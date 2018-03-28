«Будет объявлен в розыск»: СК возбудил дело против украинского пранкера за ложные данные о жертвах в Кемерове

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении украинского пранкера Евгения Вольнова, распространявшего заведомо ложную информацию о числе жертв пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». В ближайшее время следствие объявит его в розыск. К настоящему моменту спасатели обнаружили тела всех 64 погибших в результате трагедии. Как сообщил замглавы МЧС Владлен Аксёнов, пропавших без вести в результате ЧП нет. В национальный день траура в Кемерове прощаются с 14 погибшими.

Следственный комитет России возбудил дело против пранкера, который распространял заведомо ложную информацию о числе погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове. Об этом заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Следователи СК России возбудили уголовное дело по ст. 282 УК России («Возбуждение ненависти или вражды») в отношении гражданина Украины Никиты Кувикова, известного в сети как пранкер Евгений Вольнов», — сообщила она.

По её словам, он публично распространял заведомо недостоверные данные о числе жертв пожара в Кемерове.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об аресте пранкера, в ближайшее время он будет объявлен в розыск.

Пранкер Евгений Вольнов

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© Евгений Вольнов

«Без вести пропавших нет»

В настоящее время спасатели обнаружили тела всех 64 погибших при пожаре в кемеровском ТЦ. Пропавших без вести в результате инцидента нет. Об этом сообщил замглавы МЧС Владлен Аксёнов.

«Всего погибло при этой чрезвычайной ситуации 64 человека. Других данных у нас нет. Всех людей мы знаем. Без вести пропавших нет», — цитирует его РИА Новости.

Аксёнов подтвердил, что среди жертв трагедии — 41 ребёнок.

В результате пожара также пострадали 76 человек, в том числе 27 детей.

По данным областного департамента здравоохранения, в больницах остаются 14 пострадавших, среди них двое детей. Ещё 65 человек, в том числе 25 детей, проходят амбулаторное лечение.

Самым тяжёлым из пострадавших был 11-летний мальчик, выпрыгнувший во время пожара с четвёртого этажа и получивший серьёзные травмы​​​. При пожаре он потерял обоих родителей и младшую сестру.

Как сообщили в Минздраве, его состояние улучшилось.

«Завтра (29 марта) планируется перевод ребёнка в связи с улучшением состояния из реанимации в профильное отделение. <...> Данные объективных исследований показывают регресс патологических процессов. Мальчик в сознании, дышит и питается самостоятельно, общается», — цитирует ТАСС министра здравоохранения России Веронику Скворцову.

Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове

Reuters

Тем временем, в Кемеровской области начались проверки мест с массовым пребыванием людей. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Кемеровской области Владимир Чернов.

«Проверки начаты. Сейчас идут встречи с собственниками, все они готовятся к этим проверкам. По каким-то объектам уже пошли сформированные группы, надзорные органы… Сейчас готовится решение прокуратуры о проведении проверок всех подобного рода комплексов и не только. То есть мест с массовым пребыванием людей», — сказал он.

Власти и правоохранительные органы также проверяют информацию о 78 жертвах пожара.

«Мы сейчас сопоставляем, ищем контакты тех людей, которые заявились, потому что очень много информации было, например, из соцсетей взято», — сообщил замгубернатора Кемеровской области. Таким образом он прокомментировал данные инициативной группы граждан о якобы поступлении заявлений о пропаже родственников, согласно которым жертвами трагедии могли стать 78 человек.

В среду, 28 марта, в день национального траура, в Кемерове прощаются с погибшими в результате пожара в ТЦ «Зимняя вишня».

Так, десятки учеников пришли проститься с 37-летней учительницей Татьяной Дарсалией, которая помогала спасать людей из пожара.

На Кировском кладбище №3 в Кемерове уже похоронили 67-летнюю Надежду Огаркову и двоих её внуков — 8-летнего Костю и 10-летнюю Машу. Они погибли от угарного газа в кинотеатре торгового центра.

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Следователи центрального аппарата СК в среду встретились с родственниками погибших и пострадавшими при ЧП в кемеровском торговом центре.

«Были приняты заявления и даны ответы на все поступившие вопросы», — сообщила Светлана Петренко.

По её словам, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин 31 марта на месте проинспектирует расследование пожара в Кемерове и встретится с родственниками погибших и пострадавших в ходе трагедии.

С сегодняшнего дня власти начнут выплачивать компенсации семьям погибших.

«С семьями ведётся работа в круглосуточном режиме… Со вчерашнего дня идёт подготовка списков для проведения выплат. Готовим пакеты документов. Сегодня планируем начать первые выплаты по списку погибших. Работа с семьями постоянно на контроле», — рассказала начальник областного департамента социальной защиты населения Наталья Круглякова.

Корреспондент RT Роман Косарев побывал в селе Треща Кемеровской области. Целый класс из местной школы проводил выходной день в Кемерове. Все дети погибли.

Бабушка девочки, которая не смогла поехать вместе с классом, рассказала, что после трагедии детей в деревне уже практически не осталось.

Кемерово

«Детей, можно сказать, уже не осталось. Один класс только был. Осталась наша Зиночка, она вместе с ними училась, не поехала, и три мальчика. Не поехала, потому что денег не было», — призналась она.

Учительница школы, где учились погибшие ребята, поделилась воспоминаниями о них.

«Очень хорошие девочки. Спокойные, весёлые, хорошо учились. ...Это такое горе для всех, в это просто не верится. В каждый дом зайдите — все только об этом и говорят. Ни есть, ни пить никто не может. Я сама мать и бабушка. Страшно представить себя на месте родителей, родственников детей», — сказала она.

По её словам, преподавательницу, которая отправилась с классом в Кемерово, никто не обвиняет в случившемся.

«Учительницу никто не винит, наоборот, жалко её, что она испытывает, что она чувствует. Она убитая вся. Она знает прекрасно, какие грехи на неё теперь повесят. Как всем доказать, что она не при чём?» — добавила собеседница.

«Будет объявлен в розыск»: СК возбудил дело против украинского пранкера за ложные данные о жертвах в Кемерове

Дети очень радовались предстоящей поездке в город, вспоминает она.

«Были звонки от детей. Одна девочка маме звонит «У меня сегодня самый счастливый день!» — рассказала педагог.

Трагедия в Кемерове

Пожар в четырёхэтажном торговом центре «Зимняя вишня», унёсший жизни 64 человек, произошёл в воскресенье, 25 марта. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.

По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по статьям 109, 219 и 238 УК РФ: «Причинение смерти по неосторожности», «Нарушение требований пожарной безопасности, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц», «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Генпрокуратура России поручила провести проверки пожарной безопасности в торговых комплексах, где есть развлекательные центры, по всей стране.

В связи с пожаром уже задержали четырёх подозреваемых, в том числе технического директора компании — собственника здания, арендатора помещения, в котором находился эпицентр возгорания, а также сотрудника и руководителя организации, занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации. Задержан также сотрудник ЧОП, который по неизвестной причине отключил сигнализацию. Согласно одной из версий, охранник принял сработавшую сигнализацию за ложный вызов.

Как сообщил источник РИА Новости, после трагедии в кемеровском торговом центре губернатор Кемеровской области Аман Тулеев снял с должностей своего заместителя — руководителя аппарата региональной администрации и начальника департамента внутренней политики.

«С должностей сняты заместитель губернатора Алексей Зеленин и начальник департамента внутренней политики Нина Лопатина», — сказал он.

По данным источника, должность Зеленина займёт первый заместитель главы города Кемерово Ольга Турбаба, а место Лопатиной — её заместитель Валентина Назимок.