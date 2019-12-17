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Будничный отдых: в Роструде рассказали о коротких рабочих неделях в 2020 году
17 декабря 2019, 16:09 • 70 • В России
Россиян в следующем году ждёт восемь коротких рабочих недель, семь из которых придутся на первое полугодие. Об этом рассказал замглавы Роструда Иван Шкловец. Дополнительные выходные будут на январские праздники, в День защитника Отечества, Международный женский день, на длинные майские праздники, а также в День России и День народного единства.
АГН «Москва»
В 2020 году россиян ожидает восемь коротких рабочих недель, большая часть которых придётся на первое полугодие. Об этом РИА Новости рассказал замглавы Роструда Иван Шкловец.
Напомним, что, согласно утверждённому ещё летом календарю выходных дней, с 1 по 8 января включительно в России будут новогодние каникулы. После них последует два рабочих дня — 9 и 10 января (четверг и пятница), а затем снова будут выходные.
Нужно добавить, что короткой станет и последняя трудовая неделя уходящего 2019 года — лишь понедельник и вторник, 30 и 31 декабря, россияне встретят на работе, после чего уйдут на новогодние каникулы.
В феврале у россиян будет один дополнительные выходной — понедельник, 24 февраля. Это связано с тем, что День защитника Отечества попадает на воскресенье, поэтому выходной переносится на понедельник.
Аналогичная ситуация и с Международным женским днём — выходным станет понедельник, 9 марта.
Формально в апреле дополнительных выходных нет, однако последняя рабочая неделя месяца будет сокращённой за счёт Праздника весны и труда 1 мая, выпадающего на пятницу. Майские праздники в 2020-м будут выглядеть следующим образом: 1, 2, 3, 4 и 5 мая — выходные, затем 6, 7 и 8 — рабочие, а после этого 9, 10 и 11 мая снова будут выходными в связи с празднованием Дня Победы.
Такими длинными первые майские праздники получились за счёт дней, перенесённых с новогодних каникул. Ранее сообщалось, что выходные 4 и 5 января будут перенесены на понедельник и вторник, 4 и 5 мая. Таким образом, как отметили в Минтруде, будут созданы условия «для полноценного отдыха и организации досуга не только в зимнее время, но и в весенне-летний период».
«Предлагаемые переносы дней отдыха позволят соблюсти норму ст. 110 (Трудового. — RT) кодекса о том, чтобы между двумя рабочими неделями было не менее 42 часов непрерывного отдыха», — подчёркивается в пояснительной записке к постановлению правительства о переносе праздничных дней.
Следующая сокращённая рабочая неделя будет в середине июня. Пятница, 12 июня, будет выходным днём в связи с празднованием Дня России.
Второе полугодие традиционно гораздо менее богато на праздничные дни — на весь оставшийся год придётся всего одна сокращённая неделя. День народного единства (4 ноября) разобьёт неделю, поэтому рабочими станут понедельник и вторник и затем четверг и пятница.
Стоит добавить, что последняя рабочая неделя года также получится короткой — 1 января 2021-го придётся на пятницу.
Таким образом, в високосном 2020 году, согласно производственному календарю, из 366 календарных дней рабочими будут 248, а остальные 118 — выходными. В уходящем году было на один рабочий день меньше, число выходных не изменится.
Спорное 31 декабря
В связи с тем, что в 2019 году 31 декабря стало рабочим днём, в обществе началась дискуссия, насколько это целесообразно. В конце ноября депутаты внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который должен сделать последний день года выходным, при этом не удлиняя следующие за ним каникулы.
Авторами выступили глава комитета Госдумы по труду и соцзащите Ярослав Нилов, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, глава комитета по федеративному устройству Алексей Диденко, депутат Елена Строкова и сенатор Сергей Леонов.
В пояснительной записке подчёркивается, что 31 декабря работники «нередко не выполняют трудовые функции в полном объёме, что обусловлено подготовкой к празднованию Нового года».
Эту инициативу поддержала Федерация независимых профсоюзов России. Однако в Минтруде заявили, что в этом году уже нет возможности внести изменения.
В связи с этим стоит отметить, что в некоторых российских регионах власти рекомендовали сделать 31 декабря выходным. В частности, речь идёт о Крыме, республиках Ингушетия и Бурятия, Ставропольском крае и др. Местные власти рекомендовали руководителям различных учреждений и организаций сделать рабочей субботу, 28 декабря, а 31 декабря отпустить своих работников домой.
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