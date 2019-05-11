«Будет запущен в срок»: газопровод «Турецкий поток» введут в эксплуатацию к концу 2019 года

Первая нитка газопровода «Турецкий поток», предназначенная для поставок на внутренний рынок республики, будет запущена в конце 2019 года. Сейчас в плановом режиме завершаются работы по сооружению приёмного терминала в посёлке Кыйыкёй — это последний этап реализации проекта. Вторая нитка трубопровода предназначена для транзитных поставок топлива в Европу, однако пока не решён вопрос создания инфраструктуры на территории ЕС. Уже несколько стран выразили готовность принять участие в строительстве продолжения «Турецкого потока», в том числе Болгария и Сербия.

На северо-западе Турции в плановом режиме завершаются работы по сооружению магистрального газопровода «Турецкий поток». Ожидается, что он будет введён в эксплуатацию до конца 2019 года, сообщила агентству «Анадолу» представитель консорциума «Турецкий поток» Аслы Эсен.

«Проект, как и запланировано, будет введён в эксплуатацию в конце 2019 года. Завершено более 70% работ в рамках строительства приёмного терминала в посёлке Кыйыкёй, которое считается последним этапом реализации проекта. Поэтому, несомненно, трубопровод будет сдан в эксплуатацию в срок», — заявила представитель компании.

По её словам, после завершения прокладки морского участка газопровода начались испытания по его устойчивости и безопасности. Также закончено строительство сухопутного участка «Турецкого потока» на территории России.

Аналогичные оценки относительно сроков запуска газопровода в конце апреля давали в «Газпроме», а до этого Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что российский газ по этому маршруту начнёт поступать к турецким потребителям уже в этом году.

Речь идёт о первой нитке газопровода мощностью 15,75 млрд кубометров в год, которая предназначена для поставок на внутренний рынок Турции (сейчас этот объём идёт транзитом через Украину и Болгарию).

В дальнейшем, после расширения мощности газопровода и завершения строительства его второй ветки, начнутся транзитные поставки в Европу. Однако маршрут второй нитки «Турецкого потока» пока не назван, хотя, по всей видимости, он пройдёт через Болгарию, Сербию и Венгрию в Австрию, где находится Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене. При этом также рассматривается вариант маршрута через территорию Греции.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT отметил, что продление «Турецкого потока» в страны Европы, вероятно, будет осуществляться постепенно.

«Всё, что зависит от России, исполнено. То, что зависит от европейцев, под большим вопросом. Думаю, вторая нитка будет запускаться постепенно», — добавил эксперт.

Отметим, что в середине апреля первый вице-премьер Сербии Ивица Дачич сообщил о начале работ на участке «Турецкого потока», расположенном на территории страны (его планируют построить к середине декабря). При этом Дачич заявил, что в Белграде не намерены дожидаться окончания строительства болгарского участка газопровода.

В свою очередь, оператор болгарской ГТС «Булгартрансгаз» сообщил, что уже определился с подрядчиком для проектирования и строительства участка газопровода по территории страны. Кроме того, глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о готовности рассмотреть альтернативные маршруты поставок углеводородов «с юга».

«Наши друзья и союзники призывают нас к диверсификации. Мы хотели бы это сделать, но проблема заключается в том, что решение вопроса, сможем ли мы диверсифицировать наши источники и маршруты поставок, зависит от наших союзников», — отметил Сийярто в ходе обсуждения в Брюсселе вопросов поставки в Европу американского СПГ.

Схема газопровода «Турецкий поток»

© www.gazprom.ru

Исключение из норм третьего энергопакета

Стоит отметить, что «Турецкий поток» и «Северный поток — 2» станут важными элементами обеспечения энергетической безопасности Европы, поскольку продолжение транзита через территорию Украины до сих пор остаётся под вопросом.

На этом фоне глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в начале мая (и в преддверии очередных трёхсторонних переговоров по транзитному соглашению) высказал мнение, что «Газпром» не успеет до конца года построить и запустить «обходные газопроводы». Хотя российская сторона готова к пуску «Турецкого потока», а «Северный поток — 2» уже проложен примерно на 50% (его строительство рассчитывают завершить к концу 2019-го).

Впрочем, российская сторона может столкнуться с определёнными трудностями, связанными с вводом в эксплуатацию «Северного потока — 2». По словам ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, после прокладки морской части газопровода участникам проекта предстоит решить две проблемы. Первая из них — подготовка наземной инфраструктуры в Германии, Чехии и Австрии, которая может быть не завершена к 1 января 2020 года. Вторая — распространение действия европейского энергетического законодательства на морские газопроводы.

«ЕС распространил действие третьего энергопакета на морские газопроводы. Теперь непонятно, каким будет регулирование «Северного потока — 2». Есть вероятность, что на первом этапе Евросоюз запретит использовать его на полную мощность и трубопровод можно будет загрузить лишь на 50%. Но в 2020 году это не будет критической проблемой, потому что «Газпром» и так бы не смог загрузить его, поскольку все газопроводы наземной части, видимо, не будут готовы», — рассказал Юшков.

Собеседник RT добавил, что дальше «Газпром» будет требовать исключения «Северного потока — 2» из норм третьего энергопакета (комплекса антимонопольных законов, призванных развивать конкуренцию).