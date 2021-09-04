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Будет положительный результат, — Зеленский об отношениях с Россией

04 сентября 2021, 04:20  •  110 • Украина

3 сентября президенты России и Украины, находясь по разные стороны Тихого океана (Владимир Путин во Владивостоке, а Владимир Зеленский в Стэнфорде, США), говорили о перспективах отношений Москвы и Киева.

Путин на полях Восточного экономического форума назвал нынешнюю ситуацию «абсолютно ненормальной и неестественной» и выразил уверенность, что «рано или поздно — чем раньше, тем лучше — мы восстановим наши отношения с Украиной в полноформатном масштабе».

С ним дистанционно согласился президент Украины.

Выступая в Стэнфордском университете США, Зеленский заявил, что с годами в отношениях России и Украины и России «что-то изменится, мы все равно соседи, и будет положительный результат».

«У нас есть общая история, есть общие победы и очень много великих людей. Но так получилось, что политика Российской Федерации другая. Другая. Направлена ​​ на то, чтобы все-таки что-то забрать, а не дать», — пытается свалить на Москву ответственность за охлаждение отношений Владимир Зеленский.

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