Будни зоны ООС: вместо подготовки к отражению «агрессии» украинские военные грабят магазин с водкой

Деградация личного состава ВСУ, проходящего службу в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе, уже стала обыденностью.Практически каждую неделю сотрудники Военной службы правопорядка вынуждены выезжать в воинские части для фиксации уголовных преступлений и задержания преступников в погонах. Однако, эта тенденция не прекращается и продолжает нарастать, ухудшая статистику Минобороны Украины.Пока одни украинские военнослужащие в преддверии «российского вторжения» готовятся его отражать, другие, вооружившись автоматами, отправились «на промысел» за водкой – ведь храбрость нужно чем-то «подогреть».В сети опубликовано видео, в котором показано, как трое военнослужащих ВСУ на Донбассе, ворвались в продовольственный магазин. Пока двое избивали местного жителя- продавца, угрожая ему оружием, третий «воин света» вынес из торговой точки ящик водки.Чем закончился этот инцидент неизвестно. Однако, после такого симпатии местных жителей вряд ли будут положительные по отношению к украинским военным.