Будет ли «Циркон» стрелять по Пентагону

Странное и явно кем-то инспирированное возбуждение, когда уже телевизор назначает в США цели для "Цирконов", вызывает только один вопрос: а зачем?

Автор:

Покровский Александр

Зачем по Пентагону стрелять «Цирконом»?

Вся история началась со слов президента Путина в послании Федеральному Собранию, что если возникнет угроза для России, то "Россия будет вынуждена создать и развернуть соответствующие виды вооружений" и эти виды вооружений "могут быть использованы не только против территорий, откуда может исходить соответствующая угроза для России, но и против территорий, где расположены центры принятия решений" по применению угрожающего вооружения.

Откуда взялся весь хайп на тему того, что под "соответствующими видами вооружений" подразумеваются именно "Цирконы", - совершенно непонятно.

Но дальше – больше. То ли в погоне за рейтингом, то ли пропитавшись ядом от нескончаемых телевизионных ток-шоу, где тему Украины сменяют поиски происков мужей и жён и трагедии престарелых артистов, но второй канал решил назначить цели для ракет в США. Почему-то опять для "Цирконов" и почему-то весьма странные.

По крайней мере, для этих ракет.

Напомним, что в программе "Вести недели" телевизионные стратеги цели распределили так (цитируем по РИА Новости):

Здание Пентагона в Вашингтоне, в котором расположены высшие органы управления Вооружёнными силами и Комитет начальников штабов, Кэмп-Дэвид — правительственный пункт управления, Форт-Ричи (штат Мэриленд) — пункт управления американского президента и командный центр Комитета начальников штабов. В числе целей на Западном побережье Мак-Клеллан (штат Калифорния) — управление стратегическими наступательными силами, а также Джим-Крик (штат Вашингтон) — пункт управления ядерными силами.

Фото: www.globallookpress.com

Промолчим о том, как забавно звучали предложения по расстановке ударных сил для такого удара: "Наши лодки — за пределами исключительной экономической зоны США шириной в 200 миль. Двести миль — это 370 километров. Ставим спокойно на расстоянии в 400 километров от берега. Все эти центры принятия решений от берега тоже не так далеко. Скажем, еще 400. Итого 800. "Циркон" летит со скоростью 11 тысяч километров в час. Если так, то на покрытие 800 километров "Циркон" затратит чуть меньше пяти минут. Задачка для школьника третьего класса. Вот оно, подлётное время". Но спросим: почему "Циркон"-то? Больше совсем нечем стрелять в российских Вооружённых силах"?

Даже пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков вынужден был в недоумении развести руками:

Президент говорил о том, что в случае, если наша страна подвергнется угрозе, и у её границ будут размещены ракеты средней и меньшей дальности, которые будут нацелены на нас, то придётся поступить зеркально и при этом нацелить наши ракеты не только на сами пусковые установки, но и на те территории, где находится центр принятия решений. Прошу обратить внимание, что президент не назвал ни одного географического пункта в этой связи.

Д. Песков. Фото: www.globallookpress.com

Ещё бы! Президент ведь прекрасно знает о том, что по Пентагону стрелять "Цирконами" просто глупо. Впрочем, как и "Калибрами". Да даже и "Авангардами". Потому как в случае вырастания угрозы войны даже не до красного, а хотя бы до оранжевого уровня, лица, принимающие решения, попросту переместятся на запасной командный пункт (ЗПК). Откуда и будут управлять своими вооружёнными силами. И зачем разрушать красивое здание в Вашингтоне?

Зачем «Цирконом» стрелять по Пентагону?

То же касается и Белого дома. Те, кто сочинял текст для хайпа, а потом приложил огромные усилия, чтобы он разошёлся кругами по информационному пространству (и дошёл даже до пресс-секретаря президента – какая реклама!), видимо, забыли, что у президента США есть самолёт, нередко называемый "бортом Судного дня". Странно, что именно на втором канале, где американские фильмы показывают с изумительной частотою, не обратили на это внимания. А с этого борта президент перемещается тоже на свой ЗКП.

Это же касается вице-президента – и вообще в США функционирует вполне продуманная система эвакуации тех самых "лиц, принимающих решения" при возникновении угрозы национальной безопасности. Так зачем стрелять по Белому дому? Чтобы из мелкой злобности разбить там президентский сервиз?

А довольно информированный политолог Михаил Онуфриенко ещё указывает к тому же, что

одна из названных целей, Форт-Ритчи в Мэриленде, закрыт в 1998 году, а его имущество распродано,

а «Мак-Клеллан в штате Калифорния, откуда якобы осуществляется управление стратегическими наступательными силами, является прежде всего пунктом МТБ и разбросан на огромной территории».

Но даже допустим, что всё вышесказанное – не стоящая внимания ерунда. Президент Трамп будет сидеть в Овальном кабинете, как Прометей, прикованный к скале. Все американские воинские начальники, наплевав на приказы и инструкции, останутся в здании Пентагона. А в пункте управления ядерными силами в Джим Крик подземный бункер будет затоплен сточными водами.

Д. Трамп. Фото: www.globallookpress.com

"Циркон", напомним, - ракета противокорабельная. А значит, боезаряд в ней таков, чтобы надёжно пробить борт корабля, какого-нибудь авианосца. Но этот боезаряд никак не предназначен для пробивания бетонных стен, а в особенности – для заглубления и взрыва на подземных горизонтах бункеров укрытия. Да, противокорабельная ракета может исполняться в варианте для сухопутных целей, а на примере "Калибров" в Сирии мы могли убедиться, что такие ракеты прекрасно бьют и наземные цели. Но сколько таких ракет нужно, чтобы всерьёз разгромить такое здание как Пентагон с его внешним периметром в полтора километра длиною и общей площадью в 604 тысячи только надземных этажей? И есть ли такие наивные люди, что полагают, будто у комплекса министерства обороны США нет сравнимого количества площадей под землёю?

Между тем, для ракеты "Циркон" приводятся данные, что её боевая часть имеет массу максимум в 400 кг взрывчатки. Это очень много. Но, как показывает опыт, даже попадание двух ракет "Экзосет" с БЧ по 165 кг, не привело к затоплению американского фрегата "Старк" в 1987 году.

Речь, конечно, может идти о "спецбоеприпасе". Но пока что не слышно было, чтобы "Цирконы" готовили под ядерные боеголовки, хотя и этого исключать нельзя. А главное – зачем тогда огород городить, когда у России есть достаточное количество ракет с ядерными ударными частями, но все они строго учтены и расписаны международными договорами?

"Циркон". Фото: www.globallookpress.com

Зачем президенту подсовывать Пентагон?

Наконец, ещё одно обстоятельство, которое недоучли телевизионные стратеги. В чём основная проблема противокорабельных ракет? В том, что их над морем спрятать негде. Баллистические, конечно, тоже, но там простор, там пространство позволяет использовать самые разнообразные уловки для переключения внимания ПРО на что-нибудь ещё, кроме нужной боеголовки. А здесь любой корабль сразу видит по своей РЛС, что к нему мчится выводок характерных отметок, и начинает по ним стрелять из всего, чем может. И проблема для ракеты заключается в том, что она хорошо и долго летит на большой высоте. И быстро. Но её издали и видно. Можно лететь к кораблю на высоте пары метров над водою – в море гор и деревьев нет, можно себе позволить. Но в этом случае резко возрастает сопротивление воздуха. А значит, ракета летит уже не быстро и недолго, и сбить её легче.

Компромисс конструкторы ищут разными путями. Одним из основных сегодня считается такой, где противокорабельная ракет летит некоторое время на большой высоте, а на определённом удалении от противника резко ныряет вниз и на малой этой высоте исчезает для него за линией горизонта. Радиогоризонта, как говорят специалисты.

Так вот. Гиперзвуковая ракета "Циркон", очень похоже, является идеальным для нынешнего этапа развития техники плодом попытки примирить два полюса. При заявленной дальности в 1000 км нет смысла всё время вести её низко над поверхностью. Но когда она переходит на окончательную – низкую – траекторию, а противник (ибо не дурак) её поймал, скажем, на РЛС поднятого в воздух вертолёта или вообще на станцию самолёта дальнего радиолокационного обнаружения, вот тут-то и наступает момент для демонстрации "Цирконом" своих лучших качеств. А они заключаются в бешеной скорости – 9 Махов, как сказал президент, - и в умении на этой скорости "ломать", менять свою траекторию. Так, чтобы противоракеты прошли мимо, а компьютер корабля сошёл с ума, пытаясь рассчитать следующий поворот нашей ракеты.

И вот эти преимущества наши драгоценные "Вести недели" предлагают растратить на обрушение фасада какого-то Пентагона? Да ещё выставить для этого под уничтожение наши и так слишком многочисленные подлодки? Юмористы, конечно, имеют право называть американцев "тупыми", но люди, начинающие жестокую конкурентную борьбу ещё в малом детстве, не могут не стать великолепными специалистами, когда вырастут. Второй канал показывает ведь много американских фильмов, пусть пересмотрит парочку хотя бы "подростковых" комедий, где жесточайшая соревновательность в школьном коллективе показана во всей красе.

Это к тому говорится, что не надо забрасывать американцев шапками, пусть даже и ушанками. Прекрасно они умеют отслеживать и наши подлодки, и пуски ракет, да и шпионят они за нами, как видим, совсем неплохо. Так что при первом намёке на "красный" цвет обострения не позволят они отстреляться морскими ракетами по Пентагону.

Так что не будем приписывать президенту Путину того, чего он никогда не делает. А он никогда не говорит о том, в чём не разобрался. Тогда зачем президенту подсовывать Пентагон, если он наверняка знает, где имеются подлинные центры принятия решений, и всучивать ему "Циркон", когда он наверняка в курсе, чем и как эту центры будут при необходимости поражены…