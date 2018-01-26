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«Будет только набирать темпы»: Путин рассказал о перспективах развития Крыма

26 января 2018, 01:54  •  136 • В России
Президент РФ Владимир Путин считает, что ситуация вокруг Крыма вскоре стабилизируется и развитие региона будет идти ускоренными темпами. Аналогичной точки зрения придерживаются и в Госсовете республики. Депутат Владислав Ганжара отметил, что с момента воссоединения полуострова с Россией властям региона удалось достичь значительных результатов в социальной, экономической и инфраструктурной сферах. О работе по развитию Крымского полуострова — в материале RT.
 
Владимир Путин РИА Новости © Сергей Гунеев
 

Ситуация вокруг Крыма вскоре стабилизируется и социально-экономическое развитие региона ускорится — такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе телемоста с ведущими вузами страны.

«На сегодня не думаю, что ситуация вокруг Крыма является драматичной. Напротив, уверен, что всё будет постепенно стабилизироваться», — приводит РИА Новости слова главы государства. 

По его мнению, после решения ряда инфраструктурных вопросов и проблем это развитие «только будет набирать темпы», в том числе и в социальной сфере, и в сфере науки и образования, и в сфере развития производства по различным направлениям.

Как отметил депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара, со времени референдума в 2014 году на полуострове произошли существенные изменения.

«С момента воссоединения Крыма с Россией прошло не так уж много времени, но за эти уже практически четыре года удалось достигнуть значительных результатов. Прежде всего, в этом году откроется первая часть нашего Крымского моста. В этом смысле нет никаких угроз. Мост будет достроен, несмотря на внешнее давление, риторику, которую вокруг него пытаются создать наши оппоненты. В Крыму строится федеральная трасса «Таврида», мы строим новые школы, детские сады, больницы», — рассказал он в беседе с RT.

  • Крымский мост в Керченском проливе
  • РИА Новости
  • © Алексей Куденко

Кроме того, сообщил депутат, достигнуты значительные успехи в реализации федеральной целевой программы региона. Когда все задачи в этом направлении будут окончательно выполнены, Крым, по его словам, перейдёт на новую стадию своего социально-экономического развития.

«В первую очередь, инфраструктурные проекты позволят совершенно по-другому выстроить логистику на полуострове — они привлекут новых туристов, новые большие компании, которые будут развивать экономику и социальную структуру Крыма. Он уверенно идёт по своему пути развития, несмотря на всё давление. Помешать развитию полуострова никто не может и не сделает этого», — убеждён Ганжара. 

22 января стало известно, что строители Крымского моста приступили к установке шок-трансмиттеров, которые будут дополнительно защищать транспортный переход от сейсмического воздействия. Устройства разместят на автодорожной части, обеспечив так её устойчивость к любым колебаниям. 

Шок-трансмиттеры могут выдержать нагрузку «в 850 и 1500 кН (расчётное усилие в 85 и 150 тонн)». На автодорожной части установят более 760 таких гидравлических приспособлений.

Крымский мост станет самым протяжённым в России (его длина — 19 км). Переправа состоит из автомобильной и железной дорог. Трасса начинается в Тамани, проходит по косе и острову Тузла, затем пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег. 

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Ожидается, что автомобильное движение по мосту будет запущено к декабрю 2018 года, а железнодорожное — 1 декабря 2019 года.

Против строительства моста активно выступают на Украине.

Так, в Киеве заявляли о планах подать в международный трибунал ООН меморандум о якобы нарушении Москвой конвенции по морскому праву. По мнению украинской стороны, Россия незаконно ведёт хозяйственную деятельность в прибрежных водах Крыма и на его шельфе. Украина намерена взыскать с РФ компенсацию за «хищение морских ресурсов, загрязнение воды и негативное влияние на экологию Чёрного моря, в том числе из-за строительства Керченского моста».

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, в свою очередь, потребовал срочно прекратить строительство Крымского моста. Он заявлял, что возведение переправы стало причиной уменьшения грузооборота и снижения числа заходов судов в морские порты Мариуполя и Бердянска. Это, как утверждал Омелян, якобы произошло из-за установления габаритных ограничений для судов после монтажа арочных пролётов.

Между тем в Крыму идёт активная подготовка к новому туристическому сезону. 

  • Бухта Балаклавы в Крыму
  • РИА Новости
  • © Алексей Мальгавко
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В целях развития внутреннего туризма был введён контроль за качеством работы экскурсоводов, также под контроль взяты цены туристических операторов на посещение объектов культурного наследия.

Кроме того, в регионе в этом году создадут единую базу кемпингов и кемпстоянок.

«С целью развития инфраструктуры горного и автотуризма, создания условий для популяризации данных видов туризма впервые разработан комплексный план мероприятий по организации на территории Республики Крым кемпингов, палаточных городков и разработке маршрутов горного туризма. В качестве основных мероприятий планируется сформировать единую базу кемпингов и кемпстоянок», — сказал министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Правительство РФ также приняло решение об увеличении объёма финансирования федеральной целевой программы развития Крыма и Севастополя до 2020 года на 11,7 млрд рублей.

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