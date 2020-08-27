Будто под кайфом: Трамп заподозрил Байдена в употреблении наркотиков

Предвыборные дебаты в США, как Олимпиада – не обходится без подозрений в употреблении допинга. Дональд Трамп вот точно считает, что тут не все чисто. Его главный соперник и демократ Джо Байден, по мнению действующего лидера Штатов, стал нехарактерно хорошо выступать на дебатах под конец праймериз. Точнее, как выразился Трамп, внезапно "нормально" показал себя в ходе дискуссии с сенатором Берни Сандерсом. До этого все было совсем плохо, заявил президент. И этот контраст натолкнул его на мысль, что без каких-то стимуляторов или сильнодействующих веществ такие перемены на ровном месте не происходят. Значит, надо сдавать анализы – и Байдену, и ему самому. Прямо так и сказал: "мы собираемся призвать к тесту на наркотики". Неизвестно, шутит Дональд Трамп или нет, но после таких заявлений действительно начинаешь хотеть, чтобы кандидаты в президенты доказали не только чистоту своих лидерских намерений, но и незамутненность сознания и крови "допингом". Думаю, американцы идею поддержат.

Первый раунд традиционных словесных баталий между кандидатами в президенты США пройдет 29 сентября, так что времени для любых лабораторных исследований предостаточно. Между тем, по поводу Трампа тоже появляются подозрения: а не испугался ли он своего соперника и не пытается ли деморализовать его подобными выпадами? И "комплименты" эти сомнительные – выступал так плохо, некомпетентно, а в последний раз, мол, "нормально скучно". Может, пока еще действующий американский лидер не уверен, что сам покажет должный уровень "нормальности" на дебатах?

А еще идея Дональда Трампа – плагиат: весной 2019 года точно так же тест на запрещенные вещества проходили другие два кандидата в президенты – украинцы Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Хорошее шоу получилось, кстати, с прямыми трансляциями из медкабинетов и прямыми включениями журналистов в эфир. Электорату понравилось. Кстати, сдать анализы тогда предложил Зеленский, он же и победил на выборах. Может, американский лидер решил, что это важный элемент победной тактики? Так сказать, тест на удачу.

Автор Светлана Холоднова, радио Sputnik