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«Будет предостережением»: в России могут в шесть раз увеличить штрафы для уклонистов

01 октября 2019, 12:09  •  102 • В России
Штрафы для тех, кто уклоняется от военной службы, могут увеличить в шесть раз. Об этом заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский. По его словам, для ведомства размер взыскания не имеет значения, повышение необходимо только в качестве предостережения для молодых людей. Он также сообщил, что число уклонистов постоянно снижается — если в 2014 году их было порядка 6 тыс., то в этом уже 1,6 тыс. Отметим, что 1 октября начался осенний призыв. На воинскую службу отправятся 132 тыс. человек.
 
РИА Новости © Виталий Тимкив
 

Штрафы для уклоняющихся от воинской службы могут вырасти в шесть раз. О том, что этот вопрос прорабатывается, в эфире телеканала «Россия 24» рассказал начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский.

«Прорабатывается такой вопрос о том, чтобы повысить штрафы, причём значительно — в шесть раз, — сказал он. — Для нас размер штрафа не имеет значения, а для молодого человека будет предостережением».

На данный момент, по словам Бурдинского, штрафы за подобные нарушения законодательства, в зависимости от их вида, начинаются от 500 рублей. Генерал-лейтенант также подчеркнул, что военнообязанные должны сообщать о своих переездах и смене работы. А с 2019 года молодые люди встают на учёт в военкоматы по месту фактического проживания независимо от того, где они зарегистрированы.

Бурдинский рассказал, что Минобороны сталкивается с двумя основными видами уклонистов — теми, кого ведомство не может найти, так как не знает, где они проживают, и теми, кто не приходит в военкоматы, когда их призывают.

«Всё меньше и меньше их становится. В 2014 году у нас более 6 тыс. было таких молодых людей, а сейчас 1,6 тыс. То есть в четыре раза их количество сократилось. Но всё равно есть определённая категория. Мы считаем, что уклонисты — это те граждане, которые недопонимают необходимость и целесообразность того, чтобы пройти военную службу», — добавил генерал-лейтенант.

  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Осенний призыв

Также Евгений Бурдинский сообщил, что в ходе осеннего призыва, который начался 1 октября и продлится до 31 декабря, планируется набрать в армию порядка 132 тыс. человек (на 3 тыс. меньше, чем прошедшей весной). При этом педагогических работников призывают только один раз в год — с 1 мая по 15 июля.

«В соответствии с указом президента осенью подлежит отправке 132 тыс. молодых людей. Отправляться они будут во все федеральные органы исполнительной власти, где предусмотрена военная служба, но основное количество новобранцев поступит в вооружённые силы», — сказал Бурдинский, отметив, что часть людей отправится, например, в Росгвардию и МЧС.

Он добавил, что в воздушно-десантных войсках, морской пехоте и плавсоставе ВМФ сильно вырос конкурс на место, так как эти рода войск формируются преимущественно из контрактников. При этом на альтернативную службу будут направлены всего 325 человек.

«Это граждане, которые в ходе весеннего призыва предоставили все документы на заседание призывной комиссии, подтвердили своё право, на основании этого права была направлена заявка в Минтруда, чтобы определить, куда этих граждан направить», — пояснил Бурдинский.

Отметим, что те, кто выбирает альтернативную гражданскую службу, устраиваются на определённые должности по трудовому кодексу и получают соответствующий стаж. Срок подобной работы дольше — 18 месяцев для тех, кто проходит службу в структурах ВС России как гражданский сотрудник, и 21 месяц в других государственных ведомствах.

При этом с 1 сентября призывник может отказаться от отсрочки или освобождения от воинской службы. Это связано с тем, что во время каждого призыва у некоторых молодых людей появляется желание отправиться на службу, сообщил Бурдинский.

Статистические изменения 

В ходе брифинга по итогам весеннего призыва Минобороны также сообщало об изменениях, произошедших в прохождении военной службы. Так, с 2013 года число 18-летних граждан сократилась на 8%, тогда как 20-летних и тех, кто старше, стало больше на 11%.

В связи с этим также выросла и доля людей, имеющих профессиональное образование, — если в 2013 году этот показатель составлял 45%, то сейчас уже 53%. С 41,7% до 34,7% упало число тех, кто нигде не работал и не учился.

Улучшилось и здоровье призывников. По сравнению с 2012 годом сейчас тех, кто был признан годным к службе по состоянию здоровья, больше на 9%.

По отношению к военнообязанным гражданам из пострадавших от паводка районов Иркутской области Минобороны применило индивидуальный подход. Подчёркивается, что в первую очередь это касается Тулунского, Тайшетского и Нижнеудинского районов. Именно они сильнее всех пострадали от наводнения, произошедшего этим летом.

Общее число призванных оттуда — свыше 2,8 тыс. человек, из которых 42 из семей, пострадавших от паводка.

«С призывниками и их родителями проведены беседы по вопросу возможного переноса срока призыва, а с родителями призывников, ранее направленных для прохождения военной службы, — с целью выявления необходимости их перевода в воинские части вблизи места жительства или предоставления отпусков», — говорится на сайте ведомства.

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