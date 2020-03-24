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Будет ли дивным новый мир? Коронавирус может поменять все

24 марта 2020, 15:35  •  64 • Аналитика
© РИА Новости / Брайан Смит
Американский журнал Foreign Policy решил заглянуть в завтрашний день. Потому что день сегодняшний не вызывает особого оптимизма. И обратился к специалистам из разных стран с просьбой спрогнозировать перспективы для всего человечества. Что называется, прописать возможные сценарии. Большинство из них сошлось на мысли, что действительно грядут тектонические сдвиги. Особенно в силу того, что правительства разных стран оказались неспособны и по отдельности, и сообща адекватно и быстро реагировать на риски, а мировая экономическая модель, здравоохранение и социальное устройство оказались крайне уязвимы.
Итак, к каким же выводам пришли аналитики? Некоторые из них считают, что власть и влияние перейдут от Запада к Востоку, а американское лидерство будет утеряно. Подтверждением этой мысли служит четкая и эффективная реакция Южной Кореи и Сингапура на появление коронавируса (с Китаем дело обстоит сложнее) на фоне беспомощности многих западных стран, включая США. При этом о процессе глобализации в его современном понимании придется забыть: резко возрастет роль национальных правительств и экономик. Иными словами, на смену глобализации могут прийти автономизация и даже самоизоляция государств, а также рост в них националистических настроений. Почва для этого формируется прямо сегодня. Мир станет менее открытым и демократичным.
Евроинтеграция будет клониться к закату, а американо-китайские отношения еще больше обострятся. Некоторые эксперты считают, что мир станет китаецентричным, а разные политические модели – автократические и демократические – начнут новый виток противостояния и доказательств своих преимуществ в зависимости от собственных результатов борьбы с пандемией. Что понятно уже сегодня: с большой вероятностью будут пересмотрены международные производственные цепочки и логистические модели. Гораздо безопаснее делать что-то на своей территории, не завися от внешних поставщиков. Закрытие фабрик и заводов в Китае поставило под удар огромное количество производителей и потребителей во всем мире. Вместо глобальной кооперации правительства предпочтут обособленное производство и усиленное формирование стратегических запасов. И возможно, именно такой подход станет гарантией и локальной, и всеобщей экономической устойчивости.
Эксперты, опрошенные журналом Foreign Policy, предполагают и еще целый ряд сценарных возможностей. Но пока это только предположения, построенные, правда, на фактах, очевидных тенденциях и провалах в разных сферах и в разных странах. Что касается потери США глобального лидерства, то это возможно, но не запрограммировано. Все-таки американские экономика и военный потенциал продолжают оставаться первыми в мире, да и политическое влияние в разных регионах пока никуда не делось. Но вопрос о новой внутренней и внешней стратегии перед Вашингтоном точно встанет.
Под сомнение можно поставить и прогноз о китаецентричности грядущего миропорядка. Китайская экономическая модель (политическая для многих выглядит неприемлемо), завязанная на внешних рынках и постоянном, обязательном росте, в экстренной ситуации показала себя не с лучшей стороны. Но вот что точно нужно делать всем – так это объединяться в борьбе с пандемией. Прекрасный пример показала Индия, призвавшая страны региона дать общий ответ коронавирусу. Хорошо, если к этим усилиям присоединятся и другие страны и континенты.
Ведь что, по сути дела, сегодня происходит? Остановка мировой экономики. Такого в истории еще не было. Опыт противодействия этому процессу отсутствует. Под огромным ударом, разумеется, и социальная сфера, зависящая от денег и возможностей тех или иных стран. Перед властями всего мира стоит единственная задача: всеми силами оказывать прямую поддержку своему населению и субъектам экономической деятельности. Просто чтобы продержаться. И вот как раз здесь многие себя показывают с худшей стороны. И вряд ли они в дальнейшем, после преодоления нынешнего кризиса, на которое все продолжают надеяться, станут акторами новой модели мироустройства.
Автор Сергей Ильин, радио Sputnik
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