«Будет серьёзная дискуссия»: осенью Госдума рассмотрит вопрос о внесении изменений в пенсионное законодательство

Решение по внесению изменений в пенсионное законодательство будет принято осенью 2018 года. Сейчас необходимые документы направлены в регионы и различные общественные организации. Они в течение месяца предоставят свои комментарии и рекомендации к правительственному законопроекту, после чего к рассмотрению вопроса приступит Госдума. Одним из важнейших пунктов является приведение размера пенсии к показателю не менее 40% утраченного заработка. Актуальной реформу делает демографический вопрос — всё меньшее число работающих граждан обеспечивает растущее число пенсионеров.

Государственная дума примет окончательное решение по внесению изменений в пенсионное законодательство осенью 2018 года. По словам первого вице-спикера нижней палаты парламента Александра Жукова, правительственный законопроект направлен в регионы, а второе и третье чтения по этому пакету документов запланированы на осеннюю сессию.

«Эти законопроекты направляются в регионы для получения отзывов и рекомендаций. В течение месяца профильный комитет будет собирать мнения регионов по этому вопросу, — цитирует Жукова РИА Новости. — Обсуждение законопроекта будет очень серьёзным. Безусловно, будут высказаны все аргументы и со стороны общественных организаций, и со стороны руководства регионов и региональных законодательных собраний».

Парламентарий отметил, что в ходе весенней сессии этот законопроект будет рассмотрен в первом чтении, а остальные чтения состоятся осенью 2018 года.

«Я думаю, что будет серьёзная дискуссия по этому вопросу. Сегодня для всех очевидно, что назрела необходимость изменений в пенсионной системе, которые в первую очередь должны быть направлены на повышение пенсий», — подчеркнул Жуков.

По его словам, согласно расчётам правительства, в случае принятия закона выплаты уже получающим пенсию вырастут примерно на 1000 рублей в месяц.

Первый зампред Госдумы добавил, что предложение правительства по внесению изменений в пенсионное законодательство соотносится со 102-й конвенцией Международной организации труда, регламентирующей многие важные аспекты пенсионного обеспечения.

«Одним из важнейших является вопрос о том, что коэффициент замещения (или сумма пенсии) должен быть не менее 40% утраченного заработка. Это очень важное положение, которое также направлено на повышение пенсий в России», — подчеркнул Жуков.

В понедельник, 18 июня, Совет Государственной думы рассмотрел направленные в нижнюю палату парламента документы и принял решение назначить ответственным по законопроекту комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, а также направить его в различные инстанции для подготовки отзывов, предложений и замечаний, сбор которых продлится месяц — до 17 июля 2018 года.

Напомним, в рамках поэтапного реформирования пенсионной системы предлагается «в условиях негативной демографической ситуации» повысить возраст выхода на пенсию с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин. В случае одобрения предложенных изменений они должны начать постепенно реализовываться в течение переходного периода — с 2019 по 2034 год.

При этом стоит добавить, что в большинстве развитых стран мира возраст выхода на пенсию составляет 60—65 лет, причём в некоторых государствах нет возрастного разделения для мужчин и женщин.

Важно отметить, что законопроект не потребует выделения дополнительных средств из бюджета.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания российской трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (РТК) рассказала, что в рамках реализации предлагаемой реформы средний доход пенсионеров в 2019 году вырастет примерно на 12 тыс. рублей.

«Сейчас в рамках прогнозов социально-экономического развития, которые мы имеем по состоянию на май месяц, среднее увеличение пенсий оценено нами на тысячу рублей. Это означает, что каждый пенсионер в зависимости от стажа, размера страховых взносов получит по 12 тысяч в 2019 году», — сказала Голикова.

При этом она подчеркнула, что в дальнейшем эта сумма будет индексироваться в установленном порядке.

«Эти средства каждый год будут включаться в базу пенсионного обеспечения для целей последующего увеличения пенсий уже пенсионерам, которые будут выходить на пенсию в новом пенсионном возрасте с переходным периодом», — заявила Голикова.

В четверг, 14 июня, она отмечала, что в 2019 году планируется провести две индексации пенсий — 1 февраля и 1 апреля. Позднее первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заверил, что рост пенсий будет значительно превышать инфляционные ожидания, а значит, перекроет рост потребительских цен.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание с членами кабинета министров РФ по вопросам изменения в пенсионной и налоговой системах

РИА Новости

© Дмитрий Астахов

«Сохранять действующие рамки пенсионного возраста просто невозможно»

В свою очередь, министр труда и социальной защиты Максим Топилин в интервью телеканалу «Россия 24» отметил, что вопрос повышения пенсионного возраста обсуждался давно. По его словам, пенсионная система претерпевала серьёзные изменения и в 1990-х, и в 2000-х годах, однако, несмотря на заявления экспертов и политиков об актуальности повышения возраста выхода на пенсию, эти решения тогда не были приняты. Именно поэтому сегодня их реализация — «это просто необходимость».

Глава Минтруда пояснил, что на фоне увеличения в России продолжительности жизни и показателей, характеризующих то, сколько мужчины и женщины живут после достижения пенсионного возраста, происходит изменение соотношения работающих и получающих пенсию россиян.

«Стандартный возраст 55 лет для женщин и 60 для мужчин был установлен, когда продолжительность жизни была 43 года. Сейчас этот показатель составляет уже почти 73 года», — заявил Топилин.

По его словам, серьёзная динамика прироста продолжительности жизни наблюдается с 2007 года, а к 2030 году президентом поставлена задача войти в перечень стран «80+».

«Причём это реальные цифры, это то, что реально происходит. Поэтому в данной ситуации сохранять действующие рамки пенсионного возраста просто невозможно. Вы не сможете сбалансировать пенсионную систему, не сможете обеспечить выплату пенсионерам таких же пенсий, притом что продолжительность жизни растёт», — подчеркнул министр.

Он добавил, что если в СССР в 1960—1970-х годах соотношение между работающими и пенсионерами составляло 4:1, то сейчас этот показатель составляет 1,8:1, а к 2025 году при сохранении текущей системы упадёт до 1,04. В том числе это происходит и в связи с низкой рождаемостью в 1990-х.

«Убеждён, что сегодня это правильное решение, потому что сегодня мы имеем аргументы именно с точки зрения демографии. Ведь этих демографических приростов ещё не было в середине 2000-х годов... Только за 2017 год прирост продолжительности жизни составил почти год. Такого нет ни в одной стране мира. Мы пока догоняем страны с большой продолжительностью жизни, но у нас есть эти возможности», — подчеркнул Топилин.

По его словам, запланированная реформа никак не коснётся тех, кто уже находится на пенсии. Министр подтвердил, что пенсионеры будут в среднем получать прибавку по 1000 рублей в год ежегодно на отрезке 2019—2025 гг., не считая индексации на величину инфляции.

«За 5—6 лет пенсии в реальном выражении, по нашим расчётам, должны вырасти на 8—10%, это серьёзная прибавка, такого роста реальных пенсий у нас вообще не было никогда, тем более в последние годы», — заявил Топилин.

Глава Минтруда добавил, что изменения никак не коснутся ряда групп россиян, включая работников вредных производств, социальных категорий, ликвидаторов и инвалидов чернобыльской катастрофы и приравненных к ним граждан. Ранее Татьяна Голикова отмечала, что к этим категориям также относятся пенсионеры правоохранительных служб и военные пенсионеры.

РИА Новости

© Игорь Зарембо

По словам Топилина, очень серьёзным остаётся вопрос востребованности дополнительных трудовых ресурсов.

«Количество людей, которые выходят на рынок труда, будет значительно меньше, где-то около 10 лет у нас как раз будет недостаток трудовых ресурсов. Понятно, что нужны компетенции, нужна квалификация. Эти рынки — и молодёжный рынок труда, и рынок труда для людей, которые достигают пенсионного возраста, — они зачастую разные, это разные профессии всё-таки», — заявил министр.

Он отметил, что работники пожилого возраста предпочитают традиционные виды занятости — фрилансеров, людей, работающих с компьютерной техникой или с удалённой занятостью, среди пожилых людей достаточно мало.

Топилин также добавил, что в правительстве не ожидают каких-либо серьёзных изменений показателей безработицы в связи с возможным повышением пенсионного возраста. При этом министр коснулся проблемы самозанятых россиян — 15 млн человек, за которых в бюджет не поступают выплаты: «Это огромный пласт, который надо постепенно выводить на свет с помощью более простых режимов для таких граждан».

«У нас нет резервной армии труда, никто не борется и не конкурирует за место»

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович в беседе с RT отметил верность оценки перспектив роста пенсионных выплат.

«Если подходить к этому вопросу арифметически, то всё правильно. Все пенсионные деньги, которые могли пойти на выплаты, если бы осталась старая возрастная планка, теперь сохранятся для тех, кто выйдет на пенсию позже. И выплаты увеличатся, как указывает Максим Топилин, на 8—10%», — заявил эксперт.

Он также согласился с тезисом, что серьёзных изменений в показателях безработицы в связи с изменением пенсионного законодательства не ожидается.

«Сегодня у нас показатель безработицы меньше 5% — один из лучших в Европе. У нас такой проблемы нет. У нас нет резервной армии труда, никто не борется и не конкурирует за место. С ростом пенсионного возраста не будет давления на безработицу», — заключил он.

В свою очередь, говоря о демографической ситуации в стране, сотрудник Института социально-политических исследований РАН, заведующая отделением здоровья и самосохранительного поведения Алла Иванова отметила, что Россия практически достигла среднеевропейских показателей продолжительности жизни, прежде всего у женщин, к середине 1960-х. После чего до середины 1980-х продолжительность жизни снижалась, а затем начались очень серьёзные колебания, связанные с антиалкогольной кампанией, развалом СССР и кризисом 1990-х годов.

«Фактически на уровень середины 1960-х Россия вышла только к 2012 году. То есть вновь достигла показателей около 70 лет продолжительности жизни для обоих полов. Эти цифры в российской истории встречались трижды: в середине 1960-х, в 1987 году на пике антиалкогольной кампании и в 2012 году», — заявила собеседница RT.

«Продолжительность жизни сохраняет рост после 2012-го года. Она растёт и у женщин, и у мужчин, хотя темпы от года к году различаются», — подчеркнула Иванова.

При этом, по её словам, у лиц с высоким уровнем образования, которые продолжают работать в постпенсионном возрасте, продолжительность жизни выше. Причём с чем именно это связано, с занятостью в целом или с уровнем образования, не до конца понятно.

globallookpress.com

«Нельзя пенсию считать, как среднюю температуру по больнице»

Стоит добавить, что вице-премьер Татьяна Голикова также сообщила, что в ходе планируемой реформы предполагается отказаться от существующей «балльной» системы расчёта пенсий.

«Это очень сложное решение, но нам придётся это решение принимать», — заявила Голикова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Вице-премьер также подтвердила, что с 2019 года планируется закрепить величину пенсии в размере 40% от утраченного заработка. Причём расчёт планируется проводить в индивидуальном порядке.

«Нельзя это считать, как среднюю температуру по больнице: то есть среднюю зарплату, которая, скажем, сложилась в экономике за какой-то период, относить к средней пенсии, которая сложилась по всем пенсионерам. Это индивидуальный расчёт. И мы готовы этот расчёт предъявить нашему обществу, как только будут приняты соответствующие решения», — отметила Голикова.

Она добавила, что в правительстве также ведётся работа над проектом закона о накопительной части пенсии, который может быть вынесен на общественное обсуждение осенью 2018 года. Однако пока эта часть пенсионной системы рассматривается как добровольный элемент.

При этом в эфире программы «Итоги недели» на НТВ Голикова рассказала, что ведётся работа над созданием новой инфраструктуры для пенсионных накоплений, а также системы борьбы с работодателями, ущемляющими работников из-за возраста.

«Прорабатывается законопроект, который предполагает создание новой инфраструктуры пенсионных накоплений. Я имею в виду новый механизм. Надо сказать, что то, что было накоплено гражданами, оно останется. И сейчас будет некоторым образом, я думаю, доработана идеология того, как нужно работать с пенсионными накоплениями, которые уже переданы в негосударственные пенсионные фонды», — заявила вице-премьер.