Будет ли ядерный вихрь? Две Кореи мирятся вопреки США

• 257 • В мире

Первая с 2015 года встреча представителей Северной и Южной Кореи началась в приграничной деревне Пханмунджом. Руководители делегаций встретились в так называемом доме мира за столом, по центру которого проходит граница между двумя странами. Инициатива провести эти переговоры исходила от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына

Основной темой нынешних межкорейских переговоров был заявлен вопрос по улучшению отношений между государствами, в том числе возможное участие спортсменов из КНДР в Зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане, которые начнутся 9 февраля. Помимо этого, стороны планировали обсудить "пути улучшения долговременных связей".

Сергей Михеев: Удар по Северной Корее будет для США катастрофой

Долгожданная оттепель?

Корейские СМИ сообщают о том, что стороны договорились возобновить полноценную работу горячей линии связи между вооружёнными силами двух государств. Её основной целью является недопущение обострения ситуации в регионе. Сам факт того, что Пхеньян и Сеул перешли от прямой информационной конфронтации к диалогу и осторожному сотрудничеству, свидетельствует о том, что самая острая фаза миновала. Сам по себе конфликт нагнетается внешними силами, в первую очередь Соединёнными Штатами, а обе части разделённого корейского народа не хотят войны.

Давление на две Кореи

Вашингтон последовательно идёт по пути давления как на Сеул, так и на Пхеньян. Главная задача США — не допустить стабилизации в регионе, граничащем с главным геополитическим противником в Азиатско-Тихоокеанском регионе — Китаем. Южная Корея, традиционно находящаяся под влиянием Вашингтона, не в состоянии проводить полностью независимую внешнюю политику и вынуждена двигаться в фарватере старших партнёров. После развала СССР Северная Корея может рассчитывать лишь на поддержку КНР, при этом США регулярно провоцируют Пхеньян агрессивными манёврами у его границ и воинственной риторикой в информационном поле. О нежелании Соединённых Штатов способствовать разрешению конфликта не раз в своих выступлениях говорил Владимир Путин.

Так, в ходе пресс-конференции в конце прошлого года глава российского государства рассказал о том, как США, по сути, вынуждали Северную Корею нарушать договорённости о прекращении ядерной военной программы:

Я уже говорил и хочу Вам ещё раз повторить, в 2005 году с Северной Кореей в принципе договорились о том, что она прекращает свою ядерную военную программу. Северная Корея взяла на себя определённые обязательства. Все согласились и подписали эти соглашения. Буквально через несколько месяцев Соединённым Штатам показалось мало этих договорённостей. Сразу были произведены аресты счетов северокорейских банков, и сказали, что Северная Корея ещё должна что-то сделать за пределами договорённостей. Но Северная Корея плюнула на всё это, вышла из всех договорённостей и начала снова развивать свою ядерную программу.

Клочок земли и десятки Чернобылей

КНДР атакует базы США в Японии и Корее в случае агрессии США

Корейский полуостров — это небольшая полоска земли, способная разнести в клочья всю Азию. На отрезке длиной 450 км и шириной 100-150 км расположены десятки атомных реакторов, а также множество секретных военных объектов. В случае полномасштабного конфликта никто не застрахован от ядерной катастрофы, в десятки раз превосходящей Чернобыль.

Вполне возможно, что в ближайшее время Вашингтон вновь предпримет шаг в традиционном для американцев ключе и пойдёт на обострение. Несмотря на обещания не проводить военные манёвры до окончания Олимпиады, Северной Корее лучше запастись выдержкой с тем, чтобы не реагировать на провокации, которые обязательно будут.

Афанасьев Андрей