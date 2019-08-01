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Будет у всех стран ЕС, не только у Финляндии: Генконсул страны предупредил о новых правилах "шенгена" для жителей России

01 августа 2019, 13:54  •  133 • Политика
Генконсульство Финляндии в Петербурге объяснило ужесточение порядка оформления шенгенской визы для граждан РФ требованиями Евросоюза. С 1 сентября для этого потребуются новые документы, сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел страны.
К общим требованиям оформления загранпаспорта потребуются документы о проживании в ходе поездки. Также будут необходимы подтверждение финансовых средств и проездные билеты.
Ранее такие критерии в визовых учреждениях Финляндии требовались лишь в наиболее исключительных случаях.
Как пояснили Nation News в визовом отделе генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге, если у желающего въехать в Европу имеется недвижимость, то ему нужно будет предоставить документы на нее. Если целью является посещение близких родственников — потребуется подтверждение, что они являются его родственниками.
Процедура будет распространяться на всех граждан России, новые правила вводятся по требованию Евросоюза. "Это будет у всех, не только у Финляндии", — пояснили в учреждении.

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