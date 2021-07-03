|
«Будет способствовать сбережению народа России»: Путин утвердил новую Стратегию нацбезопасности России
03 июля 2021, 19:05 • 151 • В России
Президент Владимир Путин подписал указ об утверждении Стратегии национальной безопасности России. В новой редакции одним из основных приоритетов является сбережение народа России. Также среди ключевых задач названы недопущение вмешательства во внутренние дела, защита государственной границы, пресечение террористической и экстремистской деятельности. Подчёркивается, что укрепление безопасности РФ имеет жизненно важное значение на фоне целенаправленной политики по сдерживанию России.
РИА Новости © Владимир Баранов
Президент Владимир Путин подписал указ об утверждении Стратегии национальной безопасности России. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Уточняется, что указ вступает в силу со дня его подписания.
«Утвердить прилагаемую Стратегию национальной безопасности Российской Федерации», — говорится в документе.
Отмечается, что Стратегия национальной безопасности РФ является базовым документом стратегического планирования, определяющим национальные интересы и стратегические национальные приоритеты России, цели и задачи государственной политики в области обеспечения нацбезопасности и устойчивого развития РФ на долгосрочную перспективу.
В документе определяется понятие национальных интересов страны, среди которых упоминаются сбережение народа, защита конституционного строя, суверенитета и независимости, поддержание гражданского мира, устойчивое развитие экономики на новой технологической основе, развитие безопасного информационного пространства и защита окружающей среды.
Также документ содержит стратегические приоритеты РФ, такие как сбережение народа России и развитие человеческого потенциала, оборона, государственная, общественная, информационная и экономическая безопасность, и другие.
Основными задачами в области обеспечения безопасности названы недопущение вмешательства во внутренние дела, защита государственной границы, пресечение террористической и экстремистской деятельности и другие мероприятия.
В документе подчёркивается, что укрепление безопасности России имеет жизненно важное значение на фоне целенаправленной политики по сдерживанию РФ. Там также говорится о недопустимости вмешательства во внутренние дела Российской Федерации.
Для защиты национальных интересов России от внешних и внутренних угроз, в том числе от недружественных действий иностранных государств, указывается необходимость повысить эффективность использования имеющихся достижений и конкурентных преимуществ России с учётом долгосрочных тенденций мирового развития.
В конце мая в интервью «Российской газете» секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев отмечал, что решение об утверждении новой стратегии не является внезапным.
«Согласно федеральному закону о стратегическом планировании, стратегия национальной безопасности должна корректироваться каждые шесть лет. Подготовка проекта документа продолжалась около года. В рабочую группу входили представители министерств и ведомств, научных кругов и общественности», — рассказал он.
Предыдущая редакция, принятая 31 декабря 2015 года, способствовала сохранению внутренней стабильности в обществе, наращиванию экономического, политического, военного и духовного потенциалов России, а также обеспечила надёжную защиту от военных опасностей и угроз, напомнил Патрушев.
Он также пояснил, что в новой редакции прописаны действия России для пресечения недружественных шагов. В документе, в частности, отмечается «правомерность принятия симметричных и асимметричных мер для пресечения и предотвращения недружественных действий, представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности Российской Федерации».
При этом в документе указано, что Россия привержена использованию политических средств, таких как дипломатия и миротворчество.
Вместе с тем Патрушев обратил внимание, что в новой стратегии подчёркивается, что только гармоничное сочетание сильной державы и благополучия человека обеспечит процветание России и формирование справедливого общества.
«Для сбережения народа необходимо в приоритетном порядке добиться повышения доходов российских граждан, создать комфортную и безопасную среду для жизни, обеспечить безусловную реализацию на всей территории страны конституционных прав и гарантий в сфере здравоохранения, экологии, санитарно-эпидемиологического благополучия, социального обеспечения, образования и культуры», — отметил он.
Подпишитесь на нас
151
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 июня 2021, 14:40
|
02 июля 2021, 01:00
|
01 июля 2021, 21:20
|
28 июня 2021, 22:45
|
30 июня 2021, 22:25
|
02 июля 2021, 20:15
|
29 июня 2021, 05:10