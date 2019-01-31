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«Будет приближаться к абсолютным рекордам»: в столичном регионе ожидается аномальное потепление
31 января 2019, 22:24 • 21 • В России
В Москве и Московской области в первые дни февраля установится аномальная оттепель. По оценкам синоптиков, температура будет выше нормы на 10-11°С и приблизится к рекордным значениям. Аналогичная ситуация складывается и в Крыму, где термометры показывают отклонение от нормы на +8°С. Однако во многих регионах Сибири и Севера России экстренные службы ждут сильных морозов.
© Владимир Песня / РИА Новости
В начале февраля москвичей будет ждать погодная аномалия — температура будет выше нормы в среднем на 8-10°С. Об этом сообщает Гидрометцентр России.
«Юго-западные потоки продолжат поставлять на территорию Москвы и Московской области теплые воздушные массы. Аномалия средней суточной температуры, включая начало следующей недели, составит 8-10°. Оттепельная погода в Москве сохранится. Значения дневной температуры в отдельные дни будут близки к абсолютным значениям. Снежный покров будет подтаивать и уплотняться», — говорится на сайте Гидрометцентра.
Погодные условия с положительной температурой днём и отрицательной ночью продержатся в столичном регионе и после 3 февраля, подчеркнули в Гидрометцентре.
«Мощная волна тепла из Северной Африки через восточную половину Средиземноморья распространится на восток Европы и принесёт дальнейшее повышение температуры в столичный регион», — говорится в прогнозе.
При этом указанные дни традиционно были самыми холодными в году, отметил ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков.
«Помимо того, что температурный фон будет очень высоким, дневные максимумы будут приближаться к абсолютным рекордам по этому времени», — подчеркнул синоптик.
Старков предупредил, что из-за потепления в Москве и области стоит ожидать дождя или мокрого снега.
«Такая погода считается очень тёплой, соответственно осадки будут выпадать вместо снега преимущественно в виде дождя и мокрого снега с дождём», — отметил он.
Более того, в ближайшие дни на улицах Москвы образуется гололёд. Об этом RT сообщила метеоролог, главный специалист Метеобюро Москвы.
«В ночные часы температура в пятницу и в выходные дни в Москве будет на уровне -2… -4°С, что приведёт к сильной гололёдице, так как то, что выпало, подтаяло и осталось на дорогах и тротуарах превратится в лёд», — добавила она.
«Погоду станет определять Скандинавский антициклон»
На Северо-Западе страны следует ожидать похолодания. По данным Гидрометцентра, после оттепели в Санкт-Петербург вернутся заморозки. Это связано с пришедшим со Скандинавского полуострова антициклоном.
«В первых числах февраля погоду станет определять Скандинавский антициклон. На его юго-восточной периферии небольшой снег пройдёт лишь местами. В Ленинградской области ночью столбики термометров опустятся до -9… -4°С, местами до -15°С, а днём температура воздуха будет -8… -3°С.», — говорится на сайте Гидрометцентра.
В Псковской и Новгородской областях, по данным центра, 1 февраля днём будет -4… +1°С, но уже второго числа немного потеплеет. В Карелии же холоднее — в первый день февраля днём температура будет -11… -6°С, а местами и вовсе до 18°С. На следующий день в республике станет ещё несколько холоднее — днём стоит ожидать -13… -8°С.
Выше многолетних норм
На юге страны также прогнозируется тепло. По данным Gismeteo, в Краснодаре следуют ожидать в первые выходные февраля 10-11°С, в Сочи 11-14°С, а в Севастополе 10-12°С.
При этом синоптики отмечают, что в Крыму температура выше климатической нормы на 8°С. Об этом рассказала руководитель крымского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
Такая погода на полуострове объясняется воздушными массами, пришедшими из Средиземноморья, уточнила Любецкая.
«Погоду полуострова сейчас определяют южные воздушные массы из районов Средиземноморья. Температура сейчас выше многолетних норм», — подчеркнула она.
Аномалии в Сибири
Погодную аномалию следует ждать также в Европейском Севере России и в Сибири. Однако на этот раз аномалия будет холодная. Об этом сообщает Гидрометцентр.
«Арктический антициклон с Карского моря установит аномально холодную погоду в ряде регионов Европейского Севера и Сибири», — говорится на сайте ведомства.
Так, в Ямало-Ненецком автономном округе среднесуточная температура будет ниже нормы более чем на 10°С. На 9°С меньше термометры также покажут в Томске. А в Новосибирске, Кемерово и Барнауле температура понизится и вовсе на 8-19°С, предупреждают в Гидрометцентре.
По данным ТАСС, в большинстве регионов Сибири приводятся в готовность дорожные службы и спасатели, энергетики проверяют тепловые и электрические сети перед высокими нагрузками. В то же время врачи наоборот, по данным агентства, ждут спада эпидемии гриппа, начавшейся из-за потепления.
На дорогах Томской, Новосибирской, Кемеровской и Омской областях будут дежурить бригады на патрульных машинах, которые оснащены средствами обогрева. В их задачи будет входить объезд участков федеральных трасс, чтобы в случае необходимости оказать помощь водителям. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Республике Алтай.
«В случае понижения температуры в готовности находятся стационарные и мобильные пункты обогрева и питания в каждом муниципальном образовании. Мобильные — на базе автомобилей ЗИЛ и «Камаз», которые могут добраться в любую точку, а стационарные — кафе, столовые, гостиницы. Собственники этих объектов знают, что в случае необходимости они там будут размещать людей, кормить», — сказали ТАСС в ведомстве.
Причём дальше, на востоке страны, наоборот отмечается аномальное тепло. Так, температура воздуха во Владивостоке 30 января побила рекорд 70-летней давности и составила +5°С. По сообщению Примгидромета, это связано с нахождением региона в тёплом секторе циклона.
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