем, приглашаю всех присоединиться к нам. У нас есть приложение для смартфонов — любой родитель может загрузить его и показать проблемы подходов к школе. Туда будут выезжать наши люди.
— После гибели Лизы чиновники пообещали обезопасить маршрут к школе. Было ли выполнено это обещание?
— Маршрут проходил от нашего подъезда, мимо этого садика, вдоль ограды с той стороны до гаражей. Потом вдоль гаражей, по лесенке, и уже сверху она подходила к школе. Этим маршрутом ходят до сих пор очень много детей. Как это ни странно и ни страшно. И даже после трагедии сложившаяся ситуация никак не поменялась. Наши власти вроде бы провели небольшую уборку территории, поставили фонари. Но я не думаю, что фонари и срубленные деревья как-то могут спасти детей, которые до сих пор там ходят. Дай Бог, чтобы такой трагедии больше никогда ни у кого не случилось.
— То есть, по вашему мнению, дети, следуя по этому маршруту, до сих пор подвергаются опасности?
— Считаю, что к этой школе слово «безопасность» вообще неприменимо, ни с какой стороны — ни снизу, ни сверху. Начнем с того, что месторасположение школы совершенно неудовлетворительное. С одной стороны там стройка незавершённая и практически неогороженная, где сидит дяденька-сторож, который ночами спит. И с другой стороны — гаражи. С третьей стороны тоже гаражи. А снизу подход — там очень высокая гора. В зимнее время года там разве что только на санках или на коньках можно подниматься и спускаться. Открытые люки, кстати. Сегодня я ездила по той дороге, и буквально в 200 метрах от школы два открытых люка, а из колодцев торчат палки. Эта история длится уже около месяца.
— Что, по-вашему, надо сделать?
— Я считаю, что власти сглаживают углы, показывают видимость своей деятельности. Я понимаю, что снос гаражей — это очень большие затраты и большие потери для их владельцев. Но можно не сносить все гаражи.
Минимум, что бы я хотела — это дорогу к школе, и она должна быть серьезно ограждена. И максимум — чтобы всё это снесли.
— Но, возможно, дело не только в дороге к школе, но и в контроле за освободившимся преступником?
— Я считаю, что обязательно должен быть законопроект, который раскрывает нам людей, их подноготную, чтобы мы знали, с кем мы живем рядом. Я считаю, что это жизненно необходимо для наших будущих детей. Народ просто негодует. Сейчас со мной на связи до сих пор очень много людей со всех городов России.
— Если бы вы знали, что рядом с вами живёт такой человек, как бы вы себя вели?
— Однозначно я бы там не жила. Если у нас человек с такой историей разгуливает среди жителей, то в какой момент у него начнет срывать крышу, у него обострение начнётся. Нужен чёткий контроль за такими людьми, их действиями, их соцсетями, где они бывают и что делают.
— Но есть участковые...
— У участковых слишком много работы и бумажной волокиты. Мне кажется, недостаточно одного участкового, чтобы установить контроль.
— Сразу после смерти Лизы разгорелась дискуссия вокруг моратория на смертную казнь. Вы поддержали бы его отмену?
— Поддерживаю, да. Если есть четкие доказательства вины человека. Должно быть чёткое знание того, что человек виновен. Но я не хочу, чтобы смертная казнь как-то связывалась со смертью моей дочери. Не с этим случаем. Я думаю, что этот человек (убийца девочки. — RT) понесёт свое наказание.
— Когда правоохранители сообщили вам о гибели дочери?
— Официально мне до сих пор не сообщили о том, что мой ребёнок погиб там-то там-то, во столько-то во столько-то. Ничего такого не было Со мной никто не созвонился, не списался, никто ничего не сказал, ни мне, ни моему супругу. Мы сами участвовали в поиске, все двое суток, и всё узнавали из первых рук. Мы были среди всей этой толпы.
— Вы встречались лично с Туватиным после убийства?
Моя версия — попытка изнасилования. И, так как девочка начала очень сильно сопротивляться, он переусердствовал и задушил её ещё по дороге в гараж. Это наша версия. Я думаю, что она верная. Потому что вроде как девочка осталась нетронутой, слава Богу.
— Это официальная информация?
— Нет, официально (объявят. — RT) только к концу месяца, а может быть, даже в начале следующего. Но внешний осмотр показал, что изнасилования не было.
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