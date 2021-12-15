Будет новое расследование против Голиковой? Пронько представил факты

Ситуация в отечественном здравоохранении вызывает серьёзное беспокойство. Граждане массово жалуются на снижение качества медицинских услуг. Складывается чёткое ощущение, что против отечественного здравоохранения, а значит, и против здоровья народа, была совершена самая настоящая провокация.

Предметное разбирательство, например, парламентское расследование в отношении ответственных лиц – вице-премьера Голиковой, министра здравоохранения Мурашко, главы фонда ОМС Черняковой, – дало бы ответы на многие острые вопросы.

Число жалоб граждан на доступность и качество медицинской помощи по программе ОМС выросло в два раза с начала этого года, заявили в Всероссийском союзе страховщиков.

По данным газеты "Ведомости", число жалоб по территориальной программе ОМС превысило отметку в 140 тысяч. Количество жалоб по федеральным медицинским учреждениям выросло на 51%. Большая часть претензий выражается в несоблюдении порядка, стандартов и клинических рекомендаций оказания медицинской помощи, преждевременном прекращении лечебных мероприятий и нарушении сроков ожидания медицинской помощи.

Поразительно, но факт провала публично признаёт даже вице-премьер Татьяна Голикова, которая отвечает в правительстве за данное направление:

И качество, и доступность услуг в здравоохранении резко ухудшились,

- говорила чиновница.

По её мнению, в сложившемся положении дел (ещё одна цитата) "виноваты все – и центр, и регионы". Голикова замечает, что "теперь необходимо думать об исправлении ситуации".

"На самом деле возникло перераспределение средств в пользу федеральных центров. То есть с одной стороны, это неплохо, то, что люди смогли получать помощь в федеральных учреждениях, с другой стороны, это оказалось небезобидной историей для региональных бюджетов, – объяснил в беседе с Царьградом сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов. – То есть деньги с региональной части ОМС ушли, и, собственно говоря, их стало просто меньше. А если их стало меньше, то это означает меньше помощи можно оказать в рамках своего региона. А люди живут в регионе. И поэтому они жалуются, что, собственно говоря, им приходится за свои деньги покупать льготные препараты, они слишком долго стоят там в очередях, они не могут попасть на приём к специалисту, потому что его просто нет в этой больнице. То есть это совершенно не новые вещи, просто со включением ковидных историй они усугубились, потому что большие деньги идут на ковид, у нас сократилась плановая помощь, сократилась специализированная медицинская помощь. А та помощь, которая могла бы их заменить, а именно стационарзамещающие технологии, не появилась".

Поразительно, но факт: никто из чиновников не понёс ответственности за очевидные провалы. Никто не написал заявление по собственному желанию, никого не отправили в отставку. Никого не посадили. При этом последствия, особенно в регионах, ужасающие.

Рулят совершенно другие люди страховой компанией, те, которые зарабатывают на этом деньги, те, кто рубит медицину. Это те, кто превратил скорую помощь в машину для отмывания денег, это те, кто превратил больницы, опять же, в машины для отмывания денег, – уверен председатель независимого профсоюза работников скорой помощи Дмитрий Беляков. – Это всё деньги. Вообще, медицина – это по большому счёту нахлебник государства. Медицину следует содержать, государство обязано её содержать для того, чтобы народ был здоров, чтобы народ мог лечиться. Но этого нет, и раз этого нет, а государство молчит, значит, это кому-то сильно выгодно, в том числе, наверное, и государству. Может, идёт как раз естественный отбор.

Вы знали, что в каждой третьей детской больнице России нет канализации и водопровода?

Из доклада Счётной палаты следует, что у половины медучреждений нет элементарных благ цивилизации. Центральное отопление отсутствует у 41% зданий, а канализация и водопровод отсутствуют в каждой третьей больнице.

Кроме того, Счётная палата на основе проведённого анализа пришла к выводу, что из-за так называемой оптимизации из системы здравоохранения было уволено 60% младшего медперсонала и 32% социальных работников.

Может быть, надо проверить, кто реформу начал в медицинской сфере, оптимизацию, – говорил и депутат Госдумы Владимир Жириновский. – Половину больниц, по-моему, закрыли. Сегодня не хватает врачей 50 тысяч, 130 тысяч медперсонала, они же были. Их выдавили. А где имя этого автора реформы? Кто? Мы не знаем имён. Но знаем, что Зурабов – предприниматель, занимался медициной. Голикова в Минфине работала, тоже была в Минздраве. Кадровая политика не совсем правильная.

Прямо говорит о проблеме и генпрокурор России Игорь Краснов.

Проверки прошлого года показали, что здания многих фельдшерских пунктов, поликлиник и районных больниц находятся в неудовлетворительном состоянии. Оснащённость диагностическим оборудованием зачастую скудная. Вместе с тем в Дагестане, Карелии, Республике Чечня, Астраханской, Вологодской, Калининградской областях и в других регионах закупленное дорогостоящее медицинское оборудование лечебными учреждениями длительное время не использовалось, – сказал прокурор. – Серьёзную проблему составляет значительный дефицит кадров медицинских работников. Например, в Курганской области по состоянию на начало 2019 года медицинские организации были укомплектованы на 40% врачами. Средним медперсоналом – на 61%. В текущем году ситуация существенно не улучшилась.

Низкие зарплаты, запредельные нагрузки и, самое главное, постоянное враньё и манипуляции чиновников вызывают серьёзное раздражение в нашем обществе. Необходимы кардинальные изменения. Иначе качественная медицина в России станет очень большой роскошью для узкой группы лиц. И это несмотря на многотриллионные ассигнования, которые идут в эту сферу, но по пути "распиливаются" жуликами в коридорах власти и кабинетах главных врачей.

Наилучшим вариантом, наверное, было бы вообще отступление к предыдущей бюджетной системе финансирования. Потому что всё равно в конечном итоге финансирует здравоохранение государство. И бюджетное финансирование как минимум позволило бы посчитать те потребности нашего здравоохранения в финансировании, которые на сегодняшний день существуют, – отметил президент межрегиональной общественной организации "Лига защиты врачей" Семён Гальперин. – Мы не знаем, на самом деле, сколько нужно денег для того, чтобы возродить ту или иную отрасль здравоохранения. Поэтому проблемы столь глубоки, что какими-то там косметическими реформами их не исправить. Необходимо глубокое изменение системы и, наверное, всё-таки в значительной мере возвращение к бюджетному финансированию.

Что с того?

Ситуация в отечественном здравоохранении очень серьёзная. Преждевременная смертность в России зашкаливает. В стране самая настоящая демографическая катастрофа. На мой взгляд, это серьёзный повод для большого парламентского расследования в отношении лиц, которые несут персональную ответственность за произошедший обвал.

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