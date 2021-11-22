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Будет ли у Союзного государства один президент: ответ Лукашенко

22 ноября 2021, 19:35  •  78 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Глава белорусов расставил все точки над i в важном вопросе
Белорусский лидер Александр Лукашенко дал развернутое интервью британскому телеканалу BBC. Во время общения с интервьюером Батьке пришлось отвечать на вопрос о том, кто будет управлять Союзным государством, когда Россия и Белоруссия окончательно сблизятся.
Главнокомандующий белорусов пообщался с журналистом Стивеном Розенбергом, который не преминул воспользоваться возможностью задать главе Республики провокационные вопросы. Так, британец начал расспрашивать Лукашенко о Союзном государстве, создание которого весьма беспокоит западные страны.
На вопрос, кто будет управлять этой конструкцией, Лукашенко дал однозначный ответ: данная тема даже не обсуждается. Союз является объединением двух равноправных государств с отдельными президентами. Батька напомнил британцу, что его родная страна так же активно идет на интеграцию с Соединенными Штатами Америки, однако никто не собирается отменять королеву и парламент.
Белорусский президент сообщил, что даже не обсуждал этот вопрос с главой России Владимиром Путиным, так как подобного рода темы не всплывали во время их переговоров. Очевидно, что страны остаются самостоятельными и независимыми, поэтому у каждой будет свой президент.
К слову, недавно опытный эксперт Дмитрий Абзалов указал на выгоды России от миграционного кризиса на белорусско-польской границе. В частности, данная ситуация может помочь Москве подтолкнуть Минск к более тесной и оперативной интеграции.

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