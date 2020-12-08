«Будет участвовать в разработке стратегических задач»: Путин подписал закон о Госсовете

Президент России Владимир Путин подписал ряд законопроектов в рамках реализации поправок к Конституции, а также перечень других документов, затрагивающих разные сферы жизни россиян, в частности — закон о Госсовете, который закрепляет статус этого органа в системе органов публичной власти, порядок его формирования и деятельности. Кроме того, глава государства регламентировал ответственность за действия по отчуждению территории России и за призывы к подобной деятельности. Наряду с этим он утвердил закон об удалённой работе и продлил срок действия дачной амнистии до марта 2026 года.

Закон о Госсовете

Владимир Путин подписал федеральный закон о Госсовете, вошедший во второй пакет проектов по реализации принятых поправок к Конституции РФ.

В документе указано, что Госсовет — это конституционный орган, формируемый главой государства в целях обеспечения согласованной работы органов власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики РФ и приоритетных направлений социально-экономического развития государства.

Из документа следует, что во главе Госсовета будет находиться президент страны. В состав органа также войдут глава правительства, спикеры Совета Федерации и Госдумы, руководитель администрации президента и главы регионов. По решению главы государства в состав Госсовета могут войти члены политических партий, имеющих фракции в ГД, представители местного самоуправления и иные лица.

Ожидается, что Госсовет будет участвовать в разработке задач внешней и внутренней политики, обсуждении параметров проекта бюджета и кадровой политики РФ.

Наряду с этим Путин подписал пакет законов, закрепляющих дополнительные гарантии верховенства Конституции РФ и приоритета её действия на территории России. Речь идёт о соблюдении одобренных ранее поправок, предусматривающих, что не соответствующие Конституции РФ международные договоры России не подлежат введению в действие и применению.

Напомним, что с 25 июня по 1 июля проходил общероссийский референдум по внесению поправок в Конституцию РФ. Изменения в основной закон страны поддержали 77,92% проголосовавших.

Ответственность за отчуждение территорий РФ

Помимо прочего, Путин подписал законы, которые предусматривают ответственность за действия по отчуждению территории России и за призывы к таким действиям.

Согласно документу, в Уголовном кодексе появляется статья, регламентирующая ответственность за отчуждение части территории РФ или иные действия, направленные на нарушение территориальной целостности (за исключением работ по определению границ с сопредельными государствами). Предусмотренное этой статьёй наказание — от шести до десяти лет лишения свободы.

Ещё один подписанный президентом документ гласит, что за публичные призывы к отчуждению территорий РФ предусматривается штраф в размере 500 тыс. рублей.

Удалённая работа

Среди одобренных главой государства документов оказался закон об удалённой работе.

Как следует из публикации на интернет-портале правовой информации, документ добавляет в Трудовой кодекс определение дистанционной (удалённой) работы, а также временной и комбинированной дистанционной работы.

Согласно новому закону, удалённой (дистанционной) работой считается выполнение работы вне места нахождения работодателя, а также вне представительств организации или вне стационарного рабочего места.

Под временной дистанционной работой подразумевается временное выполнение трудовой функции работника, работающего на основании трудового договора, вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя.

АГН «Москва»

Комбинированная дистанционная работа совмещает стационарную занятость на рабочем месте и дистанционную (удалённую) работу.

Подписанный президентом закон гласит, что работодатель сможет переводить сотрудников на удалёнку в случае чрезвычайных ситуаций без их согласия, однако он будет обязан обеспечить работников необходимым оборудованием или возместить им затраты, если они используют для работы собственное или арендованное ими оборудование, программно-технические средства, средства защиты информации и т.д. Кроме того, перевод на удалённый режим не может быть основанием для снижения зарплаты.

Продление дачной амнистии

Путин также продлил действие закона о «дачной амнистии» на пять лет — до 1 марта 2026 года. Напомним, что этот закон предусматривает упрощённый порядок оформления прав граждан на индивидуальные жилые дома и садовые дома, построенные на садовых земельных участках, участках для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и личного подсобного хозяйства.

Как заявил в ходе обсуждения документа в Госдуме глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, «дачная амнистия» действует с 2006 года. По его словам, она позволила гражданам оформить в упрощённом порядке права почти на 14 млн объектов недвижимости.

Оформление прав на объекты будет осуществляться при наличии права на участок — на основании техплана и декларации, составленной правообладателем объекта недвижимости. Все нужные для регистрации документы владелец сможет подать самостоятельно.