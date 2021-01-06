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Будни украинской политики: неонацисты «кошмарят» депутата прямо в Раде

06 января 2021, 02:00  •  71 • Украина

Украинский нардеп Илья Кива заявил, что в его распоряжении пять единиц огнестрельного оружия, которым он умеет пользоваться, таким образом он отреагировал на пост националиста Сергея Стерненко, обвиняемого в убийстве человека, который появился в соцсети во вторник, 5 января.

«Слышишь, Илья Кива, как дела? Как там температура ниже спины?» — написал на своей странице Стерненко, отметив Киву.

Также радикал опубликовал фото двери кабинета Кивы с приклеенной к ней листовкой, на которой портрет самого Стерненко и надпись «Сергій Стерненко. Маю право за захист!». Последняя буква в ней исправлена на крест красного цвета.

В ответном посте Илья Кива обратился к генпрокурору Ирине Венедиктовой.

«Ирина Валентиновна Венедиктова, у меня в наличии штук пять единиц огнестрельного оружия, которым я умею пользоваться, поэтому очень спокойно отношусь к подобным „приветам“ от убийц-провокаторов к народным депутатам, но если оценить саму ситуацию, то думаю, это перебор.

Когда в комитете по вопросам правоохранительной деятельности ВР происходят подобные истории от субъектов, которые давно должны сидеть в тюрьме! Они одурели от своей безнаказанности, и, уверен, дальше их действия будут куда агрессивней и циничней! Только они придут за слабыми, за теми, кто ответить не сможет, за безоружными…

Вам не жалко коллег и однопартийцев? Это привет не мне, это плевок всей правоохранительной системе, которую Вы возглавляете», — говорится в сообщении.

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