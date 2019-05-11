Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Геннадий Дубовой: «Украине вскоре напомнят, каким может быть настоящий ответ»
"Торпеда была бы идеальна": ВМС Венесуэлы посоветовали не стесняться в...
"Кто против?": Зеленского предупредили об "оружии массового пораж...
Путин или "Няш-мяш": В Сети поспорили о русском представителе на интро...
Главная / Украина

«Будет запущен в срок»: газопровод «Турецкий поток» введут в эксплуатацию к концу 2019 года

11 мая 2019, 18:24  •  20 • Украина
Первая нитка газопровода «Турецкий поток», предназначенная для поставок на внутренний рынок республики, будет запущена в конце 2019 года. Сейчас в плановом режиме завершаются работы по сооружению приёмного терминала в посёлке Кыйыкёй — это последний этап реализации проекта. Вторая нитка трубопровода предназначена для транзитных поставок топлива в Европу, однако пока не решён вопрос создания инфраструктуры на территории ЕС. Уже несколько стран выразили готовность принять участие в строительстве продолжения «Турецкого потока», в том числе Болгария и Сербия.
 
© turkstream.info
 

На северо-западе Турции в плановом режиме завершаются работы по сооружению магистрального газопровода «Турецкий поток». Ожидается, что он будет введён в эксплуатацию до конца 2019 года, сообщила агентству «Анадолу» представитель консорциума «Турецкий поток» Аслы Эсен.

«Проект, как и запланировано, будет введён в эксплуатацию в конце 2019 года. Завершено более 70% работ в рамках строительства приёмного терминала в посёлке Кыйыкёй, которое считается последним этапом реализации проекта. Поэтому, несомненно, трубопровод будет сдан в эксплуатацию в срок», — заявила представитель компании.

По её словам, после завершения прокладки морского участка газопровода начались испытания по его устойчивости и безопасности. Также закончено строительство сухопутного участка «Турецкого потока» на территории России.

Аналогичные оценки относительно сроков запуска газопровода в конце апреля давали в «Газпроме», а до этого Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что российский газ по этому маршруту начнёт поступать к турецким потребителям уже в этом году.

Речь идёт о первой нитке газопровода мощностью 15,75 млрд кубометров в год, которая предназначена для поставок на внутренний рынок Турции (сейчас этот объём идёт транзитом через Украину и Болгарию).

В дальнейшем, после расширения мощности газопровода и завершения строительства его второй ветки, начнутся транзитные поставки в Европу. Однако маршрут второй нитки «Турецкого потока» пока не назван, хотя, по всей видимости, он пройдёт через Болгарию, Сербию и Венгрию в Австрию, где находится Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. При этом также рассматривается вариант маршрута через территорию Греции.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT отметил, что продление «Турецкого потока» в страны Европы, вероятно, будет осуществляться постепенно.

«Всё, что зависит от России, исполнено. То, что зависит от европейцев, под большим вопросом. Думаю, вторая нитка будет запускаться постепенно», — добавил эксперт.

Отметим, что в середине апреля первый вице-премьер Сербии Ивица Дачич сообщил о начале работ на участке «Турецкого потока», расположенном на территории страны (его планируют построить к середине декабря). При этом Дачич заявил, что в Белграде не намерены дожидаться окончания строительства болгарского участка газопровода.

В свою очередь, оператор болгарской ГТС «Булгартрансгаз» сообщил, что уже определился с подрядчиком для проектирования и строительства участка газопровода по территории страны. Кроме того, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о готовности рассмотреть альтернативные маршруты поставок углеводородов «с юга».

«Наши друзья и союзники призывают нас к диверсификации. Мы хотели бы это сделать, но проблема заключается в том, что решение вопроса, сможем ли мы диверсифицировать наши источники и маршруты поставок, зависит от наших союзников», — отметил Сийярто в ходе обсуждения в Брюсселе вопросов поставки в Европу американского СПГ.

  • Схема газопровода «Турецкий поток»
  • © www.gazprom.ru

Исключение из норм третьего энергопакета

Стоит отметить, что «Турецкий поток» и «Северный поток — 2» станут важными элементами обеспечения энергетической безопасности Европы, поскольку продолжение транзита через территорию Украины до сих пор остаётся под вопросом. 

На этом фоне глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в начале мая (и в преддверии очередных трёхсторонних переговоров по транзитному соглашению) высказал мнение, что «Газпром» не успеет до конца года построить и запустить «обходные газопроводы». Хотя российская сторона готова к пуску «Турецкого потока», а «Северный поток — 2» уже проложен примерно на 50% (его строительство рассчитывают завершить к концу 2019-го).

Впрочем, российская сторона может столкнуться с определёнными трудностями, связанными с вводом в эксплуатацию «Северного потока — 2». По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, после прокладки морской части газопровода участникам проекта предстоит решить две проблемы. Первая из них — подготовка наземной инфраструктуры в Германии, Чехии и Австрии, которая может быть не завершена к 1 января 2020 года. Вторая — распространение действия европейского энергетического законодательства на морские газопроводы. 

«ЕС распространил действие третьего энергопакета на морские газопроводы. Теперь непонятно, каким будет регулирование «Северного потока — 2». Есть вероятность, что на первом этапе Евросоюз запретит использовать его на полную мощность и трубопровод можно будет загрузить лишь на 50%. Но в 2020 году это не будет критической проблемой, потому что «Газпром» и так бы не смог загрузить его, поскольку все газопроводы наземной части, видимо, не будут готовы», — рассказал Юшков.

Собеседник RT добавил, что дальше «Газпром» будет требовать исключения «Северного потока — 2» из норм третьего энергопакета (комплекса антимонопольных законов, призванных развивать конкуренцию).

«Конкуренция в море, где один поставщик, одна труба, — там её потенциально быть не может. «Газпром» будет это доказывать на уровне Евросоюза. С «Северным потоком — 1» он смог это доказать», — подытожил эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



20
Источник
Похожие новости
10 мая 2019, 19:39
Зеленский обратился к Раде с требованием по вопросу инаугурации
11 мая 2019, 15:09
Мэр Львова намерен бороться за пост премьер-министра Украины
11 мая 2019, 15:09
В Крыму наблюдают рост популярности отдыха на полуострове среди украинцев
10 мая 2019, 19:39
В партии Порошенко предложили провести инаугурацию Зеленского 1 июня
10 мая 2019, 22:54
«Порошенко никак не успокоится»: Зеленский призвал Раду не затягивать с определением даты его инаугурации
10 мая 2019, 19:39
«Попытка напомнить о себе»: Порошенко призывает ужесточить антироссийские санкции из-за выдачи паспортов РФ в Донбассе
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
07 мая 2019, 00:54
Сирийские боевики выпустили по базе Хмеймим 36 снарядов, но потерпели сокрушительное фиаско. Минобороны РФ подтвердило
10 мая 2019, 13:09
В Раде выступили против инаугурации Зеленского 19 мая из-за «гнилого воскресенья»
09 мая 2019, 08:09
И треснет мир напополам: Ученые сделали предсказание о будущем края Европы
08 мая 2019, 06:09
Уникальный российский "Палантин", от которого "слепнут" НАТОвские самолёты, сорвет применение "Томагавков"
09 мая 2019, 01:39
"С бандеровцами ручкаться!": Сведший связистку УПА с ветераном ВОВ Зеленский вызвал ненависть в Сети
09 мая 2019, 04:54
Канцлеру Австрии накануне Дня Победы пришлось оправдываться перед Россией
07 мая 2019, 17:09
"Надо защищать русских на Украине": В бундестаге озвучили четкий план по снятию санкций с России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.