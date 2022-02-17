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Будни зоны ООС: вместо подготовки к отражению «агрессии» украинские военные грабят магазин с водкой

17 февраля 2022, 04:30  •  137 • Украина

Деградация личного состава ВСУ, проходящего службу в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе, уже стала обыденностью.

Практически каждую неделю сотрудники Военной службы правопорядка вынуждены выезжать в воинские части для фиксации уголовных преступлений и задержания преступников в погонах. Однако, эта тенденция не прекращается и продолжает нарастать, ухудшая статистику Минобороны Украины.

Пока одни украинские военнослужащие в преддверии «российского вторжения» готовятся его отражать, другие, вооружившись автоматами, отправились «на промысел» за водкой – ведь храбрость нужно чем-то «подогреть».

В сети опубликовано видео, в котором показано, как трое военнослужащих ВСУ на Донбассе, ворвались в продовольственный магазин. Пока двое избивали местного жителя- продавца, угрожая ему оружием, третий «воин света» вынес из торговой точки ящик водки.


Чем закончился этот инцидент неизвестно. Однако, после такого симпатии местных жителей вряд ли будут положительные по отношению к украинским военным.

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