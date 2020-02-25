Будет норма: в Конституции хотят расширить функции Центробанка

Расширение функций Центробанка в Конституции поддержала рабочая группа по изменению основного закона страны. Об этом «Известиям» заявил ее член Валерий Гартунг. Согласно поправкам, Банк России должен обеспечивать условия для экономического роста. В ближайшее время инициативу рассмотрит комитет ГД по госстроительству и законодательству. Схожую поправку в нижнюю палату парламента направил сенатор Павел Тараканов. По мнению автора идеи, Центробанк должен отвечать за стабильность цен и умеренные долгосрочные процентные ставки для развития экономики и создания рабочих мест. Эксперты считают, что политикам нужно не злоупотреблять с поправками, а сконцентрироваться на реализации уже имеющихся.

Поправок много не бывает

Сейчас Банк России, согласно Конституции, отвечает только за защиту и обеспечение устойчивости рубля и действует независимо от других органов государственной власти. «Справедливая Россия» предложила расширить его функции, и рабочая группа по изменению основного закона страны это частично поддержала. Об этом «Известиям» сообщил член партии, участник рабочей группы и первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Гартунг.

— Наша поправка заключалась в следующем: Центробанк должен обеспечивать условия для экономического роста и занятости населения. На рабочей группе первая часть была одобрена, а вот вторую не поддержали. Но я с таким решением не согласен, — заявил политик.

Федеральная резервная система США, создающая финансовый климат практически во всем мире, ориентируется на безработицу и экономический рост страны. Для большей эффективности ЦБ тоже должен руководствоваться этими факторами, уверен Валерий Гартунг.

— За этой поправкой однозначно будущее. Нам нужно расширять основную функцию Банка России. Каждое выступление, посвященное денежно-кредитной политике, я заканчиваю именно этим — экономический рост должен быть целью деятельности ЦБ. Но мне говорят: в законе этого нет, в Конституции тоже. Поэтому и приходится вносить поправки в основной закон, — подчеркнул он.

С идеей расширить ответственность Банка России выступили и в Совете Федерации. Соответствующую поправку в рабочую группу 13 февраля внес член комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Павел Тараканов («Единая Россия»), документ есть в распоряжении «Известий». Согласно нему, ЦБ должен нести ответственность за стабильность цен и умеренность долгосрочных процентных ставок для развития экономики и создания рабочих мест. Инициативу должны рассмотреть в ближайшую неделю.

Предлагаемая поправка ориентирована на успешный опыт западных стран, пояснил «Известиям» ее автор. Документ, по его мнению, позволит создать единые показатели эффективности для экономического блока правительства и Центрального банка, что положительно скажется на развитии промышленности.

— Ведущие мировые центральные банки отвечают за развитие экономики и насыщение ее длинными дешевыми деньгами, а также за максимальную занятость и создание рабочих мест. Поэтому, основываясь на мировом опыте, я и сформулировал эту поправку,— отметил сенатор.

Если предложение «Справедливой России» примет профильный комитет ГД, то инициатива сенатора в любом случае найдет свое отражение в Конституции, считает член рабочей группы Валерий Гартунг.

Президент Владимир Путин неоднократно критиковал динамику роста российской экономики и называл слишком медленным увеличение реальных доходов населения. Так, еще в 2016 году, обращаясь с посланием к Федеральному Собранию, глава государства призвал не только правительство, но и Центробанк изменить ситуацию, например, разработав положения по привлечению ресурсов некредитных организаций в реальный сектор экономики. Во время послания 2019 года президент снова акцентировал на этом внимание: «Правительству и Центральному банку, как я уже сказал, нужно войти в целевые показатели инфляции, в целом обеспечить благоприятные макроэкономические условия».

Видимость работы

Банк России сообщил «Известиям», что не комментирует инициативы политиков. Центробанк не должен создавать условия для экономического роста — для этого есть Минэкономразвития, уверен первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников. По его мнению, вносить положение об обеспечении Банком России долгосрочных процентных ставок тоже не совсем оправданно.

— Вообще-то это Основной закон, там не надо прописывать абсолютно всё. Процентная ставка — очень динамичный процесс, поэтому нет смысла про это писать. Что такое умеренная ставка? А долгосрочная? Непонятно, особенно в нашем динамичном мире, — пояснил в беседе с «Известиями» сенатор.

В Конституции можно прописать многое, но нужно сначала добиться реализации уже существующих положений, заявил в беседе с «Известиями» директор банковского института ВШЭ Василий Солодков.

— Например, сейчас обязанность Центробанка — поддерживать курс рубля. Однако после 2014 года он стал плавающим, из-за чего Банк России начали обвинять в невыполнении его функции. В ответ ЦБ заявил, что обеспечивает стабильный курс, но рыночными методами, — напомнил эксперт.

Он добавил, что в целом нужно сконцентрироваться на улучшении работы экономического блока.

Ранее депутат Госдумы Вера Ганзя сообщила в соцсетях, что КПРФ направила в рабочую группу 26 правок, среди прочего — об обязанности Центробанка обеспечивать условия для экономического роста. Счетная палата, в свою очередь, предложила уточнить в законодательстве полномочия Банка России при планировании развития финансового рынка.