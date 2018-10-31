«Будет много интересных открытий для граждан Украины»: кого могут коснуться российские контрсанкции в отношении Киева

Российские власти завершают работу по подготовке списка украинских компаний и граждан, в отношении которых будут действовать контрсанкции. Источник в правительстве сообщил, что в их число войдут более 400 физических и юридических лиц. Собеседники RT в парламенте РФ полагают, что рестрикции прежде всего коснутся украинской политической верхушки и олигархата. Кроме того, ограничительные меры могут затронуть компании, от сотрудничества с которыми российская сторона может отказаться, и товары, производимые также в России.

Российское правительство завершает работу по подготовке перечня украинских компаний и граждан, в отношении которых будут введены контрсанкции. В этот список попадут более 400 физических и юридических лиц, передаёт источник ТАСС в кабмине.

Собеседник агентства не стал раскрывать персональный состав граждан и компаний, попавших под ответные меры, однако пообещал ряд сюрпризов прежде всего для самих украинцев.

«Там будет много интересных открытий для граждан Украины, которые увидят, что некоторые их лидеры, придерживающиеся радикальных взглядов, в том числе на отношения между двумя странами и народами, а также их окружение не прочь при этом заработать на этих самых отношениях», — подчеркнул он.

«В ближайшее время документ будет передан на подпись председателю правительства, а после подписания — опубликован», — добавил источник.

Напомним, контрсанкции вводятся в рамках реализации подписанного Владимиром Путиным Указа «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации». В нём отдельно прописано, что этот указ может быть отменён в случае прекращения действия антироссийских рестрикций, наложенных Киевом.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в вопросе введения ответных ограничительных мер российская сторона исходит из принципов взаимности и из приоритета тех шагов, которые наилучшим образом соответствуют национальным интересам.

В свою очередь, глава кабмина Дмитрий Медведев 23 октября сообщил, что постановления правительства во исполнение президентского указа коснутся сотен физических и юридических лиц, которые своими действиями нанесли ущерб интересам России. Премьер рассказал, что контрсанкции будут подразумевать блокирование находящихся на территории РФ активов, запрет на вывоз капитала и введение эмбарго на поставку в Россию определённых категорий товаров, произведённых на Украине.

При этом подчёркивается, что действия Москвы не будут распространяться на украинцев в целом — «это абсолютно неприемлемо».

Добавим, что на прошлой неделе бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Полочанинов в эфире телеканала NewsOne заявил: «Инструмент санкций против России является абсолютно неэффективным, мы смотрим на это уже четыре года. И нужно понимать, что из-за санкций страдает как РФ, так и ровным счётом Евросоюз, о чём они сами неоднократно говорили».

РИА Новости

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Вводимые ответные меры против ряда украинских граждан и компаний знаменуют решение Москвы перестать игнорировать антироссийские выпады киевских властей, полагает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Я считаю, что санкции очень огорчат украинскую политическую верхушку. На Украине с момента независимости привыкли к тому, что они могут допускать недружественные выпады в отношении России, и она всё им простит», — заявил RT парламентарий.

Гассиев рассказал о проблемах со сгонкой веса перед боем с Усиком «Наступил период, когда наша страна уже не может прощать политической верхушке Украины то, что она делает как внутри страны, так и её за пределами», — подчеркнул сенатор.

По его словам, если говорить о внутренних «бесчеловечных делах» нынешнего украинского руководства, то это непрекращающиеся боевые действия в Донбассе, нарастание русофобской политики, стремление к переписыванию истории и вытеснению русского языка из всех сфер общественной жизни.

Собеседник RT отметил, что контрсанкции могут коснуться проводящих антироссийский курс и ведущих войну в Донбассе политиков как исполнительной, так и законодательной ветви власти, а также олигархов, финансирующих эти властные группы.

Что касается перечня товаров, которых коснутся ограничения, прежде всего это будут товары украинского экспорта, которые производятся также в России. Таким образом, будет реализовано то же самое импортозамещение, но уже в отношении украинских товаров, полагает Цеков.

«Санкции не вечны, при восстановлении нормального отношения Украины к России всё это восстановится, будет развиваться... за исключением, наверное, тех лиц, которые совершили военные преступления. Я считаю, что их осудят в их собственной стране», — подытожил сенатор.

В свою очередь, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с RT подчеркнул, что ответные меры «давно назрели».

«Думаю, что это будет касаться тех компаний, которые занимаются торгово-экспортными операциями с Россией, при этом не являются критичными для нашей экономики и для поставок необходимых для потребления нашего населения. Они, по сути, дублируют продукцию, которая и так производится или поставляется из других регионов и стран, при этом подобного рода операции подпитывают украинскую экономику, армию, украинскую политическую систему», — отметил Безпалько.

При этом депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик констатировал, что сотрудничество Москвы и Киева довольно сильно пострадало за последние годы, поэтому, с его точки зрения, вводимые контрсанкции вряд ли коснутся украинской оборонки.

«Всё остальное под большим вопросом... У украинских политиков на территории России достаточно много и предприятий, и недвижимости, которая (например, в Крыму) была приобретена незаконным путём. Это ахиллесова пята новой киевской элиты. Думаю, именно этот кран постараются перекрыть в максимально сжатые сроки», — рассказал RT парламентарий.