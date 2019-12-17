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Будничный отдых: в Роструде рассказали о коротких рабочих неделях в 2020 году

17 декабря 2019, 16:09  •  70 • В России
Россиян в следующем году ждёт восемь коротких рабочих недель, семь из которых придутся на первое полугодие. Об этом рассказал замглавы Роструда Иван Шкловец. Дополнительные выходные будут на январские праздники, в День защитника Отечества, Международный женский день, на длинные майские праздники, а также в День России и День народного единства.
 
АГН «Москва»
 

В 2020 году россиян ожидает восемь коротких рабочих недель, большая часть которых придётся на первое полугодие. Об этом РИА Новости рассказал замглавы Роструда Иван Шкловец.

«Двухдневной рабочей неделей начинается 2020 год», — отметил Шкловец.

Напомним, что, согласно утверждённому ещё летом календарю выходных дней, с 1 по 8 января включительно в России будут новогодние каникулы. После них последует два рабочих дня — 9 и 10 января (четверг и пятница), а затем снова будут выходные.

Нужно добавить, что короткой станет и последняя трудовая неделя уходящего 2019 года — лишь понедельник и вторник, 30 и 31 декабря, россияне встретят на работе, после чего уйдут на новогодние каникулы.

В феврале у россиян будет один дополнительные выходной — понедельник, 24 февраля. Это связано с тем, что День защитника Отечества попадает на воскресенье, поэтому выходной переносится на понедельник.

Аналогичная ситуация и с Международным женским днём — выходным станет понедельник, 9 марта.

Формально в апреле дополнительных выходных нет, однако последняя рабочая неделя месяца будет сокращённой за счёт Праздника весны и труда 1 мая, выпадающего на пятницу. Майские праздники в 2020-м будут выглядеть следующим образом: 1, 2, 3, 4 и 5 мая — выходные, затем 6, 7 и 8 — рабочие, а после этого 9, 10 и 11 мая снова будут выходными в связи с празднованием Дня Победы.

Такими длинными первые майские праздники получились за счёт дней, перенесённых с новогодних каникул. Ранее сообщалось, что выходные 4 и 5 января будут перенесены на понедельник и вторник, 4 и 5 мая. Таким образом, как отметили в Минтруде, будут созданы условия «для полноценного отдыха и организации досуга не только в зимнее время, но и в весенне-летний период».

«Предлагаемые переносы дней отдыха позволят соблюсти норму ст. 110 (Трудового. — RT) кодекса о том, чтобы между двумя рабочими неделями было не менее 42 часов непрерывного отдыха», — подчёркивается в пояснительной записке к постановлению правительства о переносе праздничных дней.

Следующая сокращённая рабочая неделя будет в середине июня. Пятница, 12 июня, будет выходным днём в связи с празднованием Дня России.

Второе полугодие традиционно гораздо менее богато на праздничные дни — на весь оставшийся год придётся всего одна сокращённая неделя. День народного единства (4 ноября) разобьёт неделю, поэтому рабочими станут понедельник и вторник и затем четверг и пятница.

Стоит добавить, что последняя рабочая неделя года также получится короткой — 1 января 2021-го придётся на пятницу.

Таким образом, в високосном 2020 году, согласно производственному календарю, из 366 календарных дней рабочими будут 248, а остальные 118 — выходными. В уходящем году было на один рабочий день меньше, число выходных не изменится.

  • РИА Новости

Спорное 31 декабря

В связи с тем, что в 2019 году 31 декабря стало рабочим днём, в обществе началась дискуссия, насколько это целесообразно. В конце ноября депутаты внесли в нижнюю палату парламента законопроект, который должен сделать последний день года выходным, при этом не удлиняя следующие за ним каникулы.

Авторами выступили глава комитета Госдумы по труду и соцзащите Ярослав Нилов, вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев, глава комитета по федеративному устройству Алексей Диденко, депутат Елена Строкова и сенатор Сергей Леонов.

В пояснительной записке подчёркивается, что 31 декабря работники «нередко не выполняют трудовые функции в полном объёме, что обусловлено подготовкой к празднованию Нового года».

«Предлагаемый перенос выходного дня на 31 декабря позволит работникам и работодателям более рационально использовать выходные и нерабочие праздничные дни, а также соблюсти баланс интересов между работниками, работодателями и профсоюзами», — говорится в документе.

Эту инициативу поддержала Федерация независимых профсоюзов России. Однако в Минтруде заявили, что в этом году уже нет возможности внести изменения.

В связи с этим стоит отметить, что в некоторых российских регионах власти рекомендовали сделать 31 декабря выходным. В частности, речь идёт о Крыме, республиках Ингушетия и Бурятия, Ставропольском крае и др. Местные власти рекомендовали руководителям различных учреждений и организаций сделать рабочей субботу, 28 декабря, а 31 декабря отпустить своих работников домой.

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