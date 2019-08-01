Будет у всех стран ЕС, не только у Финляндии: Генконсул страны предупредил о новых правилах "шенгена" для жителей России

К общим требованиям оформления загранпаспорта потребуются документы о проживании в ходе поездки. Также будут необходимы подтверждение финансовых средств и проездные билеты.

Ранее такие критерии в визовых учреждениях Финляндии требовались лишь в наиболее исключительных случаях.

Как пояснили Nation News в визовом отделе генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге, если у желающего въехать в Европу имеется недвижимость, то ему нужно будет предоставить документы на нее. Если целью является посещение близких родственников — потребуется подтверждение, что они являются его родственниками.

Процедура будет распространяться на всех граждан России, новые правила вводятся по требованию Евросоюза. "Это будет у всех, не только у Финляндии", — пояснили в учреждении.