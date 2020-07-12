"Будет уничтожена": соратник Зеленского назвал Россию "жалкой страной"

Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Парламентарий уверен, что РФ получится запугать американскими санкциями

Россия является "жалкой страной", способной лишь "бряцать" устаревшей техникой. Такое заявление сделал замглавы Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев на канале "Апостроф TV".

По словам украинского парламентария, Москву можно остановить экономическими санкциями, благодаря которым она "будет уничтожена": у Вашингтона имеется некий закон о защите от "агрессии" Кремля, который станет "просто адом", если его задействовать. Нынешняя Россия, добавил он, "пыжится и дуется", но никогда не сможет стать Советским Союзом.

Ранее Потураев заявлял, что Киев обрушил бы на РФ атомную бомбу, если бы она имелась в распоряжении украинских ВВС. Депутат выразил уверенность, что таким образом страна решила бы все свои проблемы.

