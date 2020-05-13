Будет проще выживать: Глава НАО объяснил, зачем он с Архангельской областью создает новый регион

В России впервые за долгое время произойдет объединение двух регионов. Решение о слиянии приняли Архангельская область и Ненецкий автономный округ. Обсуждением деталей этого процесса сейчас занимаются губернаторы этих регионов.

- Только что подписали меморандум об объединении регионов, - сообщил "КП-Петербург" и.о. губернатора НАО Юрий Бездудный. - Решение принято после совместного совещания.

По словам Юрия Бездудного, как будет называться регион и кто его возглавит, будет решено позже.

- Создание нового региона будет проходить публично и открыто, - пояснил глава НАО. - Будут организованы рабочие группы в Архангельской области и НАО с широким общественным представительством. Эти рабочие группы будут обобщать все предложения по созданию нового региона.

Юрий Бездудный объяснил, что решение об объединении принято по экономическим причинам.

- Экономика НАО полностью зависима от углеводородов. Раньше это было благо, а сегодня совсем наоборот, - пояснял глава региона. - Новому сильному региону с диверсифицированной экономикой выживать в сегодняшних экономических условиях гораздо проще. Главное, чтобы не было снижения уровня жизни людей. А в полностью зависимой от нефти экономки НАО такой риск есть!