Будет ли Ватикан торговать индульгенциями на выбросы парниковых газов?

Папа Франциск в борьбе с климатической катастрофой

Я уже писал о песнях в исполнении хора, среди исполнителей которого такие известные личности, как Клаус Шваб, принц Чарльз, Билл Гейтс, Линн де Ротшильд, папа римский Франциск. С начала 2021 года коронным номером этого хора стала песня Climate Catastrophe (Климатическая катастрофа).

2 марта ряд ведущих СМИ опубликовал библейскую историю о Ное в изложении папы Франциска. Ной построил ковчег, чтобы спасти свою семью и всех животных, прежде чем потоп уничтожит человечество. Понтифик предупредил, что народы столкнутся с «большим наводнением, возможно, из-за повышения температуры и таяния ледников... если мы продолжим идти по тому же пути».

Некоторые связывают заявление папы римского с выходом в свет книги Билла Гейтса How to Avoid a Climate Disaster (Как избежать климатической катастрофы). Скептики, не разделяющие «теорию парникового эффекта», назвали веру Билла Гейтса в потепление климата «религиозной», и в защиту «теории парникового эффекта» потребовался голос религиозного деятеля.

Под духовным началом папы римского находится почти шестая часть человечества; численность католиков на планете оценивается в 1,2 млрд. человек. За семь лет служения Франциска на Римском престоле одним из наиболее крупных его деяний в области экологии, биоразнообразия и климата стала энциклика «Хвала тебе» (Laudato si). Это своеобразная инструкция о том, как жить, чтобы не допустить природной катастрофы. Нечто вроде учебника «Основ безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ). В разделе «Климат как общее благо» читаем: «…ряд научных исследований указывает на то, что в большинстве случаев глобальное потепление в последние десятилетия вызвано высокой концентрацией парниковых газов (углекислый газ, метан, оксиды азота и др.), выделяемых в основном в результате деятельности человека. Поскольку эти газы накапливаются в атмосфере, они препятствуют отводу тепла, производимого солнечным светом…» На самом деле «парниковый эффект» как причина потепления планетарного климата – лишь гипотеза, такая же, как противоположная ей гипотеза глобального похолодания.

В своей энциклике папа Франциск говорит о втором всемирном потопе, хотя из Священного Писания известно, что всемирный потоп был первым и последним. В Книге «Бытие» читаем: «И сказал Бог Ною и сынам его с ним: …поставляю завет Мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли». (Быт.9: 8-11).

В декабре 2020 года папа римский побывал в Нью-Йорке, где была организована встреча проповедников «инклюзивного капитализма». Одним из столпов этой доктрины является является «зелёная энергетика», или «углеродная перезагрузка» мировой экономики.

В Нью-Йорке папа встретился с Линн де Ротшильд из клана Ротшильдов, руководительницей Коалиции за инклюзивный капитализм (Coalition for Inclusive Capitalism, CIC). Подписанное в Нью-Йорке соглашение предусматривает создание Совета по инклюзивному капитализму с Ватиканом (The Council for Inclusive Capitalism with The Vatican, CICV). CICV – это партнёрство, в котором участвуют 48 банков, фондов, корпораций, под управлением которых находятся активы на сумму 10,5 трлн. долл.

Интересно происхождение идей энциклики Laudato si. Подготовку этого документа консультировал Ханс Йоахим Шнельнхубор, возглавляющий Институт исследований последствий изменения климата в Потсдаме. Шнельнхубор был советником Жозе Мануэля Баррозу, Ангелы Меркель, участвовал в разработке Киотского протокола. Считается одним из главных поборников «теории парникового эффекта». Папская энциклика была опубликована в 2015 году за несколько месяцев до проведения в Париже Всемирной конференции по изменению климату. Многие уверены, что с помощью энциклики папа лоббировал принятие Парижского соглашения по климату.

Лоббирование планов «углеродной перезагрузки» идёт и по другим каналам. В 2015 г. была создана научно-популярная цифровая платформа TED, организаторы которой объявили об инициативе «Обратный отсчёт». Начат обратный отсчёт дням, по прошествии которых остановится повышение температуры в результате прекращения использования в качестве топлива природных ископаемых. 10 октября прошлого года папа Франциск обратился с проповедью к аудитории платформы TED в связи с запуском проекта «Обратный отсчёт». Инициативу поддержали более 50 знаменитостей и публичных фигур, в том числе Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и внук британской королевы принц Уильям.

В декабре 2020 года, выступая на очередном онлайн-саммите по климату, папа Франциск отметил, что содействовать «углеродной перезагрузке» можно личным примером, имея в виду Ватикан. Вообще, выглядело это странно: площадь государства Ватикан составляет всего-навсего 44 гектара и понтифик торжественно обещал, что к 2050 году Ватикан достигнет нулевого уровня выбросов углерода!

Кстати, о «декарбонизации Ватикана». На крышах ватиканских зданий установлено более 2 тыс. солнечных панелей и солнечные коллекторы для обогрева и охлаждения. Производители электромобилей подарили папе несколько машин, а недавно он появился на папамобиле, работающем на водороде. Модифицированная модель Toyota Mirai была создана специально для поездки Франциска в Японию в 2019 году.

Папа планирует также принять участие в саммите ООН по климату COP26, намеченном на ноябрь 2021 года в Глазго.

P.S. В декабре 2020 г. папа римский объявлял о массовом отпущении грехов в связи с «пандемией». По его словам, в условиях коронавирусных ограничений папская индульгенция необходима. Возможно, новой идеей главы Ватикана станет выдача индульгенций в условиях углеродных ограничений. Интересно, по какой цене будет продаваться отпущение такого «греха», как выброс парниковых газов?