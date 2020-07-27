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Будет противостоять Кремлю: чего ждать РФ в случае победы Байдена

27 июля 2020, 16:05  •  32 • Политика
Джо Байден. Фото: ImagePressAgency/face to face/www.globallookpress.com
Если представитель демократов займет президентский пост, антироссийская политика США усилится
С каждым днем за предвыборной гонкой в Соединенных Штатах все интереснее наблюдать. И если в самом начале не было кандидата, который смог бы составить конкуренцию Дональду Трампу, то сейчас исход выборов может стать самым непредсказуемым за всю историю США, поскольку на данный момент по популярности Джо Байден обходит Трампа на 8 – 15%.
Как передает "Коммерсантъ", в случае, если представитель Демократической партии займет президентский пост, российско-американские отношения значительно ухудшатся. Стоит начать с того, что еще в 2011 году Байден советовал Владимиру Путину не участвовать в третий раз в президентских выборах. Тогда это было воспринято как вмешательство во внутренние дела РФ.
В ходе предвыборной кампании Джо Байден также пообещал добиться снижения импорта из Китая и России, а также бороться с увеличением влияния РФ на страны Европейского союза.
Показателен и тот факт, что уже несколько лет правой рукой демократа является Майкл Карпентер, который известен своими антироссийскими взглядами. Более того, в 2018 году Байден и Карпентер опубликовали статью "Как противостоять Кремлю", в которой авторы раскритиковали Трампа за его мягкую политику в отношении РФ.
Однако есть и хорошие моменты: возможно, Байден пойдет на сотрудничество в области контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового поражения. Кандидат на президентский пост заявил, что в случае победы продлит договор по СНВ-III. По словам экспертов, это единственная сфера, где можно ждать изменений в лучшую сторону. В остальном подход Байдена будет бескомпромиссным.
Напомним, ранее "Утро.ру" рассказало о том, что Дональд Трамп побоялся тягаться с Россией и Китаем в гонке вооружений.

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