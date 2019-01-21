Будет применен "фирменный стиль Владимира Путина": Политолог предсказал исход встречи по Курилам

Политолог Александр Покровский предсказал исход встречи по Курилам, заявив, что совсем скоро будет применен "фирменный стиль Владимира Путина". В то же время Синдзо Абэ загнал себя в узкий коридор возможностей, считает собеседник Царьграда.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ проведут очередной раунд переговоров, в том числе по проблематике Курильских островов. Абэ уже прибыл в Москву, город встретил его метелью. Специально для Царьграда политолог, историк Александр Покровский дал свой прогноз исходу встречи. Он полагает, свою роль сыграет "фирменный стиль" российского лидера.

"Фирменный стиль российского президента – не предугадываемые, но предсказуемые поступки. Правда, предсказуемые уже задним числом. Глядя на Путина, можно стать сильнейшим предсказателем прошлого. Тоже, конечно, не всегда, иначе Путин не был бы тем политическим гением, которым он, вне сомнения, является. И вот поскольку веер вариантов в вопросе о Курильских островах широк необычайно, то и от нашего президента можно ждать любых, самых неожиданных решений. Отчего общественность наша и испытывает попеременно то эйфорию, то страхи, как невеста, выходящая замуж за гусара. Вроде не должен кинуть в последний момент, но – может".

В то же время с Синдзо Абэ ситуация проще, сказал политолог.

"Как раз он загнал себя в крайне узкий коридор возможностей. Он – или с его подачи – применял такой инструментарий понуждения партнёра к решению, что оставил только два варианта: либо он, образно говоря, ведёт Путина в ЗАГС – либо тот ведёт его к прокурору. В данном случае – к вечному позору самурая, который уже всем рассказал, что добьётся, и даже сам уже поверил, что добьётся, а ему устроили, что называется, облом. Сеппуку сейчас вроде бы не в ходу, но старая самурайская пословица, что смерть – легче пёрышка, должна будет вспыхивать в мозгу Синдзо Абэ со зловещей монотонностью похоронного метронома".

Покровский считает, что в этом раунде переговоров следует ждать действий от Путина. Причем не столько по Курилам, сколько по спасению реноме Абэ.

"Ждём мы, надо полагать, действий Путина по спасению Абэ из той воронки, куда тот себя загнал. А вот будет ли это спасение связано с какой-нибудь формой обещания передачи островов или нет, и чем за такое спасения расплатится японский премьер - это вопрос к той самой принципиальной непредугадываемости решений нашего лидера.

Что же до того, как действовать, то я готов озвучить вариант, за который меня можно долго и со вкусом бить".