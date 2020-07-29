Будет ли новый карантин: большое совещание Путина по коронавирусу в России

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Президент России рассказал о ситуации с коронавирусом в стране

Владимир Путин провел 29 июля совещание. Глава РФ обсудил с коллегами эпидемию COVID-19, а также готовность здравоохранения бороться с заболеваниями в осенне-зимний период.

ОБ ЭПИДЕМИИ КОРОНАВИРУСА

По словам лидера россиян, страна смогла отразить натиск коронавируса, а ситуация постепенно успокаивается. Однако Путин отметил, что в любой момент число заболевших может вновь начать расти, поэтому "поводов расслабляться нет".

Если поспешить, добавил Владимир Владимирович, то можно столкнуться с последствиями, как показала ситуация в некоторых регионах.

Президент России также подчеркнул, что снимать ограничения нужно постепенно. Лидер россиян также призвал сделать все, чтобы избежать повторного введения таких мер.

О НАЧАЛЕ УЧЕБНОГО ГОДА

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что учебный год в школах планируется начать с 1 сентября, если не ухудшится ситуация с коронавирусом. Некоторые университеты (8%) же откроют свои двери с 14 сентября. По ее словам, институты могут отложить начало учебы на два месяца.

О ВАКЦИНЕ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА

Голикова также рассказала, что в регионах прививки от COVID-19 появятся 31 августа. Промышленное производство вакцины стартует в сентябре.

Голикова считает, что в осенне-зимний сезон удастся избежать повторного введения ограничительных мер благодаря опыту.

О НОВОМ ОСЕННЕ-ЗИМНЕМ СЕЗОНЕ

Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о приходе осенью в Россию ранее невиданных штаммов гриппа, от которых граждане не прививались.

Путин же отметил, что прививаться россияне должны добровольно, но им необходимо разъяснить, насколько это важно.

О СИТУАЦИИ В МОСКВЕ

Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в городе массовые мероприятия нельзя будет организовывать до конца лета.

Трансляция выступления и совещания идет в эфире "России 24".