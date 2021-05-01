Будет ли большая война между Киргизией и Таджикистаном? Эксперт расписал расклад сил

Эксперт рассказал, чем закончится конфликт между Киргизией и Таджикистаном. "Власти республик не заинтересованы в продолжении конфликта, у них нет сил вести войну", - отметил специалист.

Причиной конфликта между Киргизией и Таджикистаном является дефицит водных ресурсов при растущем населении, однако до полномасштабной войны дело не дойдёт. Такое мнение высказал руководитель отдела Средней Азии института стран СНГ Андрей Грозин.

Речь идёт о конфликте, который разыгрался на границе Киргизии и Таджикистана в четверг, 29 апреля. Стычки между местными жителями переросли в перестрелки и столкновения военных двух стран.

По словам Андрея Грозина, конфликты на границе Киргизии и Таджикистана происходят регулярно. Однако ранее они не приобретали такого масштаба. Раньше не было танков и бронетехники, всё ограничивалось стрельбой или бытовыми столкновениями населения.

Эксперт отмечает, что корни этих конфликтов лежат в неурегулированности пограничного вопроса. Это создаёт почву для взаимных претензий, связанных с доступом к водным ресурсам.

Дефицит ресурсов при растущем населении приводит к острым формам конфликта,

- цитирует специалиста Nation News.

Вместе с тем Андрей Грозин сомневается, что между Киргизией и Таджикистаном произойдёт полноценный военный конфликт. Эксперт считает, что всё останется на уровне приграничного инцидента. Он объясняет это тем, что обе страны сильно ослаблены и не готовы к войне.

Власти республик не заинтересованы в продолжении конфликта, у них нет сил вести войну,

- подчеркнул Андрей Грозин.