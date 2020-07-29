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Будет ли новый карантин: большое совещание Путина по коронавирусу в России

29 июля 2020, 16:05  •  53 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президент России рассказал о ситуации с коронавирусом в стране
Владимир Путин провел 29 июля совещание. Глава РФ обсудил с коллегами эпидемию COVID-19, а также готовность здравоохранения бороться с заболеваниями в осенне-зимний период.
ОБ ЭПИДЕМИИ КОРОНАВИРУСА
По словам лидера россиян, страна смогла отразить натиск коронавируса, а ситуация постепенно успокаивается. Однако Путин отметил, что в любой момент число заболевших может вновь начать расти, поэтому "поводов расслабляться нет".
Если поспешить, добавил Владимир Владимирович, то можно столкнуться с последствиями, как показала ситуация в некоторых регионах.
Президент России также подчеркнул, что снимать ограничения нужно постепенно. Лидер россиян также призвал сделать все, чтобы избежать повторного введения таких мер.
О НАЧАЛЕ УЧЕБНОГО ГОДА
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что учебный год в школах планируется начать с 1 сентября, если не ухудшится ситуация с коронавирусом. Некоторые университеты (8%) же откроют свои двери с 14 сентября. По ее словам, институты могут отложить начало учебы на два месяца.
О ВАКЦИНЕ ПРОТИВ КОРОНАВИРУСА
Голикова также рассказала, что в регионах прививки от COVID-19 появятся 31 августа. Промышленное производство вакцины стартует в сентябре.
Голикова считает, что в осенне-зимний сезон удастся избежать повторного введения ограничительных мер благодаря опыту.
О НОВОМ ОСЕННЕ-ЗИМНЕМ СЕЗОНЕ
Глава Роспотребнадзора Анна Попова предупредила о приходе осенью в Россию ранее невиданных штаммов гриппа, от которых граждане не прививались.
Путин же отметил, что прививаться россияне должны добровольно, но им необходимо разъяснить, насколько это важно.
О СИТУАЦИИ В МОСКВЕ
Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в городе массовые мероприятия нельзя будет организовывать до конца лета.
Трансляция выступления и совещания идет в эфире "России 24".

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