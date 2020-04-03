«Будет стрелять по азиатским бандитам»: в Польше оценили украинскую РСЗО «Ольха-М» • 90 • Аналитика

На Украине прошли испытания РСЗО «Ольха-М». Впервые снаряд поразил цель на расстоянии в 120 км. Свою оценку украинской реактивной системе залпового огня поспешила дать польская пресса.



Как известно, вплоть до 2014 г. украинские вооруженные силы использовали РСЗО «Смерч» с неуправляемыми ракетами. После начала боевых действий на Донбассе потребность в современной реактивной системе залпового огня, как пишет польская пресса, "стала ощущаться особенно остро".







В конечном итоге тогдашний глава государства Петр Порошенко в январе 2016 г. дал поручение разработать новую РСЗО в максимально короткие сроки. Выполнение задачи было возложено на конструкторское бюро «Луч» и завод «Артем».



Что удивительно, несмотря на сложную экономическую ситуацию создали новый комплекс достаточно быстро. Уже 22 марта 2016 года провели первые испытания ракеты, 22 декабря 2017 года провели пуски на полигоне в Одесской области, а 24 августа 2018 года первая РСЗО «Ольха» приняла участие в военном параде в честь Дня независимости Украины.



Сейчас украинские разработчики заняты испытанием «Ольха-М» - новой пусковой установки, которая, в отличие от предыдущей версии, рассчитана на куда большую дальность поражения целей – не до 70 км, а до 120 км.



В итоге 30 и 31 марта 2020 года на ракетном полигоне в Одесской области прошли огневые испытания «Ольха-М». Были предприняты попытки поразить цель на расстоянии в 120 км при порывистом ветре. Ранее проводились стрельбы по целям до 60-70 км. Польское издание Defence24.pl пишет, что во время испытания много раз ударяли по полюсу, являющемуся контрольной точкой для позиции цели, введенной в систему GPS.





Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подчеркнул, что цель на расстоянии 120 км была поражена. Однако нет более точной информации о том, что за объект выступал в качестве цели и каким было отклонение от заданных координат.



Впрочем, на дальности в 120 км, которая характерна нынешнему варианту комплекса, украинцы останавливаться не собираются. Следующая версия планируется уже с дальностью до 200 км. При этом продолжает использоваться 300-мм неуправляемая ракета, разработанная еще в советское время, но подвергшаяся определенным изменениям, в том числе за счет внедрения решений из космической промышленности Украины.



30-31 березня 2020 року ДККБ «Луч» на полігоні в Одеській області успішно провело чергові випробування ракети #ВільхаМ з дальністю ураження 120 км. Ця ракета створюється підприємствами ОПК України за замкненим циклом виробництва. pic.twitter.com/vXtHncYRXH — Прес-служба РНБОУ (@rnbo_gov_ua) April 1, 2020

Кроме того, в РСЗО используется новая система наведения, совмещающая GPS-позиционирование с инерциальной системой (INS). Во время полета траектория корректируется с помощью небольших импульсных двигателей, расположенных в передней части ракеты, а в терминальной фазе также используются аэродинамические рули, что обеспечивает возможность коррекции до тех пор, пока ракета не достигнет цели.



Однако реакция польской аудитории на информацию о запуске ракет «Ольха-М» оказалась неоднозначной. Кто-то из комментаторов включил привычную антироссийскую шарманку.



Аплодируем Украине. Будет чем стрелять, чтобы не жалеть азиатских бандитов-террористов. России – капут, аплодируем,

- заявляет один из комментаторов.



Другой пользователь пишет, что поскольку Польша не производит подобные ракеты, ей необходимо договориться с Украиной, получить лицензию или наладить совместное производство такого вооружения. Некто Марек пишет, что еще в 2014 г. следовало приобрести РСЗО «Смерч» и создать на его основе аналогичную систему.



Но некоторые поляки вспомнили о том, что и Украину вряд ли можно считать дружественным Польше государством.







Напомню необразованным детям: Украина никогда не была дружелюбной по отношению к Польше и полякам, даже когда Пилсудский с Петлюрой заключили союз. Известно, что 98% украинцев были враждебно настроены к Польше. Можно писать академические книги о враждебности этого народа к полякам,

- пишет один из комментаторов польского ресурса. На Украине прошли испытания РСЗО «Ольха-М». Впервые снаряд поразил цель на расстоянии в 120 км. Свою оценку украинской реактивной системе залпового огня поспешила дать польская пресса.Как известно, вплоть до 2014 г. украинские вооруженные силы использовали РСЗО «Смерч» с неуправляемыми ракетами. После начала боевых действий на Донбассе потребность в современной реактивной системе залпового огня, как пишет польская пресса, "стала ощущаться особенно остро".В конечном итоге тогдашний глава государства Петр Порошенко в январе 2016 г. дал поручение разработать новую РСЗО в максимально короткие сроки. Выполнение задачи было возложено на конструкторское бюро «Луч» и завод «Артем».Что удивительно, несмотря на сложную экономическую ситуацию создали новый комплекс достаточно быстро. Уже 22 марта 2016 года провели первые испытания ракеты, 22 декабря 2017 года провели пуски на полигоне в Одесской области, а 24 августа 2018 года первая РСЗО «Ольха» приняла участие в военном параде в честь Дня независимости Украины.Сейчас украинские разработчики заняты испытанием «Ольха-М» - новой пусковой установки, которая, в отличие от предыдущей версии, рассчитана на куда большую дальность поражения целей – не до 70 км, а до 120 км.В итоге 30 и 31 марта 2020 года на ракетном полигоне в Одесской области прошли огневые испытания «Ольха-М». Были предприняты попытки поразить цель на расстоянии в 120 км при порывистом ветре. Ранее проводились стрельбы по целям до 60-70 км. Польское издание Defence24.pl пишет, что во время испытания много раз ударяли по полюсу, являющемуся контрольной точкой для позиции цели, введенной в систему GPS.Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов подчеркнул, что цель на расстоянии 120 км была поражена. Однако нет более точной информации о том, что за объект выступал в качестве цели и каким было отклонение от заданных координат.Впрочем, на дальности в 120 км, которая характерна нынешнему варианту комплекса, украинцы останавливаться не собираются. Следующая версия планируется уже с дальностью до 200 км. При этом продолжает использоваться 300-мм неуправляемая ракета, разработанная еще в советское время, но подвергшаяся определенным изменениям, в том числе за счет внедрения решений из космической промышленности Украины.Кроме того, в РСЗО используется новая система наведения, совмещающая GPS-позиционирование с инерциальной системой (INS). Во время полета траектория корректируется с помощью небольших импульсных двигателей, расположенных в передней части ракеты, а в терминальной фазе также используются аэродинамические рули, что обеспечивает возможность коррекции до тех пор, пока ракета не достигнет цели.Однако реакция польской аудитории на информацию о запуске ракет «Ольха-М» оказалась неоднозначной. Кто-то из комментаторов включил привычную антироссийскую шарманку.- заявляет один из комментаторов.Другой пользователь пишет, что поскольку Польша не производит подобные ракеты, ей необходимо договориться с Украиной, получить лицензию или наладить совместное производство такого вооружения. Некто Марек пишет, что еще в 2014 г. следовало приобрести РСЗО «Смерч» и создать на его основе аналогичную систему.Но некоторые поляки вспомнили о том, что и Украину вряд ли можно считать дружественным Польше государством.- пишет один из комментаторов польского ресурса. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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