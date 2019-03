«Будет зависеть от поведения»: США могут ввести санкции в отношении партнёров Венесуэлы

США допустили, что могут ввести санкции против третьих стран за сотрудничество с легитимными властями Венесуэлы, заявил спецпредставитель Соединённых Штатов по Венесуэле Эллиот Абрамс.

«Мы ещё не вводили вторичные санкции. Такая возможность, разумеется, есть, это будет зависеть от поведения режима», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее США ввели несколько пакетов санкций в отношении юридических и физических лиц Венесуэлы, а 5 марта Совет нацбезопасности США обсудил новые ограничительные меры против Каракаса, сообщил советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон.

Ранее Болтон заявлял о намерении Вашингтона создать коалицию для обеспечения передачи власти от законного президента Венесуэлы Мадуро к Хуану Гуаидо, который в январе провозгласил себя главой государства.

США пытаются заставить другие государства изменить политику, отметил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Эта практика набирает обороты. Достаточно вспомнить санкционную политику США по отношению к Ирану, Северной Корее. И, конечно, санкции против России, которые у них поставлены на поток. Я думаю, что американцы тешат себя иллюзиями, что таким способом они могут решить все политические вопросы. Санкционная политика в отношении Венесуэлы будет продолжена, но в данной ситуации налицо грубое вмешательство во внутренние дела другой страны, которое должно быть осуждено мировым сообществом», — подчеркнул сенатор в беседе с RT.

С помощью санкций Вашингтон намеренно усугубляет экономическое положение в Венесуэле, чтобы затем иметь возможность оказывать воздействие на республику, считает сотрудник Международного института гуманитарно-политических исследований политолог Владимир Брутер.

Ранее США предприняли попытку доставить в Венесуэлу гуманитарную помощь с территории соседних стран, при этом акция не была согласована с Каракасом. Власти Боливарианской Республики опасаются, что таким образом Штаты могут организовать провокацию, поэтому пресекают попытки грузовиков пересечь границу. В то же время Россия при сотрудничестве с официальными властями доставляет в республику гуманитарную помощь.

Заявление Абрамса о возможном введении санкций в отношении третьих стран может быть попыткой повлиять на позицию государств, поддержавших легитимное правительство Венесуэлы, в частности Россию, полагает Брутер.

«Абрамс пытается шантажировать Россию тем, что Москва потеряет деньги, что РФ из Венесуэлы выгонят и что мы должны признать американский авторитет в этом вопросе. Санкции — ключевой инструмент внешней политики Вашингтона», — подчеркнул эксперт.

Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) рассказали, что связывались с Абрамсом от имени президента Швейцарии Уэли Маурера. Их беседа по поводу американских санкций против Венесуэлы состоялась 19 февраля.

В ходе розыгрыша пранкеры заявили Абрамсу, что Берн не видит ничего противозаконного в том, что в банках Швейцарии находятся средства лиц из близкого окружения президента Венесуэлы Николаса Мадуро и нефтяной компании латиноамериканского государства PDVSA.

В результате пранкеры от имени Маурера согласились заблокировать счета — Абрамс прислал им список, в который вошли более 100 венесуэльских граждан, в том числе из правительства Мадуро.

Позже с Лексусом и Вованом связался «посол» Карлос Веккью, которого Хуан Гуаидо «назначил» представлять Венесуэлу в Швейцарии.

«Послу» и Абрамсу пранкеры направили список венесуэльских чиновников, чьи счета якобы были заблокированы швейцарской стороной.

«Кроме того, в нашем списке фигурирует и вторая часть, где якобы указаны иностранные граждане, которые переводили крупные суммы денег на счета санкционных чиновников. Так, в списке фигурируют Ксения Собчак, (писатель. — RT) Дмитрий Быков и (бывший адвокат. — RT) Марк Фейгин. Также в этом списке мы указываем банк Lexus Vovanial Bank Ltd, где якобы тоже хранятся деньги Мадуро в Швейцарии», — сказали они.

Веккью пранкеры заявили, что личные средства Мадуро лежат на счету Фонда Нурлана Байдильда Tender First (NurlanBaidilda Ltd). Однако Байдильд — предприниматель из Казахстана, основатель компании Tender First, которая, согласно официальному сайту, учит начинающих бизнесменов работать на государственных тендерах.