Будете 15-миллионным: Вакцинный калькулятор в США подскажет место в очереди на прививку

Американцы получили возможность воспользоваться новым вакцинным калькулятором, который подскажет, сколько людей перед ними получат прививку от COVID-19.

Сервис протестировал журналист Валентин Богданов. В своём Telegram-канале он отметил, что заполнил нехитрый опросник и узнал - в штате Нью-Йорк оказался пятнадцать миллионов девятьсот девяносто тысяч четыреста девяносто девятым в очереди на вакцинацию.

Однако если поменять локацию на город Нью-Йорк, то Богданов стал "всего лишь" один миллион четыреста девяносто девять тысяч семьсот сорок первым.

"Будем жить! Кстати, в США работники СМИ не считаются группой риска и не пользуются приоритетом на получение прививки. А у нас вот в России считаются", - напомнил Богданов.