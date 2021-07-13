«Будет выпускать «Спутник V»: РФПИ договорился о сотрудничестве с крупнейшим мировым производителем вакцин

Крупнейший в мире производитель вакцин Serum Institute of India будет выпускать на своих мощностях «Спутник V». Как сообщает пресс-служба РФПИ, планируется производить более 300 млн доз российской вакцины ежегодно — первая партия ожидается уже в сентябре. Вместе с тем в ВОЗ сообщили об ухудшении ситуации с распространением COVID-19 в мире. Согласно последним данным, в мире общее число выявленных случаев коронавируса превысило 187 млн, скончались свыше 4 млн человек. В России суточный прирост заболевших составил 24 702, при этом было зафиксировано максимальное количество летальных исходов за сутки с начала пандемии — 780.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) начал сотрудничеством с крупнейшим в мире производителем вакцин Serum Institute of India. Как отмечает пресс-служба РФПИ, индийская фармацевтическая компания будет выпускать «Спутник V» на своих мощностях.

«Планируется, что SII будет производить свыше 300 млн доз российской вакцины ежегодно. Индийская компания уже получила образцы клеток и векторов от НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи. Первая партия российской вакцины ожидается уже в сентябре 2021 года», — говорится в сообщении.

Как заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев, данное стратегическое партнёрства — важный шаг по существенному увеличению производственных возможностей. По его словам, в настоящее время осуществляется процесс технологического трансфера

«Мы ожидаем, что часть произведённых в Индии вакцин будет экспортироваться более чем в 60 стран. Сейчас мы ведём переговоры с индийским правительством, чтобы мы могли экспортировать вакцину в другие страны после того, как будут покрыты потребности индийского населения», — сказал Дмитриев в ходе брифинга.

В свою очередь, генеральный директор SII Адар Пунавалла заявил, что компания рассчитывает произвести миллионы доз «Спутника V» в ближайшие месяцы.

К настоящему времени вакцина «Спутник V» зарегистрирована в 67 странах с общим населением более 3,5 млрд человек. Данные медицинских регуляторов ряда государств, в том числе, Аргентины, Сербии, Бахрейна, Венгрии, Мексики, Сан-Марино, ОАЭ, полученные в ходе вакцинации населения, демонстрируют, что российская вакцина — одна из наиболее безопасных и эффективных в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Статистика COVID-19 в России

В России за последние сутки прирост заболевших коронавирусной инфекцией составил 24 702 человека. По числу выявленных случаев лидируют Москва (4991), Московская область (2550) и Санкт-Петербург (1936).

В общей сложности в РФ с начала пандемии зафиксировано 5 833 175 случаев заболевания COVID-19.

За минувшие 24 часа в России были выписаны 19 566 человек, а за весь период число выздоровевших достигло 5 236 214. От осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний за последние сутки умерли 780 пациентов (максимум с начала пандемии), а общее число летальных исходов достигло 144 492.

По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии выполнено свыше 156,3 млн лабораторных тестов на коронавирус, в том числе 352 тыс. — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 1,173 млн. человек.

РИА Новости

© Александр Гальперин

С 13 июля в Санкт-Петербурге вступили в силу дополнительные ограничительные меры на фоне увеличения числа заболевших COVID-19. Так, в городе запрещено проведение любых массовых мероприятий численностью свыше 75 человек. Для согласованных культурных и зрелищных мероприятий установлены доптребования, в частности, количество зрителей в театрах и концертных залах в Петербурге не должно превышать 1 500 человек, а спортивные и физкультурные мероприятия должны проводиться при пустых трибунах.

Глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил, что эпидемиологическая ситуация в республике находится под контролем, но происходит рост числа заболевших COVID-19. При этом прививочные пункты региона переполнены желающими привиться, а поставки вакцин осуществляются без перебоев.

Кадыров также поручил членам правительства Чечни усилить разъяснительную работу с населением о необходимости вакцинации.

«Ещё раз призываю жителей республики не слушать всякие разговоры и пройти иммунизацию», — написал он.

В Якутии в трёх районах вакцинацию от COVID-19 прошли уже более 90% населения, сообщила заместитель председателя республиканского правительства Ольга Балабкина.

«Лидером является Момский район (96,6% от плана), далее следует Эвено-Бытантайский район (93%) и Аллаиховский район (90,48%). Эти три района-лидера получат поощрение в виде специализированного оборудования для нужд учреждений здравоохранения», — цитирует её ТАСС.

Вместе с тем в Омской области увеличивают коечный фонд для больных с диагнозом «коронавирус». Согласно распоряжению главы регионального Минздрава Алексея Мураховского, 240 больничных коек в Омске и 250 в районах области подлежат перепрофилированию для лечения пациентов с COVID-19.

Ситуация с COVID-19 в мире

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе брифинга сообщил, что уже четвёртую неделю подряд в мире фиксируется рост числа случаев заболевания COVID-19, также после 10 недель снижения произошёл рост смертности от коронавируса. По его словам, дельта-штамм SARS-CoV-2 становится доминирующим в мире, он присутствует более чем в 104 странах.

«Мы сталкиваемся с ухудшением чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, что ещё больше ставит под угрозу жизни, средства к существованию и прочное глобальное восстановление», — цитирует его ТАСС.

При этом эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по иммунизации Энн Линдстранд в ходе брифинга отметила, что на данный момент нет достаточных свидетельств того, что прошедшим вакцинацию лицам необходимы дополнительные инъекции для усиления иммунитета.

По ее словам, если человек привился любой из одобренных ВОЗ вакцин, то он хорошо защищён. При этом эффективность препаратов снижается со временем.

РИА Новости

© Владислав Воднев

В свою очередь, главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан заявила, что в мире разрабатывается 105 вакцин от COVID-19, большинство из них находятся на третьей стадии клинических испытаний.

Во всём мире, как следует из данных Университета Джонса Хопкинса, сделано около 3,4 млрд прививок от коронавируса. Общее число зафиксированных случаев заболевания COVID-19 с начала пандемии достигло 187,2 млн. Россия по этому показателю занимает пятое место в мире, уступая Франции (5,87 млн), Бразилии (19,1 млн), Индии (30,87 млн) и США (33,88 млн). От осложнений COVID-19 по всему миру скончались более 4 млн человек.