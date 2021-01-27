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Будьте смелее: Тихановская просит у Запада нового наказания для Лукашенко

27 января 2021, 19:35  •  126 • Политика
Светлана Тихановская. Фото: Darius Mataitis via www.imago-im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Беглая домохозяйка продолжает нападки на президента Белоруссии
Бывшая участница гонки за пост белорусского лидера Светлана Тихановская решила поделиться советом с Европейским союзом и Соединенными Штатами Америки по поводу Александра Лукашенко.
Так, оппозиционерка призвала западные силы более жестко реагировать на действия законно избранного президента Республики.
Как передает издание Reuters, лидерша белорусских оппозиционеров считает, что Запад слишком "скромно" отвечает на "вызовы" Лукашенко. По ее мнению, в этом вопросе нужно быть "смелее и сильнее".
Так, Тихановская выступила с призывом ускорить принятие четвертого пакета рестрикций в отношении сподвижников президента Белоруссии. Также белоруска требует расследовать имевшие место на территории страны факты нарушения прав человека.
К слову, недавно стало известно, что Светлана пока не планирует возвращаться в Белоруссию. Стремящаяся во власть женщина заявила, что сейчас ей необходимо заботиться о детях и на Родину она не собирается.

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