Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Перешедший на сторону России подполковник СБУ рассказал, что творят американцы в...
Новая дерзость ВВС США обернулась позорным побегом в Сирии: Русские терпеть не с...
"Ты бы, Света, жарила котлеты": Встреча "тиранов" вызвала не...
«А что делать, если по нам ударят «Градами»?» – британский инструктор оконфузилс...
Главная / Политика

"Будет тихий ужас": в Германии испугались за отношения с Россией после ухода Меркель

21 сентября 2020, 15:55  •  240 • Политика
Ангела Меркель. Фото: Michael Sohn/dpa/www.globallookpress.com
Большинство кандидатов на пост канцлера ФРГ исповедуют взгляды США
Почти все возможные преемники Ангелы Меркель на посту главы правительства Германии придерживаются русофобской позиции. Это признал немецкий политолог Александр Рар.
Комментируя заявления однопартийца Меркель Фридриха Мерца о том, что к миграционному кризису в Европе привели "варварские действия" России в Сирии, Рар отметил, что таких взглядов придерживаются большинство европейских СМИ, руководство которых тесно связано с США, а немецкие политики вынуждены с ними считаться.
По оценке эксперта, если Мерц или ему подобные возглавят ФРГ, про сближение Москвы и Берлина придется забыть.
"Будет тихий ужас. Они не потерпят мнений, которые сочтут пророссийскими. (…) Германия будет вести внешнюю политику в отношении к России в том же ключе, что и, например, Британия и Польша",
– приводит "Взгляд" мнение Рара. Конечно, есть кандидаты, готовые продолжать курс Меркель во внешней политике, например, Армин Лашет, но политиков, исповедующих трансатлантические идеи, гораздо больше.
Выборы председателя Христианско-демократического союза (ХДС) ФРГ состоятся в декабре 2020 года. Победитель поведет партию на парламентские выборы в августе-октябре 2021 г. и, скорее всего, займет пост канцлера Германии. Меркель уже заявила, что баллотироваться больше не будет.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



240
Источник
Похожие новости
21 сентября 2020, 12:15
"Встреча вышла неожиданной": Су-57 оглушил и ослепил радары США
21 сентября 2020, 02:10
"Жара" в Белоруссии: В Минске - задержания, в Бресте - слезоточивый газ и стрельба
21 сентября 2020, 07:40
У России есть "козырь в рукаве", чтобы забрать Белоруссию и Украину: слово за "стихийным западником"
21 сентября 2020, 09:30
Украинцы передали часть русского наследства Китаю: в Пекине "чуть не расплакались от подарка"
21 сентября 2020, 00:20
"Создатель "Новичка" погорел: Он никогда не имел отношения к созданию яда и бежал в США в 90-х
21 сентября 2020, 07:40
Кедми не стал жалеть предавших Россию: "Они подонки и преступники"
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 сентября 2020, 12:15
"Встреча вышла неожиданной": Су-57 оглушил и ослепил радары США
21 сентября 2020, 02:10
"Жара" в Белоруссии: В Минске - задержания, в Бресте - слезоточивый газ и с...
21 сентября 2020, 07:40
У России есть "козырь в рукаве", чтобы забрать Белоруссию и Украину: слово ...
21 сентября 2020, 06:45
Под Львовом готовят десант для высадки в Москве
21 сентября 2020, 09:30
Украинцы передали часть русского наследства Китаю: в Пекине "чуть не расплакалис...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 сентября 2020, 13:20
Где ваши помидоры? "Женский протест" в Белоруссии споткнулся о правду и ОМОН
17 сентября 2020, 22:05
Вмешаться не получится. Россия одёрнула разгорячённую революцией ПАСЕ
15 сентября 2020, 00:25
Лукашенко оставили у власти, но с условием: Ещё 2-3 года...
18 сентября 2020, 17:20
"Под "кукловодами" горит земля": Над "бутылочкой Навального" торчат "уши". И это не США
18 сентября 2020, 06:20
"Если реально бомбами, то в чувство приведёт": Как сбить спесь с "визитёров" в Чёрном море
18 сентября 2020, 17:20
«А что делать, если по нам ударят «Градами»?» – британский инструктор оконфузился перед АТО-шниками
17 сентября 2020, 01:00
Новая должность Лукашенко: сенсационное предположение сделал Малофеев
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.