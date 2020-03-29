Будни коронавируса – что ждёт людей в долговременном карантине?

Благо или ярмо?

«Теорий» происхождения коронавируса хватает. Нет недостатка и в прогнозах, которые упираются в скорость появления сертифицированной вакцины и продолжительность карантинных мер. А как изменится мир, если представить, что принимаемые сейчас меры надолго?

Вирус может мутировать достаточно быстро, тогда вакцина от него будет равна эффективности вакцины от гриппа, и человечество от исчезновения спасут только изоляция и карантин. Основным мотором изменений станет запрет на массовые мероприятия, к чему в условиях города можно приравнять любой выход за пределы квартиры.

Это значит, что мир изменится раз и навсегда.

Резко изменится рынок массовых мероприятий. Сначала практически исчезнут ивент-компании, оставшиеся из них приспособятся затем к новой реальности. Общество разобьётся на отсеки, как на подводной лодке в долгом, автономном походе.

Чтобы общаться меж отсеками вживую, необходимо будет выправлять специальное разрешение с заверенными нотариусом подписями санитарно-эпидемиологических служб и пройденными курсами по технике эпидемиологической безопасности. О знакомствах на улице надо будет забыть. Будет дан резкий толчок индустрии роботов – доставку можно сделать «бесчеловечной» уже сейчас. Мигранты потихоньку разъедутся по домам.

До неузнаваемости изменится большой спорт. Как минимум на трибунах будут сидеть люди в масках, как максимум – трибун не будет вообще. В связи со всеобщей удалённой формой работы резко вырастет онлайн-сектор, блокчейн станет повсеместным. Возможно, разовьётся легальный паспортный Интернет и количество сетевых троллей уменьшится (впрочем, там, где имеют место человеческие страсти, прогнозировать труднее всего)

Вырастет значение такого понятия, как репутация (репутация личности, фирмы, государства). Усилится и контроль со стороны надзорных органов, ибо плановые «живые» проверки, скорее всего, будут отменены.

Так как всё переходит в онлайн-сектор, сегмент реальной экономики просядет. Неизвестно, справится ли мелкий бизнес с «дорогой доставкой», впрочем, аутсорсинговые транспортные и деливери-компании, если вовремя организуются, могут покрыть сетью своих услуг и мелкие предприятия. Хотя во времена перестройки рынка большую степень остойчивости приобретают обычно средние и крупные игроки.

В связи с широким внедрением онлайна поменяются подходы к логистике. 5G технологии мы почти не заметим. Внедрять будут сразу 6G, а то и что-то «более современное». Важно будет обеспечить хороший трафик. Дорогой офис с арендой в центре Москвы перестанет быть символом престижа и успешности фирмы. Репутация как сумма поступков будет заменять вывеску и красивый фасад.

Сильно потеряют в весе реальные деньги. Эта тенденция прослеживается давно, но сейчас она усилится. Так как расчёты переходят в онлайн, вырастет стоимость специалистов. Умение разбираться в компьютерных технологиях станет ещё более востребованным, чем сейчас.

Многие запретные и аморальные вещи влияют сейчас на экономику сильнее, чем думается. Скажем, известно, что локомотивом развития Интернета явилась порноиндустрия. И если рынок и форматы порноиндустрии, давно перешедшие в онлайн, не претерпят значительных изменений, изменится чёрный рынок наркотиков и прекурсоров. Об этом можно было бы и не упоминать, если бы не один момент, напрочь меняющий отношение к алкоголю как «социальной смазке». Вполне возможно, что со временем государству станет выгодно ослабить антиалкогольное законодательство, так как «средства расслабления» при надлежащем учёте и контроле окажутся единственным средством, способным снизить социальное напряжение. А оно будет нарастать, ибо более интенсивной станет семейная жизнь в связи со всё той же удалённой формой работы. Не секрет, что многие японские пары на пенсии разводятся – трудоголики-японцы, которые дома-то появлялись только вечером из-за рабочей загруженности, не выдерживают «интоксикации человека человеком».

Вместе с тем люди гораздо более ответственно будут подходить к выбору партнёра жизни. Вообще, семейная жизнь сильно перестроится. Исчезнут «гостевые браки», спутника/цу жизни выбирать надо будет как космонавта в марсианскую экспедицию. Хорошие интернет-психологи и электронные свахи сильно вырастут в цене.

Разительно изменится индустрия развлечений. До пандемии она стояла на железном правиле, которое гласило, что «живой концерт дороже виртуального». Теперь контент не надо вылизывать, его надо просто много. Чтобы на каждого члена семьи хватило по увлекательному сериалу. Нагрузка на работников развлекательно-рекреационного цеха значительно вырастет. И национальному кинематографу придётся начать уважать зрителя, следуя не только его запросам, но и капризам.

Ресторанно-гостиничный бизнес (кроме курортного) практически вымрет. Останутся лишь эксклюзивные заведения, где посетители будут находиться под герметичным стеклянным колпаком с вытяжкой.

Промышленный сектор поначалу изменится мало. Людям по-прежнему надо будет питаться, развлекаться, заниматься физкультурой. Продажи тренажёров заметно вырастут, а фитнесс-клубы, соответственно, будут закрываться.

Из гостиниц сохранится, хотя и сильно изменится, курортный сектор. Владельцы курортных отелей либо откажутся от ивента, либо сделают его безопасным. Возможно, получат распространение «большие отпуска», когда отпуск раз в два года разбивается на две части. Первая часть «карантинная», вторая – когда достаточно большая масса людей в огромном и изолированном от остального мира рекреационном комплексе достоверно сертифицирована на отсутствие вируса. Тут уж можно запускать какие хочешь дискотеки – отдыхающий с территории комплекса не уйдёт. Так что мелкие курортные гостиницы, скорее всего, будут объединяться в крупные и обноситься глухим забором с наблюдательными вышками по краям.

Итак, изменится рынок профессий, развлечений, кино, искусства, розницы и доставки. Что может ждать нас ещё?

«Широкополосное онлайн развитие» сделает реальностью электронное голосование и референдумы на самых разных уровнях – двора, страны, мира. Возможно, потребуется сместить приоритеты с широкой демократии на индивидуализированную. Возможно, станет реальностью та социальная фантастика, когда у каждого человека своё государство и свои законы – софт в принципе может всё интегрировать. Конечно, любая власть в любом государстве будет отдавать бразды правления неохотно, да и революции будут строго запрещены санитарно-эпидемиологической службой. Впрочем, тут мы уже заглядываем за горизонт событий…

Вирус, как любой кризис, подстёгивает прогресс. А уж является ли прогресс благом для человечества или ярмом – вопрос, выходящий за рамки моей футурологической картинки.