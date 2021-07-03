«Будет способствовать сбережению народа России»: Путин утвердил новую Стратегию нацбезопасности России

Президент Владимир Путин подписал указ об утверждении Стратегии национальной безопасности России. В новой редакции одним из основных приоритетов является сбережение народа России. Также среди ключевых задач названы недопущение вмешательства во внутренние дела, защита государственной границы, пресечение террористической и экстремистской деятельности. Подчёркивается, что укрепление безопасности РФ имеет жизненно важное значение на фоне целенаправленной политики по сдерживанию России.

Президент Владимир Путин подписал указ об утверждении Стратегии национальной безопасности России. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Уточняется, что указ вступает в силу со дня его подписания.

«Утвердить прилагаемую Стратегию национальной безопасности Российской Федерации», — говорится в документе.

Отмечается, что Стратегия национальной безопасности РФ является базовым документом стратегического планирования, определяющим национальные интересы и стратегические национальные приоритеты России, цели и задачи государственной политики в области обеспечения нацбезопасности и устойчивого развития РФ на долгосрочную перспективу.

В документе определяется понятие национальных интересов страны, среди которых упоминаются сбережение народа, защита конституционного строя, суверенитета и независимости, поддержание гражданского мира, устойчивое развитие экономики на новой технологической основе, развитие безопасного информационного пространства и защита окружающей среды.

Также документ содержит стратегические приоритеты РФ, такие как сбережение народа России и развитие человеческого потенциала, оборона, государственная, общественная, информационная и экономическая безопасность, и другие.

«Реализация настоящей стратегии будет способствовать сбережению народа России, развитию человеческого потенциала, повышению качества жизни и благосостояния граждан, укреплению обороноспособности страны, единства и сплочённости российского общества, достижению национальных целей развития, повышению конкурентоспособности и международного престижа Российской Федерации», — указано в документе.

Основными задачами в области обеспечения безопасности названы недопущение вмешательства во внутренние дела, защита государственной границы, пресечение террористической и экстремистской деятельности и другие мероприятия.

В документе подчёркивается, что укрепление безопасности России имеет жизненно важное значение на фоне целенаправленной политики по сдерживанию РФ. Там также говорится о недопустимости вмешательства во внутренние дела Российской Федерации.

Reuters

© Maxim Shemetov

Для защиты национальных интересов России от внешних и внутренних угроз, в том числе от недружественных действий иностранных государств, указывается необходимость повысить эффективность использования имеющихся достижений и конкурентных преимуществ России с учётом долгосрочных тенденций мирового развития.

В конце мая в интервью «Российской газете» секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отмечал, что решение об утверждении новой стратегии не является внезапным.

«Согласно федеральному закону о стратегическом планировании, стратегия национальной безопасности должна корректироваться каждые шесть лет. Подготовка проекта документа продолжалась около года. В рабочую группу входили представители министерств и ведомств, научных кругов и общественности», — рассказал он.

Предыдущая редакция, принятая 31 декабря 2015 года, способствовала сохранению внутренней стабильности в обществе, наращиванию экономического, политического, военного и духовного потенциалов России, а также обеспечила надёжную защиту от военных опасностей и угроз, напомнил Патрушев.

Он также пояснил, что в новой редакции прописаны действия России для пресечения недружественных шагов. В документе, в частности, отмечается «правомерность принятия симметричных и асимметричных мер для пресечения и предотвращения недружественных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности Российской Федерации».

При этом в документе указано, что Россия привержена использованию политических средств, таких как дипломатия и миротворчество.

Вместе с тем Патрушев обратил внимание, что в новой стратегии подчёркивается, что только гармоничное сочетание сильной державы и благополучия человека обеспечит процветание России и формирование справедливого общества.

«Для сбережения народа необходимо в приоритетном порядке добиться повышения доходов российских граждан, создать комфортную и безопасную среду для жизни, обеспечить безусловную реализацию на всей территории страны конституционных прав и гарантий в сфере здравоохранения, экологии, санитарно-эпидемиологического благополучия, социального обеспечения, образования и культуры», — отметил он.