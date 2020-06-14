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Будет связано с развитием ситуации: Собянин рассказал о возможных ослаблениях ограничений в июле

14 июня 2020, 15:55  •  91 • В России
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что введённые в столице из-за коронавируса ограничения на посещение спортивных и массовых мероприятий, а также кинотеатров и театров могут быть сняты уже в июле. Он подчеркнул, что все решения будут приниматься в соответствии с эпидемиологической ситуацией, и, в случае необходимости, выход из ограничений может быть отложен.
 
globallookpress.com © PPI / Keystone Press Agency
 

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что введённые в столице из-за коронавируса ограничения на посещение спортивных и массовых мероприятий, а также кинотеатров и театров могут быть сняты уже в июле. 

В эфире телеканала «Россия-1» градоначальник подчеркнул, что сроки принятия послаблений будут зависеть от эпидемиологической ситуации в городе.

«И вообще все последующие разрешения будут связаны с тем, какая ситуация. Если будет ухудшаться, будем отодвигать эти сроки, если увидим, что она сохраняется, будем разрешать и всё больше возвращаться к нормальной жизни», — приводит слова мэра РИА Новости.

По словам Собянина, пик заболеваемости в городе пришёлся на конец апреля — начало мая, при этом самым сложным периодом в борьбе с коронавирусом стал май. Он обратил внимание, что большая часть тех, за чью жизнь в настоящий момент продолжают бороться врачи, также заразились в мае.

Он отметил, что за указанный месяц в Москве умерли чуть более 5200 человек с положительным тестом на коронавирус.

«Из них 2700 умерли непосредственно от COVID-19, ... ещё часть умерла от того, что COVID-19 спровоцировал хронические болезни — это около тысячи человек, остальные умерли по другим причинам, но у них был (положительный. — RT) тест на COVID-19», — добавил он.

Собянин отметил, что медики обеспечены самыми современными лекарственными препаратами, однако указал на специфику заболевания COVID-19.

«Эта болезнь очень опасная, самое плохое, что она ещё и провоцирует ряд хронических заболеваний, с которыми люди столкнулись и болеют годами. Иногда это целый букет таких заболеваний», — рассказал мэр.

Между тем президент Владимир Путин, комментируя ситуацию c коронавирусом в стране, заявил, что Россия уверенно выходит из пандемии.

«Мы говорим о том, что при определённых издержках, проблемах, при потерях, но всё-таки мы достаточно ритмично, так скажем, работаем и выходим из этой ситуации с коронавирусом уверенно, с минимальными потерями», — сказал президент в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

За последние сутки в России выявили 8 835 новых случаев коронавируса, из них наибольшее число зарегистрировано в Москве — 1477.

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом уточнили, что почти 85% новых случаев коронавирусной инфекции в Москве выявлены у людей младше 65 лет.

За всё время в стране зафиксировали 528 964 случаев COVID-19, 280 050 человек выздоровели, 6 948 пациентов умерли.

Также на russian.rt.com Карта RT: распределение случаев заболевания COVID-19 по регионам России

Напомним, ранее Сергей Собянин объявил этапы снятия части ограничений в столице. 9 июня в городе был отменен режим самоизоляции, пропускной режим и график прогулок. Возобновили работу салоны красоты, парикмахерские, службы каршеринга.

С 16 июня в столице откроются стоматологические клиники, музеи, выставочные залы. Кафе и рестораны смогут открыть летние веранды. Полноценное открытие предприятий общепита станет возможным с 23 июня, тогда же планируется возобновление работы фитнес-индустрии и бассейнов.

Российские регионы также принимают решения о снятии ограничений, исходя из эпидемиологической обстановки. Так, первый этап снятия ограничительных мер с 15 июня начинает Республика Дагестан. Как пояснили в пресс-службе правительства региона, первый этап подразумевает возобновление работы предприятий сферы услуг. Торговля будет разрешена в магазинах площадью не более 400 кв. м.

В свою очередь, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в регионе выздоровела почти половина заболевших COVID-19.

«Выздоровели от коронавируса 6 758 жителей региона, то есть 48,3% от общего числа заболевших. Однако расслабляться пока рано. Нужно, чтобы уровень заболеваемости стабильно снижался, поэтому мы будем оценивать ситуацию в динамике в ближайшие 1—2 недели», — заявил он.

Также оперативный штаб по контролю за распространением коронавируса сообщил, что в Подмосковье за сутки выписали рекордное число вылечившихся от заболевания — 839.

«Всего в Московской области зафиксировано 49 353 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровели и выписались 16 573 человека», — говорится в сообщении.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число выявленных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в мире превысило 7,5 млн.

Всего от заболевания скончались более 427 тыс. человек.

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