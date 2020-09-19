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Будет жёстко: Эксперты просчитали речь Путина в Генассамблее ООН
19 сентября 2020, 23:35 • 9 • Политика
Эксперты просчитали речь президента России Владимира Путина на предстоящем выступлении в Генассамблее ООН. Специалисты уверены - будет жёстко.
Выступление Владимира Путина на 75-й Генассамблее ООН будет очень важным, считает заместитель декана по науке факультета политологии МГУ, кандидат политических наук Иван Бронников. По его мнению, прежде всего это связано с 75-летием Победы во Второй мировой войне. Несмотря на течение времени, тема остаётся актуальной, - появляются всё новые вопросы, которые надо затрагивать.
С коллегой согласна политолог Наталия Елисеева, которая к тому же отмечает, что сейчас особую значимость имеет ситуация на международной политической арене.
"Полагаю, в этом году будет жёсткая подача", - цитирует её телеканал "360".
Во-первых, по мнению эксперта, это связано с тем, что выступать будет Владимир Владимирович.
"За Путиным и так наблюдают, но в рамках данного формата внимание будет максимально пристальным", - сказала она, добавив, что уже "на следующий день все ведущие СМИ будут выходить с цитатами чуть ли не на первой полосе".
"В плане стратегического момента это, безусловно, важно", - подчеркнула политолог.
Напомним, Путин выступал также на юбилейной сессии ГА ООН пять лет назад. Тогда он обратил внимание коллег и всего мира на "экономический эгоизм" и попытки переписать правила всемирной торговли в пользу узкого круга лиц, предупреждал о распространении терроризма, говорил о "болевых точках" планеты.
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