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«Будет ждать под пальмой у нужника»: Эксперт о желании Порошенко угодить Трампу

30 ноября 2018, 04:54  •  127 • В мире
Военный эксперт и писатель Александр Михайлов пошутил по поводу рвения украинского лидера угодить президенту США. Так, на странице в Twitter писатель отмечает, что президент Украины готов буквально на все, чтобы попасть на G20. «В этот раз Порошенко будет ждать Трампа у нужника под пальмой. "Клиент дозревает"», - шутливо отметил он в своем сообщении.
Военный эксперт и писатель Александр Михайлов шутливо оценил желание Петра Порошенко угодить американскому лидеру Дональду Трампу. Так, лидер Незалежной ранее прокомментировал отмену встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Буэнос-Айресе.
В частности, Порошенко, комментируя ситуацию, написал: «Вот как поступают великие лидеры».
Михайлов высмеял это страстное желание Порошенко угодить президенту США. Он даже пошутил, что украинский политик готов даже переодеться в женщину, чтобы побывать на саммите в Аргентине.
«СБУ разрабатывает план проникновения Петра Порошенко, загримированного под супругу французского лидера Макрона, на саммит "двадцатки" в Аргентине. В этот раз Порошенко будет ждать Трампа у нужника под пальмой. "Клиент дозревает"...» - говорится в шуточном посте эксперта.
Ранее сообщалось, что из-за отмены переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа обсуждение ряда международных тем перенесено на неопределенный срок. Об этом ранее заявили в Кремле.
СБУ разрабатывает план проникновения Петра Порошенко, загримированного под супругу французского лидера Макрона, на саммит двадцатки в Аргентине. В этот раз Порошенко будет ждать Трампа у нужника под пальмой. "Клиент дозревает"...
— Александр Михайлов (@MihailKitaycev) 29 ноября 2018 г.

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