«Будет приближаться к абсолютным рекордам»: в столичном регионе ожидается аномальное потепление

В Москве и Московской области в первые дни февраля установится аномальная оттепель. По оценкам синоптиков, температура будет выше нормы на 10-11°С и приблизится к рекордным значениям. Аналогичная ситуация складывается и в Крыму, где термометры показывают отклонение от нормы на +8°С. Однако во многих регионах Сибири и Севера России экстренные службы ждут сильных морозов.

В начале февраля москвичей будет ждать погодная аномалия — температура будет выше нормы в среднем на 8-10°С. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

«Юго-западные потоки продолжат поставлять на территорию Москвы и Московской области теплые воздушные массы. Аномалия средней суточной температуры, включая начало следующей недели, составит 8-10°. Оттепельная погода в Москве сохранится. Значения дневной температуры в отдельные дни будут близки к абсолютным значениям. Снежный покров будет подтаивать и уплотняться», — говорится на сайте Гидрометцентра.

Погодные условия с положительной температурой днём и отрицательной ночью продержатся в столичном регионе и после 3 февраля, подчеркнули в Гидрометцентре.

«Мощная волна тепла из Северной Африки через восточную половину Средиземноморья распространится на восток Европы и принесёт дальнейшее повышение температуры в столичный регион», — говорится в прогнозе.

При этом указанные дни традиционно были самыми холодными в году, отметил ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков.

«В этом году атмосфера распорядилась так, что самое холодное время в году будет оттепельным. Оттепель уже началась, и она будет затяжной и продолжится до 5 февраля. Более того, прогнозируется крупная температурная аномалия: под влиянием волны субтропического тепла среднесуточная температура на 8 - 11 градусов превысит среднюю многолетнюю норму», — сказал он RT.

«Помимо того, что температурный фон будет очень высоким, дневные максимумы будут приближаться к абсолютным рекордам по этому времени», — подчеркнул синоптик.

Старков предупредил, что из-за потепления в Москве и области стоит ожидать дождя или мокрого снега.

«Такая погода считается очень тёплой, соответственно осадки будут выпадать вместо снега преимущественно в виде дождя и мокрого снега с дождём», — отметил он.

Более того, в ближайшие дни на улицах Москвы образуется гололёд. Об этом RT сообщила метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы.

«В ночные часы температура в пятницу и в выходные дни в Москве будет на уровне -2… -4°С, что приведёт к сильной гололёдице, так как то, что выпало, подтаяло и осталось на дорогах и тротуарах превратится в лёд», — добавила она.

«Погоду станет определять Скандинавский антициклон»

На Северо-Западе страны следует ожидать похолодания. По данным Гидрометцентра, после оттепели в Санкт-Петербург вернутся заморозки. Это связано с пришедшим со Скандинавского полуострова антициклоном.

«В первых числах февраля погоду станет определять Скандинавский антициклон. На его юго-восточной периферии небольшой снег пройдёт лишь местами. В Ленинградской области ночью столбики термометров опустятся до -9… -4°С, местами до -15°С, а днём температура воздуха будет -8… -3°С.», — говорится на сайте Гидрометцентра.

В Псковской и Новгородской областях, по данным центра, 1 февраля днём будет -4… +1°С, но уже второго числа немного потеплеет. В Карелии же холоднее — в первый день февраля днём температура будет -11… -6°С, а местами и вовсе до 18°С. На следующий день в республике станет ещё несколько холоднее — днём стоит ожидать -13… -8°С.

РИА Новости

© Алексей Даничев

Выше многолетних норм

На юге страны также прогнозируется тепло. По данным Gismeteo, в Краснодаре следуют ожидать в первые выходные февраля 10-11°С, в Сочи 11-14°С, а в Севастополе 10-12°С.

При этом синоптики отмечают, что в Крыму температура выше климатической нормы на 8°С. Об этом рассказала руководитель крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.

«Тёплая погода сохранится до середины следующей недели, — приводит её слова РИА Новости. — 1-2 февраля холодный раздел пройдёт территорией Крыма, он понизит температуру, но ненамного — до +6°С, и пойдут дожди. На следующей неделе станет вновь тепло, до +15°С днём».

Такая погода на полуострове объясняется воздушными массами, пришедшими из Средиземноморья, уточнила Любецкая.

«Погоду полуострова сейчас определяют южные воздушные массы из районов Средиземноморья. Температура сейчас выше многолетних норм», — подчеркнула она.

Аномалии в Сибири

Погодную аномалию следует ждать также в Европейском Севере России и в Сибири. Однако на этот раз аномалия будет холодная. Об этом сообщает Гидрометцентр.

«Арктический антициклон с Карского моря установит аномально холодную погоду в ряде регионов Европейского Севера и Сибири», — говорится на сайте ведомства.

Так, в Ямало-Ненецком автономном округе среднесуточная температура будет ниже нормы более чем на 10°С. На 9°С меньше термометры также покажут в Томске. А в Новосибирске, Кемерово и Барнауле температура понизится и вовсе на 8-19°С, предупреждают в Гидрометцентре.

По данным ТАСС, в большинстве регионов Сибири приводятся в готовность дорожные службы и спасатели, энергетики проверяют тепловые и электрические сети перед высокими нагрузками. В то же время врачи наоборот, по данным агентства, ждут спада эпидемии гриппа, начавшейся из-за потепления.

Красноярск

Reuters

© Ilya Naymushin

На дорогах Томской, Новосибирской, Кемеровской и Омской областях будут дежурить бригады на патрульных машинах, которые оснащены средствами обогрева. В их задачи будет входить объезд участков федеральных трасс, чтобы в случае необходимости оказать помощь водителям. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Республике Алтай.

«В случае понижения температуры в готовности находятся стационарные и мобильные пункты обогрева и питания в каждом муниципальном образовании. Мобильные — на базе автомобилей ЗИЛ и «Камаз», которые могут добраться в любую точку, а стационарные — кафе, столовые, гостиницы. Собственники этих объектов знают, что в случае необходимости они там будут размещать людей, кормить», — сказали ТАСС в ведомстве.

Причём дальше, на востоке страны, наоборот отмечается аномальное тепло. Так, температура воздуха во Владивостоке 30 января побила рекорд 70-летней давности и составила +5°С. По сообщению Примгидромета, это связано с нахождением региона в тёплом секторе циклона.