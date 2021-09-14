«Будет пытаться разыграть эту карту»: каковы шансы Трампа на переизбрание после фиаско Байдена в Афганистане

Экс-президент США Дональд Трамп полагает, что ему, возможно, вновь придётся принять участие в борьбе за президентское кресло из-за действий Джо Байдена и его команды. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News. Нынешнего главу государства Трамп назвал некомпетентным и отметил, что действия его администрации усугубляют раскол в стране. Он снова подверг критике процесс вывода войск США из Афганистана, в ходе которого погибли 13 американских военнослужащих. Эксперты отмечают, что Трамп реагирует на снижение рейтинга Байдена и будет максимально использовать афганское фиаско для продвижения своей кандидатуры.

Дональд Трамп заявил, что из-за действий администрации Байдена ему, возможно, придётся принять участие в борьбе за пост президента США в 2024 году. Об этом республиканец заявил в интервью телеканалу Fox News.

«Не думаю, что у нас будет выбор. Это унизительно. Посмотрите на события в Афганистане, на бессмысленную, совершенно бессмысленную гибель людей», — сказал Трамп.

Экс-президент добавил, что родители погибших в Кабуле военных «хотят говорить» с ним, а «не с Байденом», и что «они в смятении».

«Дело идёт к тому, что выбора у нас и впрямь не останется», — подчеркнул Трамп.

Миллиардер назвал нынешнего президента США Джо Байден «некомпетентным», а действия его администрации — усиливающими раскол в американском обществе.

«Они говорят всем, что хотят добиться единства, инклюзивности. Только инклюзивность им чужда. Им свойственно разобщать людей и сеять раздор», — заявил Трамп.

Ранее Трамп также намекнул на своё возможное участие в президентских выборах. Это произошло во время его визита в одну из пожарных частей Манхеттена по случаю 20-летней годовщины терактов 11 сентября 2001 года.

Один из присутствовавших на встрече полицейских спросил у Трампа, будет ли тот участвовать в выборах главы государства 2024 года или попробует выдвинуть свою кандидатуру на другой пост — например, мэра Нью-Йорка, уроженцем которого Трамп является.

Сначала республиканец сказал, что для него это «сложный вопрос», однако затем развил свою мысль и пояснил, почему уклоняется от прямого ответа.

«Вообще, для меня это простой вопрос. Я знаю, что буду делать, но с точки зрения, скажем прямо, нелепых законов по части финансирования избирательных кампаний мне пока что нельзя об этом говорить», — пояснил Дональд Трамп.

При этом экс-президент снова дал пространный ответ на вопрос о том, будет ли он пытаться вернуться в Белый дом в 2024 году.

«Думаю, вы будете довольны», — приводит его слова Fox News.

Принципиальное решение

Трамп уже неоднократно намекал на возможность участия в президентских выборах 2024 года, но официально свои планы до сих пор так и не озвучил. В июле Трамп снова привлёк к себе внимание СМИ, заявив, что уже принял окончательное решение по этому вопросу. Об этом он сообщил во время поездки на границу с Мексикой в штате Техас в ходе встречи с жителями региона, которую транслировал телеканал Fox News.

Ведущий канала Шон Ханнити обратился к аудитории: хотят ли они, чтобы Трамп принял участие в выборах 2024 года. На что зрители ответили бурными овациями и одобрительными возгласами. После этого журналист спросил у экс-президента, определился ли он? На что тот односложно ответил «Да».

Через некоторое время Ханнити снова обратился к Трампу с вопросом о его политическом будущем и отметил, что республиканец, похоже, готов «вернуться к этой борьбе».

«Не то чтобы я этого хотел. Это нужно стране! Мы должны позаботиться об этой стране. Мне самому этого не хочется — разве это весело? Постоянно, всегда бороться…», — ответил Трамп.

Американские СМИ отмечают, что Дональд Трамп делал подобные заявления о своём возможном участии уже несколько раз. Впервые он упомянул об этом в декабре 2020 года — после своего поражения на выборах — на приёме в Белом доме для членов Национального комитета Республиканской партии.

Стоит отметить, что Трамп так и не признал своего поражения на президентских выборах 2020 года. После утверждения голосования коллегии выборщиков 6 января он заявил о передаче власти приходящей администрации, однако не объявил себя проигравшим.

В феврале Трамп допустил, что может вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства во время выступления на Конференции консервативных политических комитетов (Conservative Political Action Conference, CPAC) США во Флориде.

В марте в интервью телеканалу Fox News он заявил, что окончательное решение примет после промежуточных выборов в конгресс США, которые состоятся в ноябре 2022 года.

Многочисленные пространные заявления Трампа о возможном участии в выборах вызваны во многом его желанием продолжать быть объектом внимания СМИ, отметил в беседе с RT политолог-американист Михаил Синельников-Оришак.

«Учитывая то, что Трамп — шоумен, таких заявлений до следующих президентских выборов в США мы услышим от него ещё очень много», — отметил эксперт.

Однако до самих выборов ещё слишком далеко, и Трамп не будет делать однозначного заявления, чтобы не давать оппонентам все карты в руки.

Дональд Трамп

© AP Photo/Jill Colvin

«Воспоминания о предыдущем президентстве Трампа ещё не остыли. Оппоненты прекрасно могут напомнить ему и избирателям о его поражении на выборах 2020 года. Говорить «я выдвинусь» сейчас — это навлечь на себя насмешки. Волна негатива против Трампа со стороны его противников не улеглась, и он не хочет их дразнить», — пояснил политолог.

При этом подобные намёки каждый раз подогревают интригу и интерес к его персоне среди избирателей и СМИ.

«Если заявить о выдвижении точно и окончательно, подогревать интерес уже нельзя. Это абсолютно рациональная стратегия — постоянно создавать о самом себе информационные поводы», — подчеркнул Михаил Синельников-Оришак.

Афганский фактор

Республиканцы и Дональд Трамп последние несколько недель активно критикуют президента Джо Байдена, его команду и американских военачальников из-за событий в Афганистане. Поспешный вывод американского контингента из этой страны привёл к активизации радикального движения «Талибан»*, которое развернуло наступление на позиции правительственных сил, города и административные центры.

Несмотря на заявления Байдена и его команды о том, что у проамериканского правительства есть все необходимые силы и средства для удержания власти, талибы без боя вошли в Кабул и объявили об установлении контроля над всей страной.

Американские военные покидают Афганистан

© Senior Airman Taylor Crul/U.S. Air Force via AP

За этим последовала хаотичная эвакуация граждан США и других стран из аэропорта Кабула, в ходе которой боевики ИГ* осуществили теракт на его территории. В результате погибли не менее 170 афганцев и 13 американских военнослужащих.

Трамп называл происходящее позором и призывал Байдена подать в отставку. При этом в ответ на замечания о том, что сделку с «Талибаном» о выводе войск США заключил именно он, республиканец заявил, что если бы администрация Байдена следовала оставленному им плану, то всё бы обошлось без подобных последствий.

На фоне событий в Афганистане рейтинг одобрения деятельности Байдена среди граждан резко снизился. Согласно данным совместного социологического опроса радиостанции NPR, телеканала PBS и компании Marist, за месяц, по состоянию на 2 сентября, он упал на шесть процентных пунктов — до 43%. NPR отмечает, что 41% американцев крайне негативно относятся к деятельности Байдена на посту президента США.

Ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в разговоре с RT отметил, что Трамп следует политической конъюнктуре, которая сложилась в США.

«Его заявления хорошо встраиваются в общий контекст увеличения критики Байдена и снижения его рейтинга, потому что есть много недовольных выходом американцев из Афганистана», — пояснил эксперт.

Эти заявления принесут экс-президенту определённую популярность, однако сохранится ли она к 2024 году, покажет время, добавил Константин Блохин.

«Сейчас Трамп чувствует себя энергично, но он находится в зоне риска в силу своего возраста, и каким он придёт к этому времени, никто не знает. На данный момент его критика обоснована с точки зрения получения популярности. Теперь Трамп будет также критиковать Байдена по каждому поводу», — рассказал политолог.

Байден совершил пока что самую крупную ошибку своего президенства, но Трампу не удастся легко снова занять кресло хозяина Белого дома только на одной критике вывода войск из Афганистана, подчеркнул Блохин.

«Если Трамп пойдёт на выборы, он столкнётся с той же элитой, которая его отвергает. Эта элита имеет опыт взаимодействия с ним, понимает, что его крайне трудно изменить. Поэтому он столкнётся с тем, что мы называем «глубинное государство». На его же стороне будут трамписты, которые никуда не исчезнут, они будут ещё более радикально настроенными. Несмотря на то, что Трамп ушёл, трампизм остаётся. К 2024 году провальный вывод войск из Афганистана может быть уже не таким страшным, но Трамп будет напоминать о нём избирателям и будет пытаться разыграть эту карту», — заключил эксперт.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.