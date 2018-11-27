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«Будьте добры, выйдите за пределы территориального моря»: В Сети появилась полная запись «азовских переговоров»

27 ноября 2018, 21:39  •  272 • Политика
В Сети появился аудиоролик, фиксирующий полный ход так называемых азовских переговоров от начала и до конца. Его выложил на видеохостинг YouTube известный блогер и политический обозреватель Анатолий Шарий. Запись еще раз подтверждает тот факт, что российские пограничники в районе Керченского пролива неоднократно обращались к экипажам украинских катеров с призывом остановиться. «Будьте добры, выйдите за пределы территориального моря. Дождитесь своего разрешения. Не идите куда глаза глядят», - заявляет в самом начале ролика российский пограничник.
Напомним, что накануне, 25 ноября, группа из трех украинских кораблей нарушила границу России и зашла в территориальные воды нашей страны. Впоследствии эти морские суда были остановлены и задержаны российской береговой охраной.
Шарий специально представляет запись как свою собственную. Какими-либо официальными источниками она не подтверждена.
Примечательно, что чтобы пометить данный аудиролик как обнаруженный именно им, журналист наложил поверх самого разговора классическую музыку. В любом случае, блогер предлагает подписчикам проанализировать ролик самостоятельно.

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