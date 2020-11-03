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Будет не до России: США после выборов завязнут во внутренних склоках

03 ноября 2020, 13:25  •  66 • Политика
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Смена хозяина Белого дома принесет больше проблем американцам, чем россиянам
Возможная победа на выборах президента США демократа Джо Байдена грозит России неприятностями. Новые санкции, обострение конфликта с Украиной – про это не раз говорил противник нынешнего хозяина Белого дома. Однако на деле все может оказаться не так страшно. После выборов Байдену будет не до Москвы, полагает доцент Финансового университета при правительстве РФ Геворг Мирзаян.
Во-первых, Трамп в случае проигрыша не преминет оспорить результаты голосования. Начнется острая внутренняя борьба как в медийном пространстве, так и в виде уличных протестов. В это время обоим будет не до внешнего врага. Во-вторых, даже если президентом станет Байден, не факт, что он на самом деле будет руководить.
"Потому что дедушка плох, – приводит "Украина.ру" слова Мирзаяна. – У дедушки уже деменция, дедушка, возможно, ляжет под капельницу, а править при нем будут другие люди".
По закону США, в случае смерти президента главой государства становится вице-президент. При Байдене это Камала Харрис. Она уже известна оправданием терроризма со стороны любых меньшинств в отношении большинства, указывает эксперт. Если она будет проводить такую политику, американцы погрязнут во внутренних распрях.
"Америке будет не до России",
– убежден Мирзаян. При этом он допустил, что после победы Байдена, который считается едва ли не организатором госпереворота на Украине в 2014 г., возобновится поддержка Киева Вашингтоном, которой очень не хватало "майданутым товарищам" во время правления Дональда Трампа.
Выборы президента США проходят 3 ноября 2020 года. Высказывания нынешнего американского лидера уже растаскиваются на цитаты.

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