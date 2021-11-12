Будет ли Россия вмешиваться в выборы президента Франции? Лавров ответил шуткой

Лавров шуткой ответил на вопрос о "вмешательстве" России во внутренние дела Франции. "Любой мой ответ будет использован против меня, будет истолкован как то самое вмешательство", - отметил министр.

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал "вмешательство" России в предстоящие выборы президента Франции и референдум об отделении заморской территории Новая Каледония. Министр отметил, журналист всё равно перевернут любые слова, которые он скажет.

Речь идёт о мифе, который был запущен в 2016 году, о том, что Россия якобы вмешивается в выборы и референдумы по всему миру. В частности, Москву обвиняют в победе Дональда Трампа на выборах в США, а также влиянии на демократические процессы в других странах.

Любой мой ответ будет использован против меня, будет истолкован как то самое вмешательство во внутренние дела Франции, Испании, других стран,

- ответил шуткой Лавров на вопрос о "вмешательствах".

Напомним, что выборы во Франции должны состояться 10 апреля 2022 года. А в декабре этого года пройдёт уже третий по счёту референдум о независимости французской заморской территории Новая Каледония.