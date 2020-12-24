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Будете 15-миллионным: Вакцинный калькулятор в США подскажет место в очереди на прививку
24 декабря 2020, 03:15 • 58 • В мире
Жители США теперь смогут узнать свой номер в очереди на прививку от коронавируса. Так, путём не хитрого опросника, отмечает журналист Валентин Богданов, сервис выдаёт, сколько перед вами ещё людей. Представитель СМИ признался, что он оказался пятнадцать миллионов девятьсот девяносто тысяч четыреста девяносто девятым.
Американцы получили возможность воспользоваться новым вакцинным калькулятором, который подскажет, сколько людей перед ними получат прививку от COVID-19.
Сервис протестировал журналист Валентин Богданов. В своём Telegram-канале он отметил, что заполнил нехитрый опросник и узнал - в штате Нью-Йорк оказался пятнадцать миллионов девятьсот девяносто тысяч четыреста девяносто девятым в очереди на вакцинацию.
Однако если поменять локацию на город Нью-Йорк, то Богданов стал "всего лишь" один миллион четыреста девяносто девять тысяч семьсот сорок первым.
"Будем жить! Кстати, в США работники СМИ не считаются группой риска и не пользуются приоритетом на получение прививки. А у нас вот в России считаются", - напомнил Богданов.
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