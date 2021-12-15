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Будет новое расследование против Голиковой? Пронько представил факты
15 декабря 2021, 08:25 • 61 • Политика
Ситуация в отечественном здравоохранении вызывает серьёзное беспокойство. Граждане массово жалуются на снижение качества медицинских услуг. Складывается чёткое ощущение, что против отечественного здравоохранения, а значит, и против здоровья народа, была совершена самая настоящая провокация.
Предметное разбирательство, например, парламентское расследование в отношении ответственных лиц – вице-премьера Голиковой, министра здравоохранения Мурашко, главы фонда ОМС Черняковой, – дало бы ответы на многие острые вопросы.
Число жалоб граждан на доступность и качество медицинской помощи по программе ОМС выросло в два раза с начала этого года, заявили в Всероссийском союзе страховщиков.
По данным газеты "Ведомости", число жалоб по территориальной программе ОМС превысило отметку в 140 тысяч. Количество жалоб по федеральным медицинским учреждениям выросло на 51%. Большая часть претензий выражается в несоблюдении порядка, стандартов и клинических рекомендаций оказания медицинской помощи, преждевременном прекращении лечебных мероприятий и нарушении сроков ожидания медицинской помощи.
Поразительно, но факт провала публично признаёт даже вице-премьер Татьяна Голикова, которая отвечает в правительстве за данное направление:
- говорила чиновница.
По её мнению, в сложившемся положении дел (ещё одна цитата) "виноваты все – и центр, и регионы". Голикова замечает, что "теперь необходимо думать об исправлении ситуации".
"На самом деле возникло перераспределение средств в пользу федеральных центров. То есть с одной стороны, это неплохо, то, что люди смогли получать помощь в федеральных учреждениях, с другой стороны, это оказалось небезобидной историей для региональных бюджетов, – объяснил в беседе с Царьградом сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов. – То есть деньги с региональной части ОМС ушли, и, собственно говоря, их стало просто меньше. А если их стало меньше, то это означает меньше помощи можно оказать в рамках своего региона. А люди живут в регионе. И поэтому они жалуются, что, собственно говоря, им приходится за свои деньги покупать льготные препараты, они слишком долго стоят там в очередях, они не могут попасть на приём к специалисту, потому что его просто нет в этой больнице. То есть это совершенно не новые вещи, просто со включением ковидных историй они усугубились, потому что большие деньги идут на ковид, у нас сократилась плановая помощь, сократилась специализированная медицинская помощь. А та помощь, которая могла бы их заменить, а именно стационарзамещающие технологии, не появилась".
Поразительно, но факт: никто из чиновников не понёс ответственности за очевидные провалы. Никто не написал заявление по собственному желанию, никого не отправили в отставку. Никого не посадили. При этом последствия, особенно в регионах, ужасающие.
Вы знали, что в каждой третьей детской больнице России нет канализации и водопровода?
Из доклада Счётной палаты следует, что у половины медучреждений нет элементарных благ цивилизации. Центральное отопление отсутствует у 41% зданий, а канализация и водопровод отсутствуют в каждой третьей больнице.
Кроме того, Счётная палата на основе проведённого анализа пришла к выводу, что из-за так называемой оптимизации из системы здравоохранения было уволено 60% младшего медперсонала и 32% социальных работников.
Прямо говорит о проблеме и генпрокурор России Игорь Краснов.
Низкие зарплаты, запредельные нагрузки и, самое главное, постоянное враньё и манипуляции чиновников вызывают серьёзное раздражение в нашем обществе. Необходимы кардинальные изменения. Иначе качественная медицина в России станет очень большой роскошью для узкой группы лиц. И это несмотря на многотриллионные ассигнования, которые идут в эту сферу, но по пути "распиливаются" жуликами в коридорах власти и кабинетах главных врачей.
Что с того?
Ситуация в отечественном здравоохранении очень серьёзная. Преждевременная смертность в России зашкаливает. В стране самая настоящая демографическая катастрофа. На мой взгляд, это серьёзный повод для большого парламентского расследования в отношении лиц, которые несут персональную ответственность за произошедший обвал.
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